Cómo preparar tortitas de carne deshebrada en salsa verde: la receta de la abuela

Así puedes preparar tortitas de carne deshebrada en salsa verde; checa la receta de la abuela que no quieren compartir, pero que logramos obtener de los libros de gastronomía mexicana con los mejores trucos.

Las tortitas son parte de los platillos típicos a la hora de comer en México; su aroma evoca memorias de reuniones familiares y comidas dominicales. Representan la armonía entre técnicas ancestrales de molienda y capeado con la versatilidad de la cocina virreinal.

Cada bocado ofrece una explosión de sabor que combina la riqueza proteica con los mejores ingredientes del campo mexicano.

Disfruta de estas tortitas de carne deshebrada en salsa verde, ¡directamente del recetario de la abuela! Por algo ocupan un lugar de honor en las mesas y en nuestros corazones.

Receta de tortitas de carne deshebrada en salsa verde ChatGPT

Receta de tortitas de carne deshebrada en salsa verde

Ingredientes:

Para la carne:

800 g de falda de res (o falda de ternera)

1/2 cebolla blanca grande

3 dientes de ajo enteros

2 hojas de laurel seco

1 cda. de sal marina

3 litros de agua (aproximadamente)

Para el capeado:

4 huevos grandes (separadas claras y yemas, a temperatura ambiente)

2 cucharadas de harina de trigo

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de aceite vegetal (para freír)

Para la salsa verde:

750 g de tomatillo sin cáscara y bien lavado

3 a 4 chiles serranos o jalapeños (ajustar según el nivel de picante deseado)

1/2 cebolla blanca

2 dientes de ajo

1 manojo pequeño de cilantro fresco lavado y desinfectado

1 taza del caldo resultante de la cocción de la carne

1 cucharada de aceite vegetal o manteca de cerdo

Sal y pimienta negra molida al gusto

Preparación:

En una olla grande o exprés, coloca la falda de res junto con los 3 litros de agua, la media cebolla, los 3 dientes de ajo, las hojas de laurel y la cucharada de sal. Si usas olla tradicional, cocina a fuego medio-alto durante 1.5 a 2 horas hasta que la carne esté sumamente suave. Si usas olla de presión, cocina por 45 minutos a partir de que comience a sonar la válvula. Retira la carne del caldo y deja enfriar. Conserva el caldo de cocción, ya que servirá para dar sabor a la salsa. Deshebra la carne }con la ayuda de dos tenedores o con las manos bien limpias. Reserva la carne deshebrada en un recipiente seco. En una olla con agua hirviendo, cuece los tomates verdes y los chiles por unos 8 a 10 minutos. Es crucial retirarlos en cuanto los tomates cambien de color verde brillante a un tono olivo opaco. Transfiere los tomates y chiles cocidos a la licuadora. Agrega la media cebolla, los 2 dientes de ajo, el manojo de cilantro fresco y 1 taza del caldo de carne reservado. Licúa todos los ingredientes a velocidad media hasta obtener una salsa homogénea y tersa. En una cazuela o sartén grande, calienta una cucharada de aceite o manteca de cerdo a fuego medio. Vierta la salsa molida y sazona con sal y pimienta al gusto. Reduce el fuego y deja sazonar la salsa durante 12 a 15 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que espese ligeramente y su color se intensifique. Reserva a fuego bajo. En un tazón limpio y seco, bate las 4 claras de huevo a punto de nieve (hasta que formen picos firmes y no se caigan al voltear el tazón). Incorpora las yemas una a una, batiendo suavemente a velocidad baja o envolviendo con una espátula de goma para no perder el aire incorporado. Agrega la harina de trigo y la media cucharadita de sal, mezclando de manera envolvente. Añade la carne deshebrada al tazón del huevo batido e intégrala con cuidado hasta que toda la carne quede impregnada de la mezcla. Calienta la media taza de aceite en una sartén amplia a fuego medio. Con ayuda de una cuchara grande, toma una porción de la mezcla de carne con huevo y colócala en el aceite caliente, dándole forma ovalada o circular. Fríe cada tortita durante 1.5 a 2 minutos por lado, hasta que adquieran un tono dorado uniforme y el capeado esté completamente cocido. Retira las tortitas con una espumadera y colócalas sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. Introduce las tortitas fritas dentro de la cazuela con la salsa verde caliente. Deja sumergidas las tortitas en la salsa a fuego lento durante 5 a 8 minutos para que absorban todos los sabores de la salsa sin perder su estructura. Sirve las tortitas de carne bien calientes, acompañando con alguna guarnición.

Receta de tortitas de carne deshebrada en salsa verde ChatGPT

¿Cuáles son los cortes ideales para las tortitas?

El corte por excelencia en la cocina mexicana es la falda de res, una pieza ubicada en la zona abdominal del animal que se caracteriza por poseer fibras largas, firmes y un porcentaje moderado de tejido conectivo.

Sus hebras retienen la humedad tras una cocción prolongada, proporcionando la estructura perfecta para sostener el capeado de huevo.

Si buscas otras alternativas, puedes elegir cuete o falda de ternera, ideales para quien busca una textura más magra, aunque requieren especial cuidado en el tiempo de cocción para evitar que se resequen.

Tortitas de carne Canva

Guarniciones ideales para las tortitas de carne:

Arroz blanco con elote o verduras

Frijoles refritos o de la olla

Nopales cocidos

Prepara este platillo de tortitas de carne en salsa verde; son un deleite para el paladar y una forma de demostrar la tradición culinaria para todo el mundo gastronómico.