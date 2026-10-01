Frentes Políticos / 1 de octubre de 2026

1. Voz. Marcelo Ebrard llevó la agenda comercial de México a Milwaukee, EU, donde participa en la reunión de ministros de Comercio del G20, foro que concentra 85% del PIB y 75% del comercio global. El secretario de Economía busca fortalecer el intercambio de bienes y servicios, atraer inversión y consolidar las cadenas de suministro, además de impulsar infraestructura logística, transporte y turismo. Se reunió con Jamieson Greer, representante comercial de EU, y con Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica. Con la revisión del T-MEC rumbo a una cuarta ronda en octubre, Ebrard y México, a la altura de las circunstancias.

2. Diputados fantasma. El vacío en la comparecencia del secretario de Hacienda exhibió, otra vez, el desprecio de los legisladores por su responsabilidad. De Morena a la oposición, pasaron lista y se fueron, dejando al secretario Edgar Amador frente a curules vacías. Ricardo Monreal, coordinador morenista, estalló: “¿A quién le habla el secretario? ¡A las curules vacías!”. Tiene razón, es inadmisible convocar a un funcionario para no escucharlo. Si los diputados faltan, que se les descuente el día. A poner orden en el Legislativo.

3. Rumbo. El PAN ya perfila a Adrián de la Garza como una opción para competir por la gubernatura de Nuevo León en 2027. El dirigente nacional Jorge Romero destacó la trayectoria del alcalde con licencia de Monterrey y abrió la puerta a repetir la alianza PAN-PRI que llevó a De la Garza a la alcaldía en 2024. El priista participa en el proceso interno panista para ser coordinador de la Defensa de la Familia, la Patria y la Libertad. Romero señaló que el partido analiza alianzas en distintos estados y que serán las dirigencias locales y la militancia quienes definan. La oposición ya mueve sus piezas rumbo a 2027. Se estaban tardando.

4. Sorpresa. Verónica Ruffo Sánchez, hija del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, evalúa la invitación del PAN y del partido Somos para contender por la gubernatura de Baja California y en dos semanas podría definir si acepta. La propuesta busca ampliar la candidatura a una coalición de partidos, mientras Verónica Ruffo plantea un discurso de unidad y respeto, lejos de la confrontación. Reconoció que creció cerca de la política durante el gobierno de su padre y que cuenta con su respaldo personal. Su eventual candidatura volvería a poner el apellido Ruffo en la conversación política de Baja California. ¿Tendrá el capital político o sólo ruido? Veremos.

5. Vengativos. El SME pasó de la protesta a la decapitación simbólica de una estatua de Felipe Calderón en Los Pinos. Después de manifestarse frente al hotel donde el expresidente participaba en el Foro América Libre, los inconformes se trasladaron al antiguo recinto presidencial y cercenaron la cabeza de la efigie. La estatua ya llevaba meses en el suelo, pues había sido derribada por un árbol durante una tormenta en julio de 2025 y permanecía sin ser restaurada. El episodio revive la disputa por la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009, que dejó sin empleo a integrantes del sindicato. La estatua estaba caída. El rencor sigue de pie.