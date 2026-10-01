Chihuahua y Jalisco, fábricas de IA

Después del debut de ChatGPT a finales de noviembre de 2022 se detonó un frenesí en la inversión en infraestructura de cómputo. De acuerdo con un cálculo del economista Stijn Van Nieuwerburgh para Brookings, retomado por el Wall Street Journal, entre 2025 y 2032 la inversión en Estados Unidos va a llegar a 10.3 billones de dólares, lo que significa un promedio anual de 3.63% del PIB. En la historia de EU no hay un despliegue similar de capital; por ejemplo, la inversión ferroviaria de 1870 a 1890 fue de 2.24%. A diferencia de entonces, cuando era muy celebrado que una vía de tren pasara por un pueblo o ciudad, en 2026 un centro de datos aparentemente es rechazado o al menos es un punto contencioso en la política doméstica estadunidense rumbo a la elección intermedia. Además, en el siglo XIX México no era un gran socio comercial de Estados Unidos.

AUGE NACIONAL

En 2022 México era el segundo país que más exportaba a EU, por detrás de China y por encima de Canadá. En la primera mitad de 2026 ya es el principal exportador, con un monto más de dos veces mayor que el de China, que ocupa el cuarto lugar después de Canadá y Taiwán. Mientras el sector automotriz resiente los aranceles que aplica EU bajo la sección 232, que implican 25% al contenido no estadunidense de los vehículos, así como 50% al acero y aluminio, la exportación de manufactura no automotriz se ha disparado y ha crecido 45% entre enero y agosto, de acuerdo con el Inegi. La Fed de Minneápolis publicó un estudio titulado Trade in AI-Related Products, que muestra que México y Taiwán concentran la mitad del comercio de Estados Unidos en productos vinculados a la construcción de infraestructura de cómputo.

CHIHUAHUA

En cuanto a los estados que más han incrementado sus exportaciones vinculadas a la histórica inversión en centros de datos, destacan varios. El primer exportador es Chihuahua, que al segundo trimestre representó 25% del total a nivel nacional con un crecimiento de 87%. En fabricación de equipo de cómputo y accesorios electrónicos representó 53% a nivel nacional y experimentó un crecimiento de 149%. Del tercer trimestre de 2022, antes de que ChatGPT se convirtiera en la bandera de salida de la inversión en infraestructura de cómputo, al segundo trimestre de 2026, Chihuahua ha tenido un crecimiento en sus exportaciones de 139%. En el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad, Chihuahua aparece en la décima quinta posición. El pilar Innovación y Economía es el mejor calificado, en la cuarta posición; en contraste, el peor calificado fue Sistema Político y Gobierno, en la posición 25.

JALISCO

El segundo mayor estado exportador es Jalisco, que representó 12% del total nacional en el segundo trimestre y un crecimiento de 131% en comparación anual. Históricamente Jalisco ha sido un centro tecnológico y es en donde Foxconn produce los GB200 de Nvidia, un módulo de cómputo que está en el centro de la IA. Por subsector, Jalisco fue el segundo lugar en fabricación de equipo de cómputo y accesorios electrónicos, con un crecimiento de 201%. Del tercer trimestre de 2022 a la fecha, las exportaciones han crecido 245%. La secretaria de Desarrollo Económico, Cindy Blanco, ha viajado varias veces a Taiwán para llevar más inversión al estado. En cuanto al Índice de Competitividad Estatal, aparece en la sexta posición nacional. Los pilares que más destacan son Innovación y Economía y Mercado de Trabajo, ambos en el tercer lugar. El peor pilar fue Sistema Político y Gobierno, en la décima sexta.

NUEVO LEÓN

Al segundo trimestre, Nuevo León fue la tercera entidad que más exportó, con 9.5% del total nacional, un crecimiento anual de 26%. Está muy bien posicionada y ocupa el primer lugar en fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, con 29% del total y un avance anual de 11%. Su infraestructura, estudiantes y diversificación impulsan su competitividad, donde ocupa la tercera posición. Su mejor pilar es Innovación y Economía (segundo lugar), y el peor, Sistema Político y Gobierno, en la 17º posición.

POLÍTICA PÚBLICA

La mayoría de los estados no participa de este auge exportador. En fabricación de equipo de cómputo, Chihuahua y Jalisco concentran 81% de las exportaciones y el resto, fuera de las cinco primeras entidades, apenas 3%. Del tercer trimestre de 2022 al segundo de 2026, siete se contrajeron y participan muy poco. La revolución de la IA requiere una política industrial que permita aprovechar una tendencia que marcará al menos la siguiente década.