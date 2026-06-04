Toy Story 5: ¿Cuánto cuesta y cómo comprar la palomera de Buzz Lightyear en Cinemex?

La cadena Cinemex arrancó este 4 de junio la venta general de las nuevas palomeras 3D de Buzz Lightyear y Hamm. Los promocionales llegan a los complejos cinematográficos del país por el próximo estreno de Toy Story 5. Los coleccionistas abarrotan las taquillas desde las 10:00 am para conseguir estos artículos de edición limitada.

El Combo 3D Buzz cuesta $640 pesos mexicanos en las dulcerías de la empresa. El paquete oficial incluye la palomera 3D, dos refrescos grandes y unas palomitas clásicas grandes. La cifra sorprendió positivamente a los cinéfilos frente a los altos costos de lanzamientos anteriores de la misma compañía.

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Los consumidores aplaudieron la estrategia de precios para esta quinta entrega animada. Hace unos meses, la marca vendió la figura del dinosaurio Yoshi de Super Mario Bros por $1,249 pesos. Esta drástica reducción monetaria impulsó la demanda inmediata de los nuevos recipientes temáticos en todas las sucursales del territorio nacional.

Fechas de venta y disponibilidad de los promocionales

La distribución oficial comenzó el 3 de junio mediante la fase conocida como Preventa Loop. Esta etapa benefició exclusivamente a los clientes registrados en los niveles Gold y Platino del programa de lealtad. Los usuarios con estas membresías aseguraron sus figuras antes de la apertura al público general.

Precio de la palomera de Buzz Lightyear en Cinemex. Foto: Cinemex

Las políticas de venta de los cines limitan la compra masiva para frenar el acaparamiento en las primeras horas de disponibilidad. Los gerentes instruyeron a su personal operativo para entregar una cantidad máxima de combos por transacción. Esta medida busca garantizar el acceso de los auténticos fanáticos a los artículos.

El diseño tridimensional captura la esencia visual de la famosa nave del comando estelar de juguete. Los fabricantes también recrearon al popular cerdito alcancía con un alto nivel de detalle en todos sus acabados. Ambas piezas despiertan la nostalgia de los adultos que crecieron con la primera cinta en los años noventa.

El impacto del merchandising para la nueva película

Los estudios de animación intensifican la campaña publicitaria de la cinta con esta oleada de mercancía temática. Los muñecos del comisario Woody y sus inseparables compañeros dominan nuevamente las conversaciones en las redes sociales. El estreno veraniego promete reactivar masivamente la taquilla y la venta de productos asociados.

Lillypad contra los juguetes. Foto: Disney/Pixar

El diseño de los contenedores respeta fielmente los colores originales y las proporciones vistas en las pantallas de cine. El compartimento para las palomitas cuenta con una tapa segura para proteger el interior de la pieza después del uso. Los compradores exhibirán estos objetos como elementos decorativos en sus repisas personales.

Los revendedores ya ofrecen el producto en las plataformas de comercio electrónico al doble de su valor original. Las autoridades de los cines recomiendan adquirir los artículos directamente en sus mostradores para evitar fraudes en línea. Los fanáticos monitorean constantemente las existencias a través de las aplicaciones móviles oficiales.