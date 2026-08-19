¡Atrápalas todas! Llegan las donas de Pokémon a México; cuándo y dónde

En los últimos días se difundió la noticia de que una famosa cadena de donas sacaría una edición especial inspirada en los personajes de Pokémon para celebrar el 30 aniversario de la franquicia. Ayer se confirmó que sí llegará a México; conoce los detalles.

El 2026 es un año muy especial para Pokémon, pues se cumplen 30 años. La idea, nacida en Japón, comenzó como un videojuego, pero fue tal su popularidad que se convirtió en una serie de anime y posteriormente en películas y una marca bien consolidada con productos de merchandising.

Para celebrar, la franquicia preparó diferentes sorpresas para los fans, incluyendo el lanzamiento de videojuegos conmemorativos para Nintendo Switch y un juego cartas coleccionables que llegará al mercado el 16 de septiembre a nivel mundial.

Asimismo, han aparecido diferentes colaboraciones con marcas populares. Una de ellas es Krispy Kreme; la famosa cadena de donas estadounidense, anunció que tendrá donas inspiradas en los famosos personajes de Pokémon y, ¡llegarán a México!

Cortesía Facebook Krispy Kreme Doughnuts

¿Cuándo llega la colaboración de Krispy Kreme y Pokémon a México?

A través de sus redes sociales para México, Krispy Kreme pidió a los entrenadores Pokémon no despegar la vista, pues una dulce aventura llegará el próximo 28 de agosto. Lo cual confirma que la colaboración llegará a nuestro país en esta fecha.

Aún no se sabe si los sabores serán los mismos anunciados en otros países, pero que tendremos donas inspiradas en esta franquicia, está garantizado.

¿De qué son las donas de Pokémon de Krispy Kreme?

Si bien, en México no se han dado a conocer especificaciones sobre la colaboración entre Krispy Kreme y Pokémon, a nivel mundial se han difundido imágenes e información sobre las donas que llegaron a las tiendas el pasado 18 de agosto.

Se trata de seis donas inspiradas en los personajes más icónicos: Pikachu, Jigglypuff, Charmander, Bulbasaur, Squirtle, además de la emblemática pokébola.

Para representar al siempre querido Pikachu, eligieron una dona con un cremoso relleno sabor limón y glaseado de vainilla; Jigglypuff llega con una dona tradicional decorada con buttercreme de fresa y migas de galleta de fresa.

En el caso Charmander, eligieron una dona rellena de una crema de chocolate y malvavisco tostado, decorada con caramelo naranja; Bulbasaur también viene con una dona tradicional decorada con glaseado de vainilla color azul y hojas de buttercream.

El tierno Squirtle llega con una divertida dona cubierta con buttercream sabor algodón de azúcar, y la poke bola con un glaseado de vainilla con azúcar rojo. Todas las donas de Pokémon tienen una pequeña imagen comestible del que representan.

Cortesía Facebook Krispy Kreme Doughnuts

¿Cuánto cuestan las donas de Pokémon de Krispy Kreme?

Ya que todavía no están disponibles en las tiendas de México, no podemos saber exactamente el costo de las donas de Pokémon en Krispy Kreme. Sin embargo, las donas de especialidad están en un promedio de 38 pesos por pieza.

Asimismo, suelen haber promociones a través de plataformas de delivery o su tienda en línea. Por ejemplo, una dona de colaboración de Spider Man y un café americano, tienen un costo de 69 pesos.

Si eres fan de Pokémon, descubre a qué sabe tu personaje favorito con esta dulce colaboración. Anota el 28 de agosto en tu calendario para ir por tus donas a Krispy Kreme.