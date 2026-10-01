Las comparecencias del Informe de Gobierno nunca son fáciles. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, se defendió bien, incluso fue al contrataque en varios frentes: deuda pública, crecimiento, y sobre todo el esquema fiscal.

VACÍOS Y ENOJOS

Pero al último el poco interés y desconocimiento de los diputados hacia la hacienda pública, los hizo verse como adolescentes estudiando Álgebra de Baldor: se fueron yendo poco a poco. El pleno de los diputados quedó semivacío, llevando al enojo de Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara baja, quien arremetió: “¿A quién le habla el secretario?... ¡A las curules vacías!... ¡Es inadmisible!”.

Lamentablemente ése es el nivel de interés de nuestros diputados, a quienes hasta les piensan imponer un mecanismo de control de permanencia en el pleno.

DEUDA PÚBLICA, SÍ PERO VE COMPARATIVOS

Aun así, el secretario de Hacienda estuvo en lo suyo. Llegó a tiempo. Dio un mensaje y vinieron las intervenciones. Con un look ya visto, pero con barba más pronunciada, el secretario que bordea los 60 años de edad entró al debate de la deuda pública. La crítica escuchada es cierta: la deuda pública, sobre todo con López Obrador, se elevó. En 2018 era menor al 45% del PIB, y después de cómo dejó el elevado déficit el expresidente se ha recurrido al expediente de deuda pública, que llegará a 55% del PIB para 2027.

Amador pidió compararla con otros países del mismo nivel de desarrollo y en América Latina salimos bien librados. Brasil la tiene en más de 80% del PIB. Argentina está por esos rumbos. Colombia, más de 60%. Recordó que el déficit público ha bajado, y se reducirá de 4.1% del PIB a 3.9% para 2027. Ahora, esto no exime una fuerte responsabilidad de no seguir elevando la deuda pública que, bajo la medición más amplia, no sería nada recomendable que siguiera subiendo hasta llegar a 60% del PIB. Las agencias calificadoras verían problemas para sostener el grado de inversión. El nivel actual de deuda pública es manejable, pero está cerca de su límite.

PIDIÓ APROBAR ISR, IEPS Y ADUANAS

Por eso, Amador pidió a los diputados aprobar los cambios fiscales para obtener 140 mil millones de pesos adicionales. Sabemos que la 4T no hizo una reforma fiscal integral, y a cambio se han tenido que buscar ingresos por todos los recovecos. Viene un cambio quirúrgico en el ISR para combatir que las empresas abusen en deducibilidad y utilicen facturas falsas. En el IEPS viene un cambio interesante en gasolinas y combustibles, a través de la trazabilidad para evitar el huachicol fiscal. También habrá transformación en las aduanas para evitar la subvaluación de mercancías.

CRECIMIENTO, POR FIN SE SUPERA 1% ANUAL

Se tocó el tema del poco crecimiento. También una crítica reiterada a la 4T, y con razón: ha crecido, en promedio 0.8% del PIB. Ahí el responsable de las finanzas públicas pudo responder con un buen dato. Para este año se espera un crecimiento de 1.5% del PIB. No es un crecimiento mayúsculo, pero por fin dejaríamos los crecimiento marginales. Y en mucho por la incorporación de la inversión privada a proyectos en conjunto.

VIDAL, GLORIA TREVI Y LA RÉPLICA DE PENGUIN

Vidal Llerenas la trae complicada con el nuevo libro sobre Gloria Trevi, Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta, en la editorial Penguin Random House. La cantante pidió respetar su marca comercial de Gloria Trevi y, por lo tanto, el libro no puede salir como tal. La editorial dijo que eso atentaba contra la libertad de expresión. Y ahora Vidal Llerenas, director del Instituto Mexicano para la Propiedad Intelectual, se encuentra dirimiendo estos problemas. Llerenas ha hecho buen trabajo en el IMPI: ha buscado más patentes, ha estimulado denominaciones de origen, incluso hasta siguió el proyecto de darles derecho de autos a los luchadores de la Lucha Libre mexicana. Pero ahora se topó con el libro Todo a la luz.

UNA BUENA EN COMPRA CONSOLIDADA

Por fin les resultó la primera compra consolidada de medicamentos. Después de años de pifias, de retrocesos (con López-Gatell), de buscar medicamentos de India sin comparativos de sustancias activas, de desabastos y de enojo de la industria nacional por deberles dinero, por fin vino una compra consolidada con resultados. Se licitó 80% de las claves, y sólo a la industria nacional, bajo la visión de que fueran competitivos. Todo salió bien. La licitación llevó a competir a la industria nacional. En Anafam (laboratorios nacionales) están complacidos con el resultado.

Y sí se debe a Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, que actuó bajo la directriz de David Kershenobich, secretario de Salud.

Ahora esperemos ver que de verdad Birmex esté a la altura de la distribución y pagos, pues actuará como administrador de los contratos.