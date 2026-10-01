Última Hora Impreso de hoy

Prepara un delicioso pan de calabaza casero: con todo el aroma otoñal

Disfruta un pan de calabaza suave, aromático y delicioso para después de comer, paso a paso para amantes de la buena cocina.

Por: Fabiola Barrera

Receta de pan de calabaza casero
Receta de pan de calabaza caseroCanva

Prepara un delicioso pan de calabaza casero con todo el aroma otoñal de la temporada; es una de las recetas más representativas que invaden las casas, las cafeterías y hasta las fiestas.

Los postres con calabaza están ligados a la tradición repostera de Norteamérica; su ingrediente principal tiene una historia ancestral en el continente americano. De ahí que veamos tantas recetas, desde hot cakes, cupcakes hasta dulce. 

La calabaza aporta un dulzor natural y un tono dorado apetecible; además, actúa como un humectante vegetal, garantizando una miga suave, densa pero esponjosa, que se conserva fresca durante varios días sin necesidad de recurrir a conservantes artificiales.

Prepara un delicioso pan de calabaza y sirve una rebanada después de la comida; es el cierre idóneo para una comida familiar o una cena entre amigos, sirviendo como puente perfecto entre una digestión agradable y un capricho goloso.

Pan de calabaza
Pan de calabazaCanva

Receta de pan de calabaza casero

Ingredientes:

  • Secos:
  • 250 g de harina de trigo de todo uso 
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • 1/2 cucharadita de polvo para hornear
  • 1/2 cucharadita de sal fina
  • 1 ½ cucharaditas de canela en polvo
  • 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  • 1/4 cucharadita de nuez moscada recién rallada
  • 1/4 cucharadita de clavo de olor molido
  • Húmedos:
  • 400 g de puré de calabaza natural (asada o cocida al vapor, bien escurrida)
  • 150 g de azúcar blanco o mascabado
  • 100 g de panela, azúcar moreno o miel de caña
  • 120 ml de aceite vegetal de sabor neutro (girasol o maíz) o de oliva suave
  • 2 huevos grandes a temperatura ambiente
  • 60 ml de leche entera o bebida vegetal (almendra, avena)
  • 1 cucharadita de extracto natural de vainilla

Preparación: 

  1. Precalienta el horno a 175 °C con calor arriba y abajo. 
  2. Engrasa un molde rectangular con un poco de mantequilla y espolvorea harina, o fórralo con papel de hornear dejando sobrantes a los lados para desmoldar con facilidad. 
  3. Si vas a preparar el puré de calabaza desde cero, asa trozos de calabaza al horno a 200 °C hasta que la pulpa esté tierna. Tritúrala y déjala colando sobre un tamiz fino durante 20 minutos para eliminar el exceso de agua.
  4. En un tazón, tamiza la harina junto con el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear, la sal y el mix de especias (canela, jengibre, nuez moscada y clavo). Reserva.
  5. En otro recipiente, bate los huevos junto con el azúcar blanco y el azúcar moreno hasta que la mezcla aclare ligeramente y los granos de azúcar comiencen a disolverse.
  6. Incorpora el aceite en forma de hilo continuo mientras sigues batiendo suavemente para integrar la grasa. 
  7. Añade el puré de calabaza, la leche y la vainilla. Mezcla hasta obtener una crema homogénea de color anaranjado intenso.
  8. Vierte los ingredientes secos sobre la mezcla de humedad en dos tandas. 
  9. Utiliza una espátula y realiza movimientos envolventes solo hasta que no queden rastros de harina visible; si vas a añadir nueces, pepitas o chispas de chocolate, incorpóralas en los últimos tres movimientos envolventes.
  10. Pasa la masa al molde preparado y alisa la superficie con la espátula. 
  11. Decora la parte superior con un puñado de pepitas de calabaza crudas si deseas un acabado crujiente. 
  12. Hornea a la altura media del horno durante 55 a 65 minutos. A partir del minuto 50, inserta un palillo de madera en el centro del pan: si sale limpio o con apenas unas migas secas pegadas, el pan está listo. 
  13. Si la superficie se dora demasiado rápido antes de que el centro se cocine, cubre el molde holgadamente con una hoja de papel de aluminio.
  14. Retira el molde del horno y déjalo reposar sobre una rejilla durante 10 a 15 minutos. Luego, desmolda con cuidado y deja que el pan se enfríe por completo sobre la rejilla antes de cortarlo. 
  15. Sirve el pan de calabaza en rebanadas individuales.
Receta de pan de calabaza casero
Receta de pan de calabaza caseroCanva

Tipos de calabaza para utilizar en la receta:

  • Moscada
  • Kabocha
  • Calabaza dulce 
Receta de pan de calabaza casero
Receta de pan de calabaza caseroCanva

¿Con qué acompañar el pan de calabaza?

  • Café o infusiones, como té negro especiado tipo chai
  • Queso crema especiado 
  • Mantequilla batida
  • Helado de vainilla
  •  Miel maple

El pan de calabaza es una de las joyas más representativas de la repostería reconfortante, ¡sigue el paso a paso para hacerlo en casa este otoño!

Temas: