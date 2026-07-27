Prepara unas jugosas costillas BBQ para el fin de semana

Las costillas BBQ son uno de los clásicos estadounidenses que no fallan. Si siempre que vas a un restaurante de este estilo las pides, aprende a prepararlas en casa y disfrútalas cuando se te antojen. Esta receta se hace al horno y es muy sencilla.

Aunque solemos asociar barbecue a la salsa agridulce, en Estados Unidos se refiere al método de cocinar carne lentamente a baja temperatura. Esta combina técnicas indígenas del Caribe con tradiciones europeas y africanas que evolucionaron en este país.

Diferentes alimentos pueden cocinarse de esta forma, pero las costillas de cerdo han ganado popularidad por su sabor intenso y textura suave. Si, además, añadimos una salsa dulce y ahumada, el resultado es espectacular.

Se cree que las primeras versiones de salsa BBQ surgieron entre los siglos XVII y XVIII, cuando colonos europeos comenzaron a añadir vinagre, especias y, posteriormente, tomate para acompañar la carne.

Hoy es un clásico presente en muchas recetas, aunque las costillas de cerdo BBQ siempre serán las favoritas.

Las costillas BBQ pueden hacerse a la parrilla o en horno Canva

¿Cómo hacer costillas BBQ?

Ingredientes:

Un costillar de cerdo (1.5 a 2 kg, aprox.)

2 cucharadas de paprika

1 cucharada de azúcar morena

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

½ cucharadita de comino en polvo

½ cucharadita de chile en polvo

Sal y pimienta al gusto

1 taza de salsa BBQ

Preparación:

Comienza retirando la capa delgada de piel que trae el costillar en la parte trasera. Quitar esta membrana permite que los ingredientes penetren mejor la carne y estén más suaves. En un tazón, mezcla la paprika, azúcar morena, ajo en polvo, cebolla en polvo, comino en polvo y chile en polvo. Salpimienta las costillas y úntalas con el rub de especias. Coloca las costillas de cerdo en una charola para horno, cubre con papel aluminio y deja reposar por lo menos 1 hora en el refrigerador. Para mayor sabor, déjalas toda la noche. Saca las costillas del refrigerador 20 minutos antes de cocinarlas para que estén a temperatura ambiente, de esta forma se cocinarán parejas. Mientras, ve precalentando el horno a 150 °C. Introduce las costillas de cerdo al horno, cubiertas con aluminio, y hornea de 2.5 a 3 horas. Retira el aluminio y barniza con la salsa BBQ. Hornea por 30 minutos más a 180 °C para caramelizar el exterior. Saca el costillar del horno y deja reposar por 5 o 10 minutos antes de servir. Sirve las costillas BBQ acompañadas con papas a la francesa, ensalada de col, puré de papa o tu guarnición favorita.

La salsa BBQ es muy fácil de hacer en casa Canva

¿Cómo hacer salsa BBQ casera?

Ingredientes:

1 taza de cátsup

2 cucharadas de vinagre de manzana

2 cucharadas de azúcar morena

1 cucharada de mostaza

1 cucharada de miel

1 cucharadita de salsa inglesa

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

En una olla pequeña, agrega la salsa de tomate, el vinagre de manzana y el azúcar morena. Mezcla y agrega la mostaza, miel y salsa inglesa. Revuelve nuevamente y lleva a fuego bajo. Cocina por 10 o 15 minutos, moviendo constantemente, para evitar que se pegue. Rectifica el sabor y agrega sal y pimienta si es necesario. La salsa estará lista cuando tenga una consistencia espesa y brillante. Déjala enfriar antes de usarla en tus recetas.

Aunque en el supermercado hay muchas marcas de salsa BBQ, nada como prepararla en casa. Sigue esta receta y disfruta las mejores costillas de cerdo con salsa BBQ.