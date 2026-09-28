Sencillo omelette dulce de manzana, una forma diferente de comer huevo

Si todos los días desayunas huevo porque es fácil y práctico, cambia el típico huevo revuelto y el omellete de jamón y queso por una versión dulce con manzana. Una opción perfecta para el antojo dulce sin sacrificar tu dosis de proteína matutina.

Aunque el huevo ha estado presente en los desayunos mexicanos prácticamente toda la vida, en los últimos años ha ganado popularidad por ser una excelente fuente de proteína, lo cual no solo repercute en nuestra masa muscular, también ayuda a la pérdida de peso.

Desayunar huevo ayuda a mantenernos más saciados que solo comer un pan dulce o cereal con leche, lo que evita que lleguemos con mucha hambre a la siguiente comida. De paso, nos aporta otros nutrientes clave, como grasas, colina, vitamina B12, vitamina D, selenio y vitamina A.

Sin embargo, puede resultar aburrido prepararlo siempre de la misma manera. Si bien, hay cientos de recetas, a veces también se antoja desayunar algo dulce. Para que no te pierdas tu dosis de proteína, prepara este omelette dulce de manzana.

El omellette dulce es similar a una crepa, pero más fácil de hacer Canva

¿Cómo hacer un omelette dulce de manzana?

Ingredientes:

3 huevos

½ taza de leche

1 cucharadita de azúcar o sustituto de azúcar

1 cucharada de harina

½ cucharadita de esencia de vainilla

1 pizca de sal

1 cucharadita de mantequilla

1 manzana verde pelada y picada en cubos

1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de canela en polvo

Preparación:

En una sartén a fuego medio, derrite 1 cucharada de mantequilla. Agrega la manzana verde y cocina, moviendo de vez en cuando, hasta que comience a suavizarse. La manzana debe estar todavía firme para que no se bata. Incorpora 1 cucharada de azúcar y la canela en polvo. Mezcla y deja que el azúcar se derrita; cocina un para de minutos hasta que las manzanas tomen un tono dorado. Apaga y reserva. Para el omelette dulce: en un recipiente amplio, bate los huevos con la leche, la vainilla, una pizca de sal y 1 cucharadita de azúcar hasta integrar. Incorpora la harina y mezcla hasta eliminar todos los grumos. Calienta una sartén pequeña a fuego medio-bajo y derrite ½ cucharadita de mantequilla. Vierte la mitad de la mezcla de huevo y gira la sartén para que se distribuya uniformemente, debe quedar ligeramente más gruesa que una crepa. Tapa y cocina por 5 minutos o hasta que comience a inflarse. Revisa cada cierto tiempo que no se queme, levantándolo ligeramente con una espátula. Cuando esté cocido en la superficie y dorado en la parte inferior, pasa el omelette a un plato y rellénalo con la mitad de la manzana. Dobla por la mitad y sirve tu omelette dulce de manzana espolvoreado con un poco de azúcar glass y acompañado de yogur griego. Haz la segunda porción de la misma forma.

Si tienes antojo de algo dulce en el desayuno, pero no quieres complicarte ni cambiar tu proteína por un pan dulce, prepara este omelette de manzana, fácil y delicioso.