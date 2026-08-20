¡Papas gratis y a 1 peso! Checa todas las promos por el Día de las Papas Fritas

Conoce todas las promociones por el Día de las Papas Fritas este 2026 en México, ¡lo mejor para todos los foodies! Son los mejores acompañamientos al lado de una rica hamburguesa, ¡pero también son las reinas!

Crujientes por fuera, suaves y calientitas por dentro, y con esa pizca perfecta de sal que las vuelve completamente adictivas. Pocos platillos en el mundo logran poner de acuerdo a tantas culturas y paladares como las papas doradas, que nos sacan una sonrisa al primer bocado.

Para hacerle justicia a este manjar, cada 20 de agosto el mundo entero se une en una sola voz para celebrar el Día Mundial de las Papas Fritas. Para cumplir con la perdición de cualquiera que haya dicho "solo voy a probar una", restaurantes y cadenas de comida rápida se unieron para disfrutar las mejores promociones.

Promociones por el Día de las Papas Fritas Canva

Promociones por el Día de las Papas Fritas 2026

McDonald's

Podrás canjear una orden de papas medianas clásicas por 100 puntos dentro de su programa de recompensas, directamente en su aplicación. Adicional, aprovecha el McDelivery para un 2X1 en papas medianas.

La marca también lanzó combos especiales:

Papas medianas + McPollo: $69

Papas medianas + 6 Mc Nuggets de pollo: $79

Papas medianas + Cuarto de Libra: $89

Papas medianas + Big Mac: $89

Monkey Papas

Si te gustan los conos de papas, acude hoy mismo porque podrás comprar uno por tan solo 1 peso si eres de las primeras 100 personas en llegar a la sucursal (solo disponible en mostrador).

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Universal de Hamburguesas

Este 20 de agosto, la promoción por el Día de las Papas Fritas es adquirir unas papas extra gratis por cada “Ensamble”.

Shake Shack

Durante todo agosto, de lunes a viernes, en la compra de tu hamburguesa favorita, podrás obtener papas fritas. Escanea tu Shack ID en kiosko o caja o usa el código “PAPITAS”. Solo que aplica en una transacción al momento de ordenar.

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El club del patio

¿Quieres una pizza + papas fritas? Solo este 20 de agosto, si acudes directo a sucursal y ordenas una pizza, disfruta de las papitas gratis.

Ruben’s Hamburgers

Solo el 20 de agosto, por el Día de las Papas Fritas, acude a la sucursal (o para llevar) por una hamburguesa de 110 g y obtén unas papas a la francesa tradicionales totalmente gratis.

Ya sea que decidas aventurarte por la ciudad cazando cupones o preparar un tazón repleto en tu cocina, el Día Mundial de la Papa Frita es el pretexto ideal para compartir, saborear y consentir al paladar. ¡Buen provecho!