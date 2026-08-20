¿Cómo hacer papas a la francesa crujientes en freidora de aire?

Las papas a la francesa son una de las comidas rápidas más populares; solas o como complemento, su exterior crujiente e interior suave, las hacen irresistibles. Reduce la cantidad de grasa con estos trucos para hacer papas a la francesa en freidora de aire.

¿Sabías que el 20 de agosto de cada año se celebra el Día de las Papas Fritas? Y es que algo tan rico y versátil debe tener su día. Aquí se incluyen la versión a la francesa, curly, chips y muchas otras con algo en común: la fritura.

Gracias a esta técnica se logra la capa exterior crujiente al tiempo que se retiene la humedad en el interior para que quede suave. Por desgracia, esto también las hace ricas en grasa y calorías, por lo que debemos dejarlas para ocasiones especiales.

La buena noticia es que podemos disfrutar papas a la francesa crujientes con mucho menos aceite si las hacemos en la freidora de aire. Así son una fuente de carbohidratos más fácil de adaptar a una dieta equilibrada.

Disfruta todo el sabor de las papas fritas, pero con mucha menos grasa Canva

Receta de papas a la francesa en freidora de aire

Ingredientes:

4 papas grandes con alto contenido de almidón, como las Russet

1 cucharada de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra, paprika, ajo en polvo u otras especias (opcional)

Preparación:

Lava las papas para quitar cualquier resto de suciedad y sécalas muy bien. Si lo deseas, pélalas, si no, mantén la cáscara para un toque más rústico. Corta las papas en bastones de aproximadamente 1 centímetro de grosor. Es importante cuidar que queden lo más parejas posibles para que se cocinen al mismo tiempo. En un recipiente amplio, coloca los bastones de papa y cúbrelos con agua fría. Déjalas reposando por 30 minutos, así eliminas el almidón de la superficie, garantizando que queden más crujientes. Escurre las papas y sécalas perfectamente para eliminar toda la humedad. Una forma es hacerlo con toallas de cocina limpias para que queden lo más secas posibles, pues la humedad impide puede hacer que queden blandas. Pon las papas en un recipiente amplio y agrega el aceite. Mezcla para impregnar todos los bastones; si deseas añadir especias, este es el momento, solo revuelve para repartirlas correctamente. Precalienta la freidora de aire a 180 °C por 5 minutos y, cuando esté lista, distribuye los bastones en la rejilla, tratando de que no queden muy amontonadas. Si tu aparato es pequeño, cocina en varias tandas. Cocina las papas a la francesa de 20 a 25 minutos, sacudiendo dos o tres veces durante el proceso para que se cocinen y doren de forma uniforme. Cuando las papas estén doradas y crujientes, retíralas de la freidora de aire, agrega sal, mezcla y sirve. Sirve tus papas a la francesa en freidora de aire solas, con cátsup, mayonesa o queso derretido, o como complemento de hamburguesas u otras comidas.

Estas papas van bien como snack o acompañamiento Canva

Errores al hacer papas a la francesa en freidora de aire

Introducir las papas muy húmedas. El paso de secarlas después de escurrirlas es muy importante porque, de lo contrario, el agua impide que logren la textura crujiente del exterior.

Llenar demasiado la cesta. Si amontonas las papas en la freidora de aire , existen varios riesgos. El primero es que algunas queden crudas, pero también, que queden blandas y otras quemadas, pues el aire caliente no circula correctamente.

, existen varios riesgos. El primero es que algunas queden crudas, pero también, que queden blandas y otras quemadas, pues el aire caliente no circula correctamente. Utilizar demasiado aceite. A diferencia de una freidora común, en la freidora de aire el exceso de aceite se traduce en humedad , lo que impedirá que tus alimentos tengan la textura dorada que buscas.

, lo que impedirá que tus alimentos tengan la textura dorada que buscas. Cortar las papas de tamaños diferentes. Cuando las papas no son uniformes, no se cocerán igual, lo que puede terminar con algunas quemadas, otras crudas y otras más blandas.

No mover las papas durante la cocción. Para que las papas a la francesa queden doradas por todos lados, lo mejor es sacudir la cesta de vez en cuando, así las redistribuimos y se doran mejor.

Si eres amante de las papas a la francesa, pero las evitas por el contenido de grasa, prepáralas en la freidora de aire. Quedan igual de ricas y crujientes, pero en una versión más saludable.