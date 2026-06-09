¡Al infinito y más allá! ‘Toy Story 5’ invade los menús de tus lugares favoritos

Conoce los menús temáticos de Toy Story 5 disponibles en México que serán parte de la nostalgia de la saga de los juguetes más famosos del mundo, ¿qué quieres probar primero?

Con mucha comida y hasta coleccionables, Toy Story está aterrizando en algunos de tus lugares favoritos; Woody, Buzz Lightyear y Jessie han marcado un hito en la historia del cine de animación y, ahora, son parte de las tendencias gastronómicas del año.

La colaboración entre Disney-Pixar y el sector restaurantero y de entretenimiento en nuestro país busca crear magia y transformar el ir al cine y comer en una experiencia inmersiva completa.

Los sabores, las texturas y el diseño visual transportarán de forma directa a los comensales hacia el fascinante universo de las habitaciones infantiles y los retos de los juguetes más famosos del planeta a través de menús para chicos y grandes, fanáticos de Toy Story.

Menús temáticos de Toy Story 5 Disney

¿Cuáles serán los menús temáticos de Toy Story 5 disponibles en México?

Cinépolis

La experiencia en torno a Toy Story 5 no estaría completa sin su respectivo menú temático en Cinépolis. La cadena de cines ya preparó tanto la comida, como los dulces y refrescos para elevar la visita a las salas.

El menú de Toy Story 5 estará disponible en Cinépolis VIP y la experiencia incluye:

Palomitas del Sheriff: palomitas de mantequilla acompañadas de gomitas de víbora, inspiradas en las aventuras del viejo oeste de Woody.

Pizza Espacial: deliciosa pizza individual sabor pepperoni, recién llegada desde Pizza Planet.

Estelar Tropical: refrescante piña colada sin alcohol con un toque galáctico.

Dulces de Aventura: tequesitos de choco avellana para acompañar la misión.

Vaso coleccionable de la película de Woody, Buzz Lightyear o Jessie.

El costo del paquete es de 749 pesos por persona e incluye tanto el menú (no modificable), como el boleto a la sala VIP. Para adquirirlo, revisa la disponibilidad en la página o app de Cinépolis.

Menú temático de Toy Story 5 Cinépolis

Vips

El restaurante familiar con mayor cobertura en la República Mexicana ha tirado la casa por la ventana para conmemorar el estreno cinematográfico con una experiencia gastronómica especial.

Del 1 de junio al 23 de agosto, disfruta en Vips del menú infantil inspirado en Toy Story 5, donde podrás obtener un juguete coleccionable de alguno de los personajes.

Pero, ¿y para los adultos? ¡Buenas noticias! También tendrán disponibles las icónicas donas, pero en edición limitada de la franquicia de los juguetes, con diseños de Toy Story y una caja especial.

Menú temático de Toy Story 5 Vips

Si visitas el restaurante, podrás aprovechar un QR que te llevará a un juego interactivo de realidad aumentada diseñado específicamente alrededor de la trama de la película.

Y otro plus: la sucursal de San Jerónimo, ubicada al sur de la CDMX, ha sido completamente intervenida y tematizada desde finales de mayo hasta el 1 de julio, como un espacio inmersivo para fotos, donde se siente la magia del filme de Disney-Pixar.

¿Habrá más comida inspirada en Toy Story disponible en México?

Por el momento, no se han pronunciado otras marcas sobre posibles menús temáticos inspirados en Toy Story 5; sin embargo, existen rumores de algunas cadenas de comida rápida que podrían traer ciertos alimentos.

¿Qué es lo que más se te antoja de los menús temáticos de Toy Story 5? ¡Seguramente será el estreno del año!