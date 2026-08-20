¿Belgas o francesas? Esta es la verdadera historia de las papas fritas

Existe una verdad gastronómica universal que une a culturas, continentes y generaciones sin importar el idioma: es imposible comer una sola papa frita y detenerse. Pero, ¿cuál es su historia de origen y cuántos tipos existen en el mundo?

Este simple tubérculo andino terminó transformándose en la guarnición más popular, consumida y venerada de todo el planeta Tierra. Con recetas tan sencillas como las que encontramos en la comida rápida, hasta versiones más gourmet y mejor tratadas.

La travesía de las papas fritas es un relato lleno de rivalidades geopolíticas, astucia campesina, guerras continentales y una buena dosis de casualidad. Aunque hoy las asociamos de forma casi automática con cadenas de comida rápida o con el acompañamiento clásico de una buena hamburguesa artesanal, su evolución abarca siglos de experimentación.

Lo que comenzó como una solución de supervivencia para alimentarse durante los inviernos helados de Europa se ha convertido en una auténtica religión con sus propias reglas, técnicas de fritura y escuelas regionales.

Historia de las papas fritas Canva

¿Cuál es la verdadera historia de las papas fritas?

Para comprender la historia de las papas fritas primero debemos viajar al siglo XVI, cuando los conquistadores españoles llevaron a Europa el tubérculo Solanum tuberosum traído directamente de los Andes peruanos y bolivianos.

Al principio, la sociedad europea miraba a la papa con desconfianza, considerándola un alimento apto únicamente para el ganado o los prisioneros. Sin embargo, la necesidad y las hambrunas periódicas obligaron a los cocineros locales a experimentar con ella.

Fue allí donde ocurrió la magia de la fritura pero, ¿fueron los belgas o los francesas? De acuerdo con la versión de Bélgica, la papa frita nació en Namur, a finales del siglo XVII (alrededor de 1680), según recopila National Geographic.

La historia local cuenta que los aldeanos pobres tenían la costumbre de pescar pequeños peces en el río para freírlos durante sus comidas. No obstante, cuando los inviernos extremos congelaban la superficie del agua impidiendo la pesca, los campesinos cortaban las papas a lo largo, dándoles forma de pececillos, y las sumergían en grasa animal hirviendo para imitar su plato habitual.

Por su parte, Francia argumenta que las primeras papas fritas en bastón nacieron a finales del siglo XVIII en París. Según los historiadores gastronómicos, los vendedores ambulantes vendían estas papas cortadas a la vista de los transeúntes sobre el puente Pont Neuf justo antes del estallido de la Revolución Francesa en 1789.

Inicialmente se conocían como pommes Pont-Neuf y se preparaban dorando los cortes en calderos de grasa.

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¿Por qué se llaman “papas a la francesa”?

Durante la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses en Bélgica probaron las papas fritas ofrecidas por las tropas locales. Como el idioma oficial del ejército belga en el frente era el francés, los norteamericanos bautizaron el plato como "French fries", sembrando una confusión lingüística que perdura hasta el día de hoy.

Entonces, ¿las papas fritas son francesas o belgas?

Este debate ha permanecido por años sin llegar a un acuerdo gastronómico; lo que es seguro es que a pesar de las discusiones entre historiadores belgas y franceses, es Bélgica el que ha elevado la papa frita a la categoría de patrimonio cultural inmaterial.

La técnica belga tradicional de la doble fritura (una primera cocción a temperatura media para cocinar el interior y una segunda a alta temperatura para lograr el crujido exterior) se considera el estándar de oro culinario a nivel mundial.

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¿Cuántos tipos de papas fritas existen?

Corte clásico o a la francesa: Se trata de bastones rectos y uniformes con un grosor aproximado de entre 6 y 9 milímetros.

Se trata de bastones rectos y uniformes con un grosor aproximado de entre 6 y 9 milímetros. Papas fritas belgas: Son bastones más gruesos que los estándar y se sirven tradicionalmente dentro de un cono de papel acompañadas por una cucharada de mayonesa artesanal o salsa andalouse .

Son bastones más gruesos que los estándar y se sirven tradicionalmente dentro de un cono de papel acompañadas por una cucharada de mayonesa artesanal o salsa . Papas gajo: Son cortes triangulares gruesos que conservan la piel original del tubérculo. Por lo general, se sazonan antes de freír o hornear con una mezcla de pimentón dulce, ajo en polvo, orégano y pimienta negra.

Son cortes triangulares gruesos que conservan la piel original del tubérculo. Por lo general, se sazonan antes de freír o hornear con una mezcla de pimentón dulce, ajo en polvo, orégano y pimienta negra. Papas espirales o curly: Se obtienen mediante el uso de una cortadora espiralizadora que procesa la papa entera. Suelen rebozarse en una fina capa de harina sazonada con pimentón, cebolla y especias.

Se obtienen mediante el uso de una cortadora espiralizadora que procesa la papa entera. Suelen rebozarse en una fina capa de harina sazonada con pimentón, cebolla y especias. Papas waffle: Se consiguen utilizando una mandolina con cuchilla ondulada, girando la papa 90 grados entre cada corte.

Se consiguen utilizando una mandolina con cuchilla ondulada, girando la papa 90 grados entre cada corte. Papas hilo: Son tiras ultra finas, similares a cerillas o hilos de madera, que se fríen en cuestión de segundos.

La historia de las papas fritas y qué tipos existen en el mundo es mucho más crujiente, profunda y entretenida de lo que jamás imaginaste. ¿Se te antojaron?