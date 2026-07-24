Receta fácil: Cómo preparar un cheesecake de mamey sin horno

El cheesecake de mamey sin horno domina las tendencias gastronómicas actuales como la opción ideal para degustar un postre cremoso y muy práctico. La receta facilita la vida en la cocina al eliminar el uso del fuego y aprovechar al máximo la fruta fresca de temporada. En México, la cosecha de este dulce ingrediente arranca en febrero y termina a finales de junio, ofreciendo meses ideales para su consumo.

Elegir el mamey perfecto representa el primer paso para garantizar el éxito de este platillo. Los expertos recomiendan buscar piezas firmes al tacto, descartando de inmediato aquellas que presenten golpes visibles o una textura demasiado suave. Esta precaución asegura el sabor dulce característico y evita texturas indeseables en la mezcla final del pastel de queso.

Cheesecake de mamey como postre. Foto: Especial

Ingredientes exactos para un postre perfecto

Para preparar la receta original de 12 porciones, los cocineros deben reunir la siguiente lista:

Rebanada de Cheesecake de mamey. Foto: Especial

3 orejas de hojaldre grandes (para la base).

(para la base). 1/2 taza de nuez picada (para la base).

(para la base). 1/4 taza de cajeta (para la base).

(para la base). 1 1/2 tazas de crema para batir .

. 1 taza de leche condensada .

. 1 1/2 mameyes maduros .

. 3 paquetes de queso crema de 190 g cada uno.

de 190 g cada uno. 2 sobres de grenetina hidratada y fundida de 7 g cada uno.

hidratada y fundida de 7 g cada uno. 1/2 mamey (para el espejo).

(para el espejo). 1/2 taza de jugo de naranja (para el espejo).

(para el espejo). 1 sobre de grenetina fundida e hidratada de 7 g (para el espejo).

fundida e hidratada de 7 g (para el espejo). 1 taza de crema batida (para decorar).

(para decorar). Cantidad suficiente de colorante artificial naranja (para decorar).

Pasos precisos para ensamblar el cheesecake

El proceso arranca con la base del pastel. Coloca las orejitas de hojaldre dentro de una bolsa resellable y golpéalas con un rodillo hasta pulverizarlas por completo. Vacía el polvo en un tazón, mezcla con las nueces y la cajeta hasta lograr una pasta homogénea. Transfiere esta masa a un molde para pastel de 20 centímetros de diámetro y presiona firmemente para compactar.

Para crear el relleno, licúa la crema para batir junto con el mamey y la leche condensada. En un recipiente aparte, bate el queso crema hasta suavizarlo e integra la mezcla de la licuadora. Mantén el batido constante mientras añades la grenetina en forma de hilo, logrando así una integración perfecta de todos los elementos líquidos.

Cheesecake de Mamey sin horno, servido en un plato. Foto: Especial

Vierte la preparación sobre la base de galleta y lleva el molde al refrigerador hasta que la mezcla cuaje. Mientras esperas, prepara el espejo licuando el mamey restante, el jugo de naranja y la grenetina. Una vez firme el pastel, añade esta nueva capa superior, alisa bien la superficie y regresa a refrigeración para solidificar totalmente.

Desmolda el postre con cuidado y prepárate para el toque decorativo final. Tiñe la crema batida con el colorante naranja dentro de un tazón y viértela en una manga de repostería equipada con una duya rizada. Decora la superficie del cheesecake con figuras precisas, sirve bien frío y sorprende a todos tus invitados con esta delicia.

El sabor del mamey fresco aporta un dulzor natural inigualable a toda la receta. Esta fruta originaria de las regiones tropicales aporta un color vibrante que eleva la presentación visual. Preparar postres fríos durante la temporada de calor representa una alternativa inteligente para evitar usar estufas y disfrutar preparaciones sumamente refrescantes.