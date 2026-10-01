¿Antojo de tostadas con crema? Prepárala en versión vegana y en pocos pasos

¿Se te antojaron unas tostadas con crema, pero no consumes productos de origen animal? Si buscas alternativas para disfrutar de este ingrediente sin recurrir a los lácteos, te enseñamos a preparar dos recetas de crema vegana que puedes incorporar a tus comidas.

Lo mejor es que puedes prepararla con ingredientes sencillos y elegir entre una opción con nuez de la India o tofu.

¿Cómo hacer crema vegana?

Si buscas una alternativa con una consistencia espesa y un toque ácido, esta receta de crema vegana es una opción para acompañar tus tostadas, tacos o cualquier platillo que se te antoje.

Ingredientes:

½ taza de nuez de la India.

½ taza de nuez de la India. Jugo de limón.

½ cucharada de cebolla en polvo.

Sal al gusto.

Agua.

½ cucharada de ajo en polvo.

Una pizca de pimienta.

Preparación:

Si utilizas nuez de la India, primero déjala remojar durante 15 minutos en una taza de agua hirviendo. Una vez que las nueces estén tibias, llévalas a la licuadora. Agrega una cucharada y media de jugo de limón. Añade sal al gusto, media cucharada de cebolla en polvo y media cucharada de ajo en polvo. Cubre las nueces con agua y licúa hasta obtener una mezcla espesa y homogénea.

¡Y listo! Tendrás preparada tu crema vegana para acompañar unas tostadas, tacos o cualquier comida que prefieras.

Crema vegana para tus recetas. Foto: Canva / Ilustrativa

Otra alternativa que puedes preparar en casa es la crema de tofu, una opción para quienes buscan experimentar con diferentes ingredientes y darle un toque distinto a sus platillos.

Ingredientes:

1 barra de 349 gramos de tofu.

1 barra de 349 gramos de tofu. ½ taza de leche vegetal.

Una pizca de sal.

¼ de taza de aceite vegetal.

Preparación:

Retira el líquido del tofu.

Llévalo a la licuadora y agrega la leche vegetal, la sal y el aceite vegetal.

Licúa hasta obtener una consistencia espesa y cremosa.

Guarda la preparación en un recipiente y refrigérala.

Esta es otra forma de preparar crema vegetal para tus comidas y disfrutar de un sabor diferente sin utilizar productos lácteos.

Crema vegana para tus recetas. Foto: Canva / Ilustrativa

¿Qué beneficios tiene la nuez de la India?

Además de ser un ingrediente que puedes utilizar para preparar crema vegana, la nuez de la India contiene nutrientes.

De acuerdo con Mayo Clinic, las nueces de macadamia, las avellanas y las nueces pacanas también son opciones saludables para incluir en la alimentación.

Beneficios tiene la nuez de la India. Foto: Canva

¿Qué hace el tofu en el cuerpo?

El tofu también puede ser una alternativa interesante para incorporar a tus comidas, ya que contiene calcio y minerales, además de ser bajo en grasas saturadas.

De acuerdo con Banner Health, este alimento aporta nutrientes como hierro, calcio, magnesio, vitamina A, fibra y algunas vitaminas del grupo B. Además, puede contener entre 10 y 20 gramos de proteína por porción, dependiendo de la presentación y cantidad consumida.

Beneficios que tiene el tofu. Foto: Canva

Aunque estas recetas son alternativas para sustituir la crema tradicional, recuerda que, cuando buscas hacer cambios en tu alimentación, lo ideal es consultar con un nutriólogo que pueda orientarte sobre tus necesidades nutricionales y ayudarte a encontrar opciones para disfrutar de tus comidas.