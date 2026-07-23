Así puedes cocinar unas enfrijoladas rellenas de queso panela, con salsa cremosa e irresistible para la hora del desayuno o comida; se trata de una receta que representa una parte esencial de la cocina mexicana.

Nacidas de la sincronía entre el maíz nixtamalizado y el frijol, las enfrijoladas combinan sencillez, calidez y un perfil de sabor inconfundible.

A lo largo del tiempo, la cocina mexicana ha transformado este clásico de formas creativas, evolucionando desde la salsa líquida de frijol de la cocina rural hacia versiones más sofisticadas que conquistan a los paladares más exigentes.

El secreto para elevar unas enfrijoladas convencionales a un nivel extraordinario radica en la textura y riqueza de la salsa. Al fusionar la base del frijol con la suavidad del queso crema, se logra una emulsión tersa y envolvente que se adhiere a las tortillas.

Prepara en casa un plato de enfrijoladas cremosas rellenas de queso panela, una comida que equilibra la tradición con la indulgencia.

Enfrijoladas rellenas de queso panela Canva

Receta de enfrijoladas rellenas de queso panela

Ingredientes:

Para la salsa de frijol:

2 tazas de frijoles negros o bayos cocidos (con su caldo de cocción)

1/2 barra de queso crema a temperatura ambiente

1/2 a 1 taza de caldo de pollo o de cocción de los frijoles

1/4 de pieza de cebolla blanca picada

1 diente de ajo

1 cucharada de aceite vegetal o manteca de cerdo

1 hoja de epazote fresco

1/2 cucharadita de sal fina (ajustar al gusto)

1/4 de cucharadita de pimienta negra molida

Para el relleno y montaje:

8 tortillas de maíz nixtamalizado (preferentemente frescas o del día anterior)

250 g de queso panela fresco, desmoronado

2 cucharadas de aceite vegetal

Para decoración:

1/2 taza de queso fresco o cotija desmoronado (para coronar)

1/4 de taza de crema ácida

1/2 pieza de cebolla morada o blanca, desflemada y cortada

1/4 de taza de hojas de cilantro fresco desinfectado

1/2 pieza de aguacate maduro, cortado en rebanadas

Chiles en vinagre o salsa picante al gusto para acompañar

Preparación:

Coloca en el vaso de la licuadora los frijoles cocidos junto con su caldo, la cebolla blanca picada, el diente de ajo, el queso crema suave y la media taza inicial de caldo de pollo o agua. Licúa a velocidad alta durante 2 a 3 minutos hasta obtener un puré. Calienta la cucharada de aceite vegetal o manteca en una cacerola amplia a fuego medio; vierte la salsa de frijol licuada sobre la cacerola caliente. Agrega la hoja de epazote fresco, la sal y la pimienta negra. Reduce el fuego a bajo y cocina la salsa durante 8 a 10 minutos, removiendo de forma continua. Retira la hoja de epazote antes de armar el plato. Calienta las 2 cucharadas de aceite vegetal en un sartén o comal a fuego medio. Pasa cada tortilla de maíz por el aceite caliente durante 5 a 10 segundos por lado. Retira las tortillas y escúrrelas brevemente sobre papel absorbente para retirar cualquier exceso de grasa. Toma una tortilla caliente y sumérgela completamente en la cacerola con la salsa cremosa de frijol caliente utilizando unas pinzas. Coloca la tortilla impregnada sobre el plato donde vas a servir; agrega en el centro una cantidad generosa de queso panela, dobla la tortilla por la mitad formando un taco doblado o enróllala en forma de flauta compacta. Repite el procedimiento. Baña abundantemente las enfrijoladas armadas con un par de cucharadas adicionales de la salsa cremosa bien caliente hasta cubrirlas por completo. Distribuye un hilo de crema ácida sobre la superficie de las enfrijoladas; espolvorea el queso fresco o cotija desmoronado por encima. Decora con las plumas de cebolla, las hojas de cilantro fresco y unas rebanadas de aguacate. Acompaña las enfrijoladas rellenas de queso panela con chiles en vinagre o tu salsa picante preferida.

Enfrijoladas rellenas de queso panela Canva

Tips extra para preparar las enfrijoladas:

La salsa cremosa de frijol debe mantenerse a un hervor muy suave durante el montaje.

Para la decoración superior, es recomendable pasar las plumas de cebolla morada por agua tibia con sal y un chorrito de limón durante 10 minutos para suavizar su picor.

Sirve las enfrijoladas en platos ligeramente precalentados para que la tortilla conserve una temperatura óptima.

Enfrijoladas rellenas de queso panela Canva

¿Por qué añadir queso crema a la salsa de frijol?

Al incorporar queso crema, se introducen grasas de leche homogeneizadas y proteínas solubles como la caseína. Durante el licuado y calentamiento, esta grasa se dispersa en gotas dentro de la fase acuosa del puré de frijol, mientras que la caseína actúa como un emulsionante natural que estabiliza la mezcla.

Este proceso reduce la percepción al tacto de las partículas sólidas del frijol, resultando en una textura de terciopelo que recubre la boca y retiene mejor el calor en el plato.

Además, el queso crema suaviza las notas amargas que podemos encontrar en la piel de ciertos frijoles (como los negros).

Disfruta del contraste irresistible de las enfrijoladas rellenas de queso panela, sigue el paso a paso y goza de este platillo único.