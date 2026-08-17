Prepara el frappuccino de unicornio viral de Starbucks: receta casera mágica

Prepara el frappuccino de unicornio viral de Starbucks, sigue los pasos de esta receta casera mágica que se volvió en objeto de deseo de redes sociales.

En la historia reciente de la cultura del café y la maquinaria de la cafetería de la sirena, pocos eventos han generado semejante maremoto como el lanzamiento del Unicorn Frappuccino de Starbucks.

Como expertos en esta bebida, las ediciones especiales que han salido al mercado buscan cautivar a millones de consumidores que hacen filas interminables para obtener la fotografía perfecta antes de que la producción se agote.

A diferencia de las preparaciones tradicionales con base de café espresso o mocha, el frappuccino de unicornio se definió como una bebida a base de crema, caracterizada por una perfilada acidez frutal y notas dulces.

La buena noticia es que si no lo alcanzas a probar en alguna de las sucursales, ¡sí puedes preparar la versión casera! Disfruta de un frappuccino de unicornio como lo hacen en Starbucks, incluyendo el sabor dulce, frutal, ácido y cítrico.

Frappuccino de unicornio tipo Starbucks Starbucks

Frappuccino de unicornio tipo Starbucks

Ingredientes:

Para el jarabe:

1/4 de taza de leche condensada azucarada o jarabe de chocolate blanco fundido

1/2 cucharadita de ácido cítrico en polvo (puedes sustituir por jugo de limón concentrado)

2 a 3 gotas de colorante vegetal líquido o en gel color azul cobalto

Para la base:

1 taza de leche entera o bebida vegetal de almendra/soya

1/2 taza de puré o pulpa de mango congelado

2 cucharadas de jarabe simple o jarabe de vainilla para endulzar

1 cucharadita de polvo de pitahaya o 3 gotas de colorante comestible rosa neón/púrpura

1 ½ tazas de hielo en cubos firmes

1/4 cucharadita de goma xantana en polvo (opcional)

Para la decoración:

1/2 taza de crema para batir bien fría

1 cucharada de azúcar glass

1/2 cucharadita de azúcar granulada mezclada con polvo de pitahaya

1/2 cucharadita de azúcar granulada mezclada con una pizca de ácido cítrico y colorante azul

Preparación:

En un tazón pequeño, combina la leche condensada (o chocolate blanco derretido) con el ácido cítrico y las gotas de colorante vegetal azul. Mezcla con una cuchara pequeña hasta obtener una crema espesa, homogénea y de color azul brillante. Reserva a temperatura ambiente. Coloca en la licuadora la leche, la pulpa de mango, el jarabe dulce, el polvo de pitahaya (o colorante rosa), la goma xantana y el hielo. Licúa a velocidad alta durante 45 a 60 segundos hasta que no queden grumos de hielo y la mezcla adquiera un tono púrpura o magenta. En un vaso de menos de 500 ml y, con la ayuda de una cuchara o una manga pastelera, toma porciones del jarabe azul y aplícalo trazando un espiral irregular en el interior de las paredes del vaso, dejando que chorree ligeramente hacia el fondo. Vierte cuidadosamente la base helada magenta dentro del vaso decorado. Monta la crema para batir con el azúcar glass hasta formar picos firmes y colócala en la parte superior formando un copete. Finalmente, espolvorea el polvo dulce rosa y el polvo ácido azul sobre la crema y tendrás listo el frappuccino de unicornio.

Frappuccino de unicornio tipo Starbucks ChatGPT

¿Por qué cambia de sabor de dulce a ácido?

Cuando tomas el primer sorbo directamente desde el fondo con el popote, tu paladar percibe únicamente la base de mango y crema, la cual posee un pH dulce neutro y notas frutales suaves.

Sin embargo, al revolver la bebida, el ácido cítrico concentrado presente en la franja azul se disuelve e integra en toda la mezcla helada. El ácido cítrico estimula las papilas gustativas laterales respondiendo al estímulo salival, enmascarando parte del dulzor inicial y transformando la experiencia en algo cítrico.

Frappuccino de unicornio tipo Starbucks Starbucks

¿Existe un menú secreto en Starbucks?

El término "menú secreto" no hace referencia a una lista oficial escondida, sino a combinaciones personalizadas creadas por clientes y baristas de Starbucks utilizando los jarabes, polvos y bases disponibles en la barra de ingredientes.

Diseñado desde su concepción para conquistar las redes, su llamativa transición de color púrpura a rosa y su perfil de sabor cambiante convirtieron al frappuccino de unicornio en un objeto de deseo que puedes replicar en casa.