¡Confirmado! Belinda se une a ‘Toy Story 5’ y este será su inesperado personaje

Belinda se suma oficialmente al universo de Toy Story 5. La cantante y actriz confirmó que participará en el doblaje latino de la nueva película de Disney y Pixar, donde prestará su voz a Lilypad, uno de los personajes más importantes de la historia.

La noticia fue anunciada por la propia artista a través de un video grabado en los estudios de Pixar en San Francisco.

Rodeada por figuras de personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear, Jessie y Tiro al Blanco, la intérprete compartió su emoción por integrarse a una de las franquicias animadas más exitosas del cine.

“Me emociona mucho contarles que voy a ser la voz de Lilypad en Toy Story 5 de Disney y Pixar”, expresó Belinda durante el anuncio.

Su participación marca un nuevo paso en su carrera, ahora dentro del mundo del doblaje para una producción que llegará a millones de espectadores en América Latina.

Lilypad no será un juguete tradicional

La llegada de Lilypad representa uno de los cambios más importantes que ha tenido la saga desde su estreno en 1995.

A diferencia de los villanos de entregas anteriores, el conflicto principal de Toy Story 5 no girará alrededor de un juguete abandonado, un coleccionista o un humano. Esta vez el problema será la tecnología.

Lilypad es una tablet inteligente que capta toda la atención de Bonnie, la niña dueña de los juguetes. Conforme avanza la historia, el dispositivo comienza a ocupar el tiempo que antes compartían Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla con la pequeña.

La situación genera una nueva amenaza para los personajes clásicos, quienes deberán encontrar la forma de recuperar su lugar en la vida de Bonnie.

Disney ha adelantado que la película explorará la relación entre los juguetes tradicionales y los dispositivos electrónicos, un tema muy distinto al que la franquicia había abordado anteriormente.

Belinda se une a ‘Toy Story 5’ y este será su inesperado personaje Especial

¿El personaje de Belinda será clave en la historia?

De acuerdo con los detalles revelados por Disney, el personaje funcionará como el principal antagonista de la película y tendrá una influencia directa sobre los acontecimientos que enfrentarán los protagonistas.

Además, una de las subtramas más llamativas incluye un ejército de figuras de Buzz Lightyear de alta tecnología bajo el control de Lilypad.

Este grupo, conformado por decenas de versiones modernas del guardián espacial, complicará los planes de Woody, Jessie y Buzz para volver a conectar con Bonnie.

La presencia de inteligencia artificial dentro de la historia es uno de los elementos que más ha llamado la atención de los seguidores de la saga, ya que introduce una temática contemporánea en un universo que tradicionalmente se había centrado en la amistad, la imaginación y el juego.

Belinda se une a ‘Toy Story 5’ y este será su inesperado personaje Redes Sociales

Jessie tendrá más protagonismo que nunca

Otro de los aspectos que ha despertado interés entre los fans es el papel que tendrá Jessie, la vaquerita.

Según información compartida por integrantes del elenco y la producción, Jessie asumirá una posición de liderazgo dentro del grupo durante gran parte de la película.

Mientras tanto, Woody regresará después de los acontecimientos de Toy Story 4, donde decidió separarse de sus amigos para comenzar una nueva etapa junto a Bo Peep.

El reencuentro entre Woody y Buzz será uno de los momentos más importantes de la historia y servirá como punto de partida para enfrentar la amenaza que representa Lilypad.

Belinda se une a ‘Toy Story 5’ y este será su inesperado personaje Redes Sociales

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

Toy Story 5 llegará a los cines mexicanos el 18 de junio de 2026, un día antes de su estreno en Estados Unidos.

La preventa de boletos ya comenzó en diversas cadenas de cine y la expectativa es alta, especialmente por el regreso de personajes que han acompañado a varias generaciones durante más de tres décadas.