UNAM revisará casos de aspirantes que no fueron convocados al examen de control

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revisará los casos de aspirantes que no fueron convocados al examen de control presencial, pese a que los jóvenes sostienen que cumplían con los criterios establecidos por la institución para participar en esta segunda evaluación de su ingreso a licenciatura.

Especial

El rector Leonardo Lomelí Vanegas aseguró que estos aspirantes tienen derecho a que su situación sea revisada con las autoridades universitarias y que, si se determina que hubo un error atribuible a la institución, se les restituirá su derecho dentro del proceso de ingreso.

“En todos los casos se detectó alguna falta que llegó a la suspensión, pero tienen derecho a que se revise y que ellos junto con las autoridades (…) revisen la causa”, explicó.

Lomelí señaló que la Universidad deberá analizar cada situación antes de cerrar el proceso de asignación de lugares.

Aspirantes asignados a la UNAM cerraron Insurgentes Sur tras la orden de presentar un examen de control. Laura Toribio

“Si hubiera algún error atribuible a la Universidad, bueno, pues entonces será restablecido su derecho”, afirmó.

Resolverán antes de publicar resultados

La revisión de estos casos deberá realizarse en las próximas semanas, antes de que la Universidad dé a conocer los resultados del examen de control.