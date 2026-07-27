Aprende cómo preparar rollitos de pan francés rellenos de Nutella, ¡la combinación perfecta! Eleva tus desayunos al siguiente nivel con esta receta de textura crujiente por fuera y crema suave por dentro.

Entre los múltiples ingredientes que han conquistado las mesas y las redes sociales alrededor del mundo, está la Nutella. Se trata de un elemento que garantiza un sabor delicioso, especialmente por la cremosidad de la avellana y el cacao.

Es así que las tostadas francesas ocupan un lugar de honor, hechas con Nutella. Así se transforma una simple rebanada de pan en una experiencia crujiente que deleita a comensales de todas las edades.

De las tostadas, pasamos a los rollitos de pan francés rellenos de Nutella, dorados por fuera y suavemente fundidos por dentro. Y lo mejor es que representan el equilibrio perfecto entre la nostalgia de la cocina hogareña y la indulgencia de la repostería moderna.

Receta de rollitos de pan francés rellenos de Nutella Canva

Receta de rollitos de pan francés rellenos de Nutella

Ingredientes:

8 rebanadas de pan de molde blanco o pan tipo brioche (preferentemente sin orilla o retirando los bordes con un cuchillo)

1/2 taza de Nutella

2 huevos grandes frescos

1/4 de taza de leche entera o bebida vegetal

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

1/2 cucharadita de canela molida

2 cucharadas de mantequilla sin sal

1/2 taza de azúcar estándar o mascabado

1 cucharada de canela molida (para el rebozado final)

Opcional para servir: Frutos rojos frescos (frambuesas o fresas), azúcar glas o un hilo fino de jarabe de arce

Preparación:

Sobre una tabla limpia, retira las orillas del pan si aún las conserva. Con la ayuda de un rodillo de cocina, aplana firmemente cada rebanada de pan hasta que quede delgada y uniforme. Unta aproximadamente una cucharadita y media de Nutella a lo largo de uno de los extremos de cada rebanada aplanada, dejando un pequeño margen en las orillas. Procede a enrollar el pan sobre sí mismo de manera firme y compacta hasta formar un cilindro. Repite el proceso con todas las rebanadas. En un recipiente hondo, bate los dos huevos junto con la leche, el extracto de vainilla y la media cucharadita de canela molida hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos. En un plato extendido separado, mezcla la media taza de azúcar con la cucharada de canela molida. Reserva este plato cerca de la zona de cocción. Derrite la mantequilla en una sartén antiadherente a fuego medio-bajo. Pasa cada rollito rápidamente por la mezcla de huevo y leche, asegurándote de que quede cubierto pero evitando que el pan se remoje en exceso para que no pierda estructura. Coloca los rollitos en la sartén caliente con el pliegue hacia abajo para sellar el cierre. Cocina los rollitos durante 1 o 2 minutos por lado, girándolos con unas pinzas de cocina hasta que todos los costados exhiban un tono dorado uniforme y la Nutella del interior comience a derretirse suavemente. Retira los rollitos de Nutella de la sartén e inmediatamente, mientras sigan calientes, pásalos por la mezcla de azúcar y canela para que el recubrimiento se adquiera perfectamente a la superficie.

Receta de rollitos de pan francés rellenos de Nutella Canva

Ingredientes extra para los rollitos de pan francés:

Mezcla queso crema suavizado con un toque de azúcar glas y mermelada de frambuesa o arándanos.

Saltea unas manzanas picadas finamente en mantequilla, azúcar mascabado y canela hasta que estén tiernas. Rellena los rollitos con esta preparación antes de pasarlos por la sartén.

Extiende una capa delgada de dulce de leche o arequipe y añade rodajas extremadamente delgadas de plátano maduro.

Elimina la vainilla, la canela y el azúcar. Rellena el pan aplanado con una lámina de jamón cocido y queso de fácil fundición; tras freír en mantequilla, se puede espolvorear ligeramente con azúcar glas y acompañar con mermelada de frambuesa.

Receta de rollitos de pan francés rellenos de Nutella Canva

¿Con qué acompañar los rollitos de pan francés?

El café de especialidad preparado mediante métodos de extracción por goteo con granos de tueste medio y notas ácidas o frutales resulta un maridaje perfecto para los rollitos.

Asimismo, un espresso doble o un cappuccino sin azúcar añadido ofrecen el contraste amargo ideal frente al rebozado de canela y azúcar.

Si prefieres algo frío, un vaso de jugo de naranja recién exprimido, mimosas clásicas (vino espumoso tipo Prosecco combinado con jugo de cítricos) o un té negro helado con rodajas de limón.

El arte del desayuno ha evolucionado drásticamente, por eso es que los rollitos de pan francés rellenos de Nutella se convirtieron en los favoritos de chicos y grandes.