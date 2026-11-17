Reconfortante atole de guayaba para el frío, prepáralo con o sin masa de maíz
Para esta temporada de frío, prepara un atole de guayaba. Traemos la receta tradicional con masa de maíz y otra más cremosa con leche.
Poco a poco la temperatura comienza a bajar. Atrás quedaron los cafés helados y frappés, ahora se antojan bebidas calientitas y en México el atole siempre tendrá un lugar especial. Prepara un delicioso atole de guayaba con estas recetas con y sin masa de maíz.
El atole es casi tan antiguo como el maíz; ha estado presente en nuestro país desde la época prehispánica, cuando básicamente se preparaba hirviendo masa de maíz en agua hasta tener una mezcla espesa, usada para dar energía.
Originalmente se bebía solo o endulzado con miel de abeja, aunque también podía condimentarse con cacao, chiles o hierbas. Sin embargo, con el tiempo, evolucionó a lo que hoy conocemos, una bebida con infinidad de sabores.
Incluso, con la llegada de los españoles, aparecieron los atoles con leche y actualmente no solo se preparan con masa de maíz. Aprovecha la temporada de guayaba para preparar un atole, te decimos cómo hacerlo con o sin masa.
¿Cómo hacer atole de guayaba con masa de maíz?
Ingredientes:
- 5 ½ tazas de agua
- 250 gramos de guayabas maduras
- 80 gramos de masa de maíz nixtamalizado
- ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)
- 1 raja de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación:
- Lava las guayabas, retira los extremos y córtalas en cuartos. Colócalas en una cacerola pequeña y cúbrelas con una taza de agua.
- Lleva la fruta al fuego y, cuando comience a hervir el agua, reduce la temperatura a fuego medio. Cocina de 8 a 10 minutos hasta que estén suaves y apaga. Deja entibiar.
- Licúa las guayabas con el agua de cocción hasta obtener un puré. Para retirar las semillas y tener un atole más terso, cuela la pulpa con un colador fino y reserva.
- En media taza de agua, disuelve la masa de maíz con ayuda de tus dedos para deshacerla por completo.
- En una olla grande, calienta el agua junto con la canela a fuego medio. Antes de que hierva intensamente, agrega poco a poco la masa disuelta, mientras mueves constantemente con una cuchara de madera.
- Cocina por 10 o 15 minutos para que espese, esta es la señal de que la masa está cocida, así evitas que sepa a crudo.
- Incorpora el puré de guayaba junto con el azúcar y la vainilla, y mezcla para integrar y disolver el endulzante.
- Reduce a fuego bajo y cocina un par de minutos más, moviendo constantemente hasta tener la consistencia deseada.
- Retira la canela antes de servir y disfruta caliente. El atole de guayaba va muy bien con unos tamales o pan dulce.
Esta es la receta más tradicional de atole, con masa y sin lácteos. Pero si buscas una bebida más cremosa y prefieres omitir la masa porque no la consigues fácilmente, tenemos otra receta para ti.
¿Cómo hacer atole de guayaba con leche y sin masa?
Ingredientes:
- 4 tazas y media de leche de vaca
- 250 gramos de guayabas maduras
- 3 cucharadas de fécula de maíz
- 1 taza de agua
- ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)
- 1 raja de canela
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
Preparación:
- Prepara el puré de guayaba de la misma forma que en la receta anterior: cuece las guayabas cortadas en cuartos en agua hasta que estén suaves. Deja entibiar, licúa y cuela. Reserva.
- En una olla, mezcla 4 tazas de leche con el azúcar; agrega la canela y calienta a fuego medio, sin dejar que hierva. Mueve de vez en cuando para evitar que la leche se pegue.
- En la ½ taza de leche que sobró, disuelve la fécula de maíz hasta que no quede ningún grumo. Tip: la leche debe estar fría para que se disuelva mejor.
- Antes de que la leche comience a hervir, pero ya caliente, incorpora la fécula de maíz poco a poco, moviendo con un batidor de globo para evitar que se formen grumos.
- Cocina a fuego bajo, moviendo constantemente, hasta que espese ligeramente. Añade el puré de guayaba junto con la vainilla y mezcla.
- Cocina por 5 minutos más a fuego bajo, sin dejar de mover, para que termine de espesar. Retira la canela antes de servir y disfruta tu atole de guayaba con leche calientito.
No importa si prefieres los atoles tradicionales o las versiones cremosas, con estas recetas de atole de guayaba con y sin masa de maíz, te olvidarás del frío.