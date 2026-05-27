Día de la Hamburguesa 2026: Las 5 opciones callejeras que te sorprenderán en CDMX

Este próximo 28 de mayo el mundo entero celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. La Ciudad de México ofrece una amplia y vibrante oferta gastronómica para festejar esta icónica preparación. Los capitalinos cuentan con cinco opciones imperdibles de hamburguesas callejeras y artesanales para deleitar su paladar. La lista incluye desde los carritos tradicionales de barrio hasta conceptos ocultos con propuestas únicas.

Este popular platillo representa el máximo símbolo culinario de la cultura estadounidense a nivel global. Los norteamericanos adoptaron esta antigua receta y la convirtieron en su principal referente de identidad. La preparación conquistó rápidamente todos los rincones del planeta con su mezcla exacta de carne, pan y queso. La capital mexicana abrazó este alimento y lo transformó bajo su propio estilo urbano.

Las Hamburguesas de Sotelo

Este emblemático y concurrido puesto domina el estilo de la clásica hamburguesa mexicana callejera. Los comensales disfrutan su orden rodeados del humo de la parrilla, con las tradicionales rajas y cebollitas asadas. El menú permite a los clientes armar el platillo totalmente al gusto. Los encargados ofrecen distintos tamaños, ingredientes extra o las infalibles especialidades de la casa.

Precio: Mega (Champiñones y Tocino) $90 y Kentucky (Pollo Empanizado) $40.

Ubicación: Av. Lomas de Sotelo S/N, Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo.

Las Hamburguesas de Sotelo. Foto: Redes Sociales

Secret Burger

Los expertos gastronómicos catalogan este escondite como la mejor smash artesanal de toda la CDMX. El establecimiento opera bajo el misterioso concepto de speakeasy, manteniendo su ubicación casi en el anonimato. Los creadores elaboran cada pieza con técnicas precisas en un ambiente muy resguardado. Los verdaderos amantes de la carne necesitan vivir esta experiencia exclusiva.

Precio: Sencilla $110, Ultra Smash (Brioche, 3 carnes y cheddar) $220.

Ubicación: Anaxágoras 607-3, Narvarte Poniente, Benito Juárez.

Hamburguesas de Secret Burger. Foto: Redes Sociales

Burger Gang

El local despliega todo el estilo y flow neoyorquino en el corazón de la capital. Los visitantes prueban el sabor honesto, intenso y grasoso característico de las agitadas calles de Estados Unidos. Este pequeño espacio garantiza porciones monchosas para saciar los apetitos más feroces. Las recetas prescinden de adornos innecesarios para ir directo al deleite carnívoro.

Precio: Sencilla $119 y Doble $169.

Ubicación: Gobernador José Ceballos 76, San Miguel Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo.

Hamburguesas de Burger Gang. Foto de FB: Burger Gang

Bacon Bar

Este templo gastronómico rinde un verdadero y monumental homenaje al tocino en todas sus presentaciones. Las recetas incluyen carne de primerísima calidad servida entre su distintivo pan artesanal. El restaurante complementa estas preparaciones monstruosas con cócteles temáticos y exóticos. Los clientes calman su sed con una excelente selección de cervezas artesanales locales.

Precio: Goaty Burger (Queso de Cabra) $169 y Bacon Jam Burger (Mermelada de Tocino) $169.

Ubicación: Pedro Romero de Terreros 1353, Narvarte Poniente, Benito Juárez.

Hamburguesa de Bacon Bar. Foto de FB: Bacon Bar

FatBurger

La reconocida franquicia trae el auténtico estilo californiano directo a la Ciudad de México. Las imponentes preparaciones destacan por ese sabor fresco y vibrante de la Costa Oeste. El extenso menú obliga a los clientes a acompañar sus alimentos con una malteada helada y sumamente cremosa. La sucursal mantiene los más altos estándares de calidad en cada orden.

Precio: Original $165, XXXL (1.5 libras de carne) $460 y Western Bacon BBQ $218.

Ubicación: Av. Insurgentes Sur 1066, Insurgentes San Borja, Benito Juárez.

Hamburguesa de FatBurger Foto de FB: FatBurger

Miles de capitalinos saldrán a las calles este 28 de mayo para devorar esta majestuosa creación culinaria. La siempre confiable comida rápida saca de apuros a multitudes de oficinistas y estudiantes diariamente. La población rinde tributo a una de las invenciones más grandes y sabrosas de la humanidad. Recorre estos destinos gastronómicos en la metrópoli o anímate a preparar tu propia receta en casa.