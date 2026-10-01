¡Café gratis y hasta por $1! Estas son las promociones del Día Internacional del Café 2026

El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre y este 2026 llega con promociones para quienes quieren disfrutar una taza sin gastar de más. Desde café por $1 hasta bebidas gratis, refill y productos a precio especial, distintas cadenas prepararon ofertas para sus clientes.

La celebración fue establecida por la Organización Internacional del Café (OIC) para reconocer la diversidad, calidad y relevancia de esta bebida, así como a las personas que participan en toda la cadena de producción.

Para quienes buscan aprovechar las promociones de este jueves, estas son algunas de las opciones anunciadas en México.

El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre Canva.

Día Internacional del Café 2026: ¿qué promociones habrá en México?

Café a solo un peso en OXXO

Este 1 de octubre, la cadena OXXO ofrece café americano Andatti caliente o frío por $1 a quienes lleven su propio termo.

De acuerdo con el comunicado de FEMSA, la dinámica estará disponible de 6:00 a 13:00 horas en más de 24 mil tiendas OXXO en México. El recipiente deberá ser personal y tener una capacidad máxima de 473 mililitros.

Oxxo pone café a un peso por el Día Internacional del Café @tiendasoxxo

Café gratis en 7-Eleven

En el caso de 7-Eleven, la promoción aplica en el Café Select. La dinámica consiste en comprar una dona participante para recibir una bebida de café sin costo adicional.

Entre las opciones se encuentran café americano de 12 onzas, cappuccino de 12 onzas y latte frío de 16 onzas. La oferta está contemplada de 5:00 a 18:00 horas, de acuerdo con la información difundida sobre la promoción.

Café gratis 7eleven por el Día Intercional del Café 7elevenmexico

Caffenio

La cadena Caffenio anunció un refill gratuito de café mexicano y refill de su bebida Kfreeze por un costo de 35 pesos.

Cabe mencionar que esta promoción es exclusiva para los usuarios registrados en el programa Mi Caffenio. Además, está disponible en sucursales físicas y servicio drive-thru, sin disponibilidad en pedidos digitales.

Caffenio anunció un refill gratuito @caffenio

Tim Hortons

En Tim Hortons, la oferta consiste en dos cafés mexicanos chicos por $39. La promoción estará disponible hasta el 4 de octubre de 2026 en sucursales participantes y servicio drive-thru; las sucursales ubicadas dentro de aeropuertos quedan excluidas.

Además, la cadena tiene otras promociones, como 2 Cold Brew medianos por $76 pesos y un Café Mexicano mediano por $29. Sin embargo, estas ofertas no están disponibles en todas las tiendas, por lo cual el usuario debe verificar si la sucursal de su preferencia participa.

Tim Hortons tiene otras promociones aunque no están disponibles en todas las tiendas @timhortonsmx

Krispy Kreme

Mientras tanto, Krispy Kreme permite adquirir un café americano o cappuccino por $15 adicionales al comprar una dona, media docena o una docena.

La tarifa solo aplica en pedidos realizados mediante plataformas de entrega a domicilio, servicio propio de reparto y la aplicación de mensajería de WhatsApp.

Krispy Kreme permite adquirir un café americano o cappuccino por $15 @krispykrememexico

McDonald’s

La cadena no solo va a festejar el 1 de octubre, sino que tendrá la denominada Semana del Café, con vigencia del 30 de septiembre al 5 de octubre.

Durante estos días, McDonald’s regalará un McCafé mediano de 340 mililitros diario por persona.

Las personas podrán canjear el McCafé exclusivamente a través de su aplicación oficial, sin requerir una compra previa.

McDonald’s regalará un McCafé mediano de 340 mililitros diario por persona. @mcdonaldsmx

Pastelerías Esperanza

La cadena pastelera entrega un café americano grande sin costo entre las 6:00 y las 21:00 horas en las sucursales que cuentan con servicio de cafetería.

Los usuarios podrán acceder a esta promoción mediante la aplicación móvil de la panadería. Para ello, deberán completar el registro y escanear el cupón correspondiente en la zona de cajas.

Los usuarios podrán acceder a esta promoción mediante la aplicación móvil de la panadería. @pastelerias.esperanza

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Café el 1 de octubre?

El Día Internacional del Café se celebra cada 1 de octubre. La Organización Internacional del Café explica que la fecha representa una oportunidad para reconocer la diversidad, calidad y pasión del sector, además de apoyar a los millones de agricultores cuyo sustento depende de este cultivo.

La celebración fue establecida por la Organización Internacional del Café Canva.

Los Estados miembros de la organización acordaron en marzo de 2014 establecer el 1 de octubre como una fecha común para celebrar el café a nivel internacional. La primera celebración oficial se realizó en 2015.

Además de ser una oportunidad para disfrutar una taza de café, la fecha pone atención en toda la cadena que existe detrás de esta bebida: productores, trabajadores, comercializadores, tostadores, baristas y consumidores.

La OIC también destaca la importancia económica del sector. En un comunicado de 2026, la organización señaló que el café proporciona ingresos a alrededor de 12.5 millones de familias agricultoras en todo el mundo.

Así que este 1 de octubre, además de aprovechar alguna promoción de café gratis, a $1 o a precio especial, la celebración también representa una oportunidad para reconocer el trabajo que existe detrás de cada taza.