Prepara un delicioso pan de calabaza casero: con todo el aroma otoñal
Disfruta un pan de calabaza suave, aromático y delicioso para después de comer, paso a paso para amantes de la buena cocina.
Prepara un delicioso pan de calabaza casero con todo el aroma otoñal de la temporada; es una de las recetas más representativas que invaden las casas, las cafeterías y hasta las fiestas.
Los postres con calabaza están ligados a la tradición repostera de Norteamérica; su ingrediente principal tiene una historia ancestral en el continente americano. De ahí que veamos tantas recetas, desde hot cakes, cupcakes hasta dulce.
La calabaza aporta un dulzor natural y un tono dorado apetecible; además, actúa como un humectante vegetal, garantizando una miga suave, densa pero esponjosa, que se conserva fresca durante varios días sin necesidad de recurrir a conservantes artificiales.
Prepara un delicioso pan de calabaza y sirve una rebanada después de la comida; es el cierre idóneo para una comida familiar o una cena entre amigos, sirviendo como puente perfecto entre una digestión agradable y un capricho goloso.
Receta de pan de calabaza casero
Ingredientes:
- Secos:
- 250 g de harina de trigo de todo uso
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
- 1/2 cucharadita de sal fina
- 1 ½ cucharaditas de canela en polvo
- 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
- 1/4 cucharadita de nuez moscada recién rallada
- 1/4 cucharadita de clavo de olor molido
- Húmedos:
- 400 g de puré de calabaza natural (asada o cocida al vapor, bien escurrida)
- 150 g de azúcar blanco o mascabado
- 100 g de panela, azúcar moreno o miel de caña
- 120 ml de aceite vegetal de sabor neutro (girasol o maíz) o de oliva suave
- 2 huevos grandes a temperatura ambiente
- 60 ml de leche entera o bebida vegetal (almendra, avena)
- 1 cucharadita de extracto natural de vainilla
Preparación:
- Precalienta el horno a 175 °C con calor arriba y abajo.
- Engrasa un molde rectangular con un poco de mantequilla y espolvorea harina, o fórralo con papel de hornear dejando sobrantes a los lados para desmoldar con facilidad.
- Si vas a preparar el puré de calabaza desde cero, asa trozos de calabaza al horno a 200 °C hasta que la pulpa esté tierna. Tritúrala y déjala colando sobre un tamiz fino durante 20 minutos para eliminar el exceso de agua.
- En un tazón, tamiza la harina junto con el bicarbonato de sodio, el polvo para hornear, la sal y el mix de especias (canela, jengibre, nuez moscada y clavo). Reserva.
- En otro recipiente, bate los huevos junto con el azúcar blanco y el azúcar moreno hasta que la mezcla aclare ligeramente y los granos de azúcar comiencen a disolverse.
- Incorpora el aceite en forma de hilo continuo mientras sigues batiendo suavemente para integrar la grasa.
- Añade el puré de calabaza, la leche y la vainilla. Mezcla hasta obtener una crema homogénea de color anaranjado intenso.
- Vierte los ingredientes secos sobre la mezcla de humedad en dos tandas.
- Utiliza una espátula y realiza movimientos envolventes solo hasta que no queden rastros de harina visible; si vas a añadir nueces, pepitas o chispas de chocolate, incorpóralas en los últimos tres movimientos envolventes.
- Pasa la masa al molde preparado y alisa la superficie con la espátula.
- Decora la parte superior con un puñado de pepitas de calabaza crudas si deseas un acabado crujiente.
- Hornea a la altura media del horno durante 55 a 65 minutos. A partir del minuto 50, inserta un palillo de madera en el centro del pan: si sale limpio o con apenas unas migas secas pegadas, el pan está listo.
- Si la superficie se dora demasiado rápido antes de que el centro se cocine, cubre el molde holgadamente con una hoja de papel de aluminio.
- Retira el molde del horno y déjalo reposar sobre una rejilla durante 10 a 15 minutos. Luego, desmolda con cuidado y deja que el pan se enfríe por completo sobre la rejilla antes de cortarlo.
- Sirve el pan de calabaza en rebanadas individuales.
Tipos de calabaza para utilizar en la receta:
- Moscada
- Kabocha
- Calabaza dulce
¿Con qué acompañar el pan de calabaza?
- Café o infusiones, como té negro especiado tipo chai
- Queso crema especiado
- Mantequilla batida
- Helado de vainilla
- Miel maple
El pan de calabaza es una de las joyas más representativas de la repostería reconfortante, ¡sigue el paso a paso para hacerlo en casa este otoño!