Ensalada de col estilo KFC: receta cremosa y crujiente para hacer en casa

Si eres fan de las guarniciones de algunos restaurantes de comida rápida, esta ensalada de col estilo KFC es para ti. Su combinación de verduras frescas con un aderezo cremoso, dulce y ligeramente ácido se ha convertido en el acompañamiento clásico de muchas comidas con pollo frito.

Aunque existen distintas versiones caseras de la receta, la buena noticia es que no necesitas comprarla preparada para disfrutarla. Con algunos ingredientes económicos y un par de trucos puedes conseguir una ensalada fresca, cremosa y con una textura mucho más agradable.

Además, su preparación es sencilla y puedes ajustar el sabor del aderezo según tus preferencias. La clave está en cuidar el corte de las verduras, controlar el exceso de agua y conseguir un equilibrio entre los sabores dulce, ácido y cremoso.

Ensalada de col estilo KFC Canva.

Ingredientes para una ensalada de col estilo KFC en casa

La preparación comienza con las verduras.

Ingredientes

¼ de col blanca

3 zanahorias

¼ de cebolla

½ taza de mayonesa

¾ de taza de yogur natural

3 cucharadas de leche

2 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de vinagre blanco

1 cucharada de azúcar

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Ensalada de col estilo KFC Canva.

¿Cómo hacer ensalada de col estilo KFC en casa?

Lava y desinfecta las verduras Corta la col en tiras muy finas. También puedes utilizar un rallador Ralla las zanahorias Pica finamente la cebolla En un recipiente aparte, mezcla la mayonesa, el yogur, la leche, el jugo de limón, el vinagre y el azúcar Añade sal y pimienta al gusto Incorpora el aderezo a las verduras y mezcla hasta que todos los ingredientes queden cubiertos Refrigera antes de servir

Es recomendable cortar la col lo más fina posible y dejar que el aderezo impregne las verduras antes de consumir la ensalada. Si quieres una preparación con menor cantidad de aderezo, puedes incorporarlo poco a poco hasta obtener la consistencia que prefieras.

Ensalada de col estilo KFC Canva.

¿Qué ingredientes lleva la ensalada de col estilo KFC?

La receta admite variaciones, pero existen algunos ingredientes que aparecen de manera constante en las preparaciones que buscan reproducir este tipo de ensalada.

La col es el ingrediente principal y aporta volumen y textura. La zanahoria suma color y un ligero dulzor, mientras que la cebolla aporta un sabor más intenso.

El secreto está en el aderezo. La mayonesa proporciona la textura cremosa, mientras que el yogur y la leche pueden ayudar a conseguir una salsa más ligera. El limón y el vinagre aportan acidez, y el azúcar ayuda a equilibrar el conjunto.

El objetivo es conseguir el contraste entre crujiente, cremoso, dulce y ácido. Si alguno de estos sabores domina demasiado, puedes ajustar la cantidad de azúcar, limón o vinagre hasta encontrar el punto que más te guste.

Ensalada de col estilo KFC Canva.

El secreto para que la ensalada de col quede cremosa y crujiente

Uno de los problemas más comunes de esta preparación aparece después de mezclar las verduras con el aderezo: la col puede liberar agua y hacer que la ensalada termine demasiado líquida.

Una solución sencilla consiste en salar previamente la col. Este procedimiento ayuda a extraer parte del exceso de agua, mientras que la verdura conserva buena parte de su textura crujiente.

Para hacerlo, coloca la col rallada en un colador, añade sal y déjala reposar entre 10 y 15 minutos. Después, enjuágala con agua fría y sécala muy bien antes de mezclarla con los demás ingredientes.

Otro punto importante es el tamaño del corte. Una col demasiado gruesa cambia por completo la experiencia al comerla. En este contexto, obtener tiras muy delgadas con un cuchillo, rallador o pelador es la mejor opción.

El aderezo también hace una diferencia importante. El equilibrio entre los sabores dulces y ácidos es fundamental; por ello, utilizar azúcar aporta ese contraste que caracteriza a este tipo de ensalada.

Un último consejo: no agregues todo el aderezo de golpe si prefieres una ensalada menos húmeda. Incorpóralo poco a poco hasta conseguir la consistencia que buscas.

Ensalada de col estilo KFC Canva.

¿Cuánto tiempo dura la ensalada de col en el refrigerador?

La ensalada debe mantenerse refrigerada, especialmente cuando contiene mayonesa, yogur o leche. Una preparación casera de este tipo puede durar en el refrigerador de uno a dos días, siempre que se conserve de forma adecuada.

Las ensaladas preparadas con huevo, pollo, atún o pasta pueden conservarse entre tres y cinco días bajo refrigeración; sin embargo, esa recomendación no debe interpretarse como una regla específica para todas las ensaladas de col caseras, pues los ingredientes y las condiciones de almacenamiento pueden variar.

En casa, lo más recomendable es colocar la preparación en un recipiente limpio y hermético, mantenerla refrigerada y evitar dejarla a temperatura ambiente durante periodos prolongados.

Si la ensalada presenta un olor desagradable, cambios importantes de textura o una apariencia extraña, es mejor no consumirla.

Ensalada de col estilo KFC Canva.

¿Con qué acompañar la ensalada de col estilo KFC?

La combinación más evidente es el pollo frito, pero esta guarnición puede acompañar muchos otros platillos.

La ensalada de col estilo KFC puede servirse junto con pollo frito, pollo con salsa BBQ, carne asada y tacos de pescado empanizado.

También puedes servirla con hamburguesas, sándwiches, pollo empanizado o carnes a la parrilla. Su textura fresca y su aderezo ligeramente ácido crean un contraste interesante con preparaciones calientes, crujientes o de sabores intensos.

Si quieres recrear en casa el clásico combo de pollo frito con ensalada de col, esta preparación puede acompañarse con puré de papa y una pieza de pollo crujiente.

La ensalada de col puede parecer una guarnición sencilla, pero algunos detalles cambian por completo el resultado. Un corte fino, verduras con poca humedad y un aderezo bien equilibrado permiten conseguir una preparación cremosa sin perder el toque crujiente.

El truco está en no tratarla como una simple ensalada: corta la col muy fina, controla el exceso de agua y consigue un aderezo donde el sabor dulce, ácido y cremoso esté equilibrado. Con esos detalles, una guarnición sencilla puede convertirse en la parte favorita de la comida.