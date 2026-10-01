Cuando llega la noche y buscas una cena que no requiera pasar mucho tiempo en la cocina, una ensalada puede convertirse en una opción práctica. Esta receta de ensalada de pepino y atún combina ingredientes sencillos, tiene una preparación rápida y puede adaptarse con otros vegetales o distintos aderezos. Además, no es necesario encender la estufa para elaborar la versión que proponemos.

Su preparación también resulta conveniente para esos días en los que quieres aprovechar los alimentos que tienes disponibles en el refrigerador. El pepino aporta una textura crujiente, mientras que el atún se integra con vegetales frescos y un aderezo sencillo para conseguir una combinación fácil de preparar.

Esta receta puede prepararse en pocos pasos y modificarse de acuerdo con los ingredientes disponibles en casa. Canva.

¿Qué ingredientes necesitas para hacer esta ensalada de atún y pepino?

Esta receta puede prepararse en pocos pasos y modificarse de acuerdo con los ingredientes disponibles en casa. La cantidad propuesta alcanza para dos porciones y requiere alimentos fáciles de encontrar.

Ingredientes para 2 porciones

1 pepino grande

1 lata de atún en agua, escurrido

1 jitomate

¼ de cebolla morada

Jugo de 1 limón

1 cucharada de aceite de oliva

Cilantro fresco al gusto

Sal y pimienta al gusto

La combinación de estos ingredientes permite obtener una ensalada fresca sin recurrir a una preparación complicada. Además, puedes ajustar las cantidades de limón, cilantro, sal y pimienta de acuerdo con tus preferencias.

ingredientes para hacer esta ensalada de atún y pepino Inteligencia Artificial.

¿Cómo preparar una ensalada de pepino y atún para una cena ligera?

La base de esta ensalada requiere pocos ingredientes, pero puedes añadir otros alimentos para modificar su sabor y textura.

Lava el pepino y el jitomate. Córtalos en cubos pequeños o en medias lunas Rebana finamente la cebolla morada y pica el cilantro. No olvides lavar y desinfectar correctamente el cilantro antes de utilizarlo Escurre muy bien el atún y desmenúzalo con un tenedor Coloca todos los ingredientes en un recipiente Agrega el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta Mezcla con cuidado hasta integrar todos los ingredientes Sirve de inmediato o refrigera hasta el momento de comer

El pepino es el elemento fresco y crujiente de la preparación. No obstante, si deseas que la ensalada tenga otra textura, puedes utilizar el pepino en láminas largas con ayuda de un pelapapas. Retira las tiras hasta llegar a las semillas y desecha esa parte del pepino.

Esta presentación puede darle un aspecto diferente al plato y hacer que la ensalada resulte más atractiva sin modificar sus ingredientes principales.

El pepino es el elemento fresco y crujiente de la preparación. Canva.

¿Por qué esta ensalada puede ser una opción práctica para la cena?

La principal ventaja de esta preparación es su sencillez. La mayoría de los ingredientes se utilizan en frío y solamente necesitan lavarse, cortarse y mezclarse.

Además, el tiempo de preparación es de aproximadamente 15 minutos y permite elaborar la ensalada con anticipación para conservarla tapada en el refrigerador hasta el momento de servir.

Para obtener una mejor textura, hay un paso que conviene no pasar por alto: escurrir bien el atún. Drenar adecuadamente el contenido de la lata permite evitar que la mezcla quede demasiado líquida y ayuda a que los demás ingredientes conserven mejor su textura.

Si sobra ensalada, debe mantenerse refrigerada. Los sobrantes deben refrigerarse dentro de las dos horas posteriores a su preparación para conservarlos de forma adecuada.

Esta ensalada de peino y atún puede ser una opción práctica para la cena Canva.

¿Cómo hacer más completa esta ensalada sin perder su frescura?

Una de las ventajas de esta receta es que funciona como una base para crear diferentes versiones. Puedes añadir aguacate, ajonjolí y queso crema para conseguir una textura más cremosa.

Otra alternativa es incorporar zanahoria rallada y chícharos. Esta combinación permite sumar diferentes texturas a la ensalada y aprovechar otros vegetales que tengas disponibles en casa.

También puedes probar con:

Jitomate cherry

Elote

Hojas de lechuga o espinaca

Chile piquín

De esta manera, una misma receta puede adquirir un perfil más cremoso, picante o crujiente sin complicar su preparación.

Una de las ventajas de esta receta es que funciona como una base para crear diferentes versiones. Canva.

¿Qué aderezo combina mejor con la ensalada de pepino y atún?

Para mantener el carácter fresco de esta ensalada, una de las opciones más sencillas es preparar un aderezo con limón, aceite de oliva, sal y pimienta.

Si prefieres una consistencia cremosa, puedes utilizar yogur natural con cilantro y una pequeña cantidad de comino. El resultado tendrá una textura diferente, pero conservará el perfil fresco de los ingredientes principales.

También puedes preparar una vinagreta con mostaza, limón y aceite de oliva. Esta alternativa aporta un sabor ligeramente más intenso y combina bien con el pepino, el jitomate y el atún.

La clave está en agregar el aderezo poco antes de servir para conservar mejor la textura del pepino. Si preparas la ensalada con anticipación, puedes mantener los ingredientes refrigerados y añadir la mezcla del aderezo al momento de comer.

Con una lata de atún, un pepino y algunos ingredientes básicos, puedes preparar una cena fresca, sencilla y rápida, sin necesidad de recurrir a recetas complicadas.

Además de modificar el aderezo, puedes cambiar algunos de los vegetales para aprovechar lo que tengas disponible en casa. Así, esta ensalada puede convertirse en una preparación versátil para resolver una comida de último momento sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Su mayor atractivo está en que admite distintas combinaciones sin perder la esencia de una preparación fresca y práctica. Solo necesitas elegir los ingredientes adicionales, ajustar el aderezo y servirla fría para disfrutar de una opción diferente.