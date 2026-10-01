Propuso México reglas globales en el mercado de acero

La declaración del Global Forum on Steel Excess Capacity propone a los países integrantes del foro tomar medidas conjuntas para resolver el problema de la sobreproducción mundial de acero y prácticamente todas las medidas se han coleccionado a lo largo de los últimos siete años, pero el problema continúa.

México ha reducido la producción de acero (en parte, el cierre de operaciones de AHMSA lo explica), las exportaciones a Estados Unidos y de ser el 11º exportador cuando se funda el foro, hoy es el 15º mundial.

El foro se realizó hoy en paralelo a la reunión de ministros de comercio de los integrantes del G20, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, expuso que en el caso de México se han adoptado medidas concretas para hacer frente al desafío impuesto por el exceso de capacidad de producción a nivel mundial, pues la decisión de imponer aranceles como lo ha hecho la administración Trump, no ha equilibrado el exceso de capacidad en el sector siderúrgico mundial, pese a que EU elevó en 6% su producción de acero y registra 80% de utilización de su capacidad industrial instalada entre 2025 y el primer semestre de 2026.

El consenso, al menos en el discurso político, es que ese aumento se debe a la decisión que tomó el presidente Trump de elevar en 50% los aranceles al acero y aluminio utilizando la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, por motivos de seguridad nacional. El GFSEC y la OCDE han identificado el efecto que tienen los subsidios estatales de China, el principal productor y responsable del exceso de producción de acero que crece a un ritmo anual de 5.6% mientras la demanda aumenta a 0.9%, y en Milwaukee propusieron sanciones y aranceles más severos a la sobreproducción asiática.

México pudo establecer normas globales para la producción y trazabilidad del acero, lo que ha puesto el mecanismo automático de registro de las importaciones, que detalla el lugar donde el acero fue fundido y colado, y facilita imponer aranceles altos para hacer frente a prácticas anticompetitivas.

Pero bien dijo Ebrad: esas medidas, aunque necesarias, son insuficientes. Adelantó —esto es crucial dentro de los acuerdos alcanzados en la Concamin, que preside Alejandro Malagón, y la Canacero, que encabeza Sergio de la Maza—, que Economía no sólo considerará en la determinación de aranceles o medidas de control los subsidios en la producción de acero, sino la limpieza de la producción (bajas emisiones). México propuso definir compromisos y obligaciones de todos los productores y sus gobiernos, a través del GFSEC y la OMS para que se establezcan normas, reglas y mecanismos de supervisión y sanción, para dejar de lidiar con estándares diferentes en cada país y región. Melt and pour y sin subsidio para todos. Eso suena justo.

México produce 13.5 millones de toneladas de acero (2025) y EU 89.1 millones de toneladas. Entre 2023-2025 se ha reducido la exportación de México a EU en más de mil 200 millones de toneladas y la balanza comercial de ambos es deficitaria para nuestro país.

Por lo mismo, sin descuidar un acuerdo global, el tratado bilateral es clave para reducir el efecto del arancel de la 232, incluyendo su modificación de junio por la Casa Blanca, tanto para la acerera como para las reglas de origen automotriz, que se mantienen, pero el threshold norteamericano aumenta. ¿Voy bien, o rectifico? El regional se va a 85% y por lo evidente, la industria de ligeros y pesados puede transitar adecuadamente el acuerdo.

DE FONDOS A FONDO

#KMZero… En el THE FOOD TECH® | SUMMIT & EXPO 2026, que inició ayer y concluye con la expo hoy, se presentaron 46 startups con innovaciones para la industria alimenticia provenientes de 10 países de América Latina, la mayoría México, Colombia, Brasil y Chile.

De acuerdo con Catalina Valencia, representante del KM Zero Food Innovation Hub, la participación de innovadores y empresas ha trascendido a las prácticas de reformulación de alimentos o redosificación para enfrentar los desafíos que imponen los cambios de preferencias de los consumidores, las presiones regulatorias para reducir o modificar cierto tipo de insumos y soluciones con IA para prevenir desperdicio alimentario.