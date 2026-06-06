¡Cómo no lo vimos! Toy Story ya nos habia mostrado a Emily, dueña de Jessie, desde hace 20 años

Toy Story es una de las películas más esperadas por varias generaciones. Desde quienes crecieron con las aventuras de Woody y Buzz hasta los nuevos espectadores que han descubierto este universo animado, la saga sigue despertando emoción entre sus fans.

Cada personaje se ha ganado un lugar especial en el corazón del público, y uno de los más queridos es Jessie, la valiente vaquerita que siempre recuerda con cariño a su antigua dueña, Emily. Durante años, los seguidores apenas conocieron algunos detalles sobre ella, pero todo indica que Pixar ya nos había mostrado su rostro mucho antes de lo que imaginábamos.

El rostro de Emily en Toy Story 5 emociona a los fans

Recientemente se dio a conocer un tráiler de Toy Story 5 para el público de Japón que comienza con la icónica canción “Cuando alguien me amaba”, uno de los momentos más emotivos de toda la franquicia.

En las imágenes puede verse a Emily jugando con Jessie cuando era niña, una escena que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la saga, quienes por fin pudieron observar con claridad el rostro de la dueña de la vaquerita.

Sin embargo, aunque para muchos se trata de una gran revelación, la realidad es que Pixar ya había mostrado a Emily hace más de dos décadas, aunque pasó desapercibida para gran parte del público.

¡Ya la habíamos visto! El detalle oculto de Toy Story 2

Si has visto Toy Story 2 más de una vez y prestas atención a los pequeños detalles, es posible que ya te hayas dado cuenta.

Durante la secuencia de recuerdos de Jessie, acompañada por la canción “Cuando alguien me amaba”, hay una escena en la que la vaquerita observa cómo cambia la habitación de Emily con el paso de los años. El cuarto está decorado con figuras, dibujos y objetos relacionados con Jessie y los caballos.

Pero hay un detalle que muchos pasaron por alto: entre los adornos aparece una fotografía de Emily junto a Jessie.

En esa imagen puede apreciarse que la niña comparte varias características físicas con la vaquerita. Ambas son pelirrojas y llevan una característica bandana roja, un guiño visual que Pixar incluyó desde entonces y que hoy cobra mucho más sentido tras la aparición de Emily en el nuevo adelanto.

Toy Story 5 revela a Emily, la dueña de Jessie, pero Pixar ya la había mostrado en Toy Story 2 Foto: Captura Disney Jr. Latinoamérica

¿Cuándo se estrena Toy Story 5 en México?

La espera para los fans está cada vez más cerca de terminar. Toy Story 5 tiene previsto llegar a los cines de México el próximo 18 de junio.

En esta nueva entrega, Woody, Buzz, Jessie y el resto de los juguetes volverán a reunirse para enfrentar un desafío muy diferente a los anteriores: la tecnología y su creciente influencia en la vida de los niños.

La historia mostrará cómo Bonnie pasa cada vez más tiempo frente a dispositivos electrónicos, dejando en segundo plano a sus juguetes, una situación que pondrá a prueba a los personajes más queridos de Pixar.

Sin duda, se trata de uno de los estrenos animados más esperados, especialmente para quienes desean descubrir qué sigue en la historia de los juguetes más famosos del cine.