Habrá festival de comida española en CDMX; la mejor paella con el sabor tradicional

De acuerdo a diferentes rankings, la cocina española está posicionada dentro de los primeros lugares a nivel mundial. Aunque la paella es uno de sus platos más representativos, hay más por conocer y en este Festival Gastronómico de España podrás probarlo.

La gastronomía española es reconocida por su diversidad regional, uso de ingredientes frescos y técnicas tradicionales. De hecho, gran parte de su identidad culinaria está ligada a su geografía, historia y cultura.

Entre los elementos clave de esta cocina se encuentran el aceite de oliva, ajo, cebolla, tomate, pescados y mariscos, carnes curadas, arroz y legumbres, que dan como resultado platillos únicos en cada región del país.

Por ejemplo, en Valencia está la paella, mientras en Andalucía destacan los gazpachos y en Galicia platos con mariscos, como el famoso pulpo a la gallega. Pero, pese a su amplia diversidad gastronómica, conocemos solo un par de sus comidas.

La buena noticia es que no necesitas viajar a Europa para saborear lo mejor que tiene para ofrecer España. Cada año, La Hacienda de los Morales organiza un festival donde puedes probar desde un gazpacho hasta un cochinillo.

Los ingredientes de la cocina española se caracterizan por ser frescos y de calidad Canva

Festival de España en La Hacienda de los Morales

Con cuatro siglos de historia, La Hacienda de los Morales hoy es un importante centro gastronómico en la Ciudad de México, frecuentado por políticos nacionales e internacionales, así como artistas y otras figuras relevantes.

Aunque su especialidad es la alta cocina mexicana, también realizan festivales donde puedes conocer más sobre los platillos de otros países. Uno de los más emblemáticos es el Festival España, que propone un viaje por diferentes regiones de este país europeo.

Para ello, el chef ejecutivo Benigno Fernández utiliza ingredientes y recetas representativas de la gastronomía española. El menú está compuesto por cinco entradas, dos tipos de sopas, cinco opciones de plato fuerte y dos postres.

El objetivo es dar un viaje por platillos emblemáticos de la Dieta Mediterránea, nombrada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco.

Disfruta una variedad de entradas, platos fuertes y postres en este festival Cortesía La Hacienda de los Morales

¿Cuándo es el Festival de España en la Hacienda de los Morales?

Este festival gastronómico que hace homenaje a España estará disponible hasta el 15 de agosto, justo antes de que inicie la temporada de los chiles en nogada, un platillo que muestra el sincretismo gastronómico entre la cocina prehispánica y la española.

Si quieres disfrutar de todo el sabor español, haz tu reservación para garantizar tu experiencia. En las redes sociales y sitio web de La Hacienda de los Morales encuentras toda la información.

Platillos del Festival de España de la Hacienda de los Morales

Pimientos del piquillo rellenos de bonito, bañados con aceite de ajo y perejil

Queso manchego de oveja con nueces y aceite de oliva

Jamón bellotero, acompañado de pan amb tomàquet

Pulpo a la gallega, con paprika y flor de sal, acompañado de papa panadera

Angulas a la bilbaína

Gazpacho de espárrago blanco con juliana de jamón serrano

Sopa castellana de ajo con virutas de jamón serrano

Paella valenciana

Paella negra de mariscos, con tinta de calamar

Robalo en salsa verde, acompañado de almejas y gambas

Lechón segoviano acompañado de papa panadera

Solomillo en salsa cabrales, acompañado de papa panadera

Crema catalana con helado de queso de cabra

Tarta vasca de queso

¿Cuánto cuesta ir al Festival de España de la Hacienda de los Morales?

El precio por una comida en el Festival de España, dependerá de qué pidas. Por ejemplo, las entradas van de los 430 pesos por los pimientos de piquillo, a los mil 130 pesos por el jamón bellotero.

Las sopas están en 230 pesos y los platos fuertes oscilan entre los 665 pesos del solomillo, a los 985 pesos por el cuarto de lechón segoviano. Finalmente, el postre está en 185 pesos. Esto sin tomar en cuenta las bebidas.

Viaja por los sabores más representativos de diferentes regiones españolas en el Festival de España en La Hacienda de los Morales. Además, estarás rodeado de un lugar lleno de historia y tradición.