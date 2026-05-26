Hugo Sánchez lanza contundente consejo a Efraín Juárez tras perder la final con Pumas

Hugo Sánchez, exjugador de Pumas, el Real Madrid y de la Selección Mexicana, habló de la continuidad de Efraín Juárez al frente de los Pumas de la UNAM. En las recientes horas se levantó un revuelo por la continuidad del entrenador que llevó a este equipo a la final, la cual perdió. Aunque tiene contrato vigente, busca una renovación que aún no se ha conseguido y por eso se mantiene en vilo seguir.

Hugo, quien fuera bicampeón con los Pumas en 2004, le aconsejó que lo mejor es emigrar de México a otras latitudes donde compita.

Efraín Juárez peridó su primera final en México. Mexsport

“¿Les digo qué haría si yo fuera Efraín? Ayer en la noche estuvimos hablando y me quedé con ganas de decirlo. Si fuera Efraín, me iría a Europa y con eso les digo todo, porque necesitamos técnicos mexicanos fuera de México y necesitamos muchos mexicanos que jueguen en grandes equipos; mientras más jugadores haya fuera jugando, mejor alimentada va a estar la selección”, expresó el también Bicampeón con Pumas.

Juárez ya dirigió en Colombia en donde incluso fue campeón en 2024 con el Atlético Nacional, equipo del que se fue, sin embargo, de forma intempestiva cuando estaba en la planeación de una plantilla más poderosa.

TRISTE POR LOS PUMAS

Sobre el décimo título de Cruz Azul en la Liga MX, Hugol reconoció el logro de los cementeros y dio su opinión sobre lo que él haría si fuera Efraín Juárez, actual director técnico de Pumas.

“Triste por no celebrar con Pumas el campeonato y no hay otra más que felicitar al Cruz Azul porque merecieron ser campeones. Hicieron más mérito que Pumas, porque el mérito de Pumas es haber llegado a la final, que nadie esperaba. Fue un ascenso en cuanto a garra y espíritu, que es lo que caracteriza a Pumas. Vimos un equipo que nos dio ilusión”, puntualizó Sánchez.

UN MUNDIAL EN MÉXICO INTERESANTE

En torno al Mundial que está a punto de iniciar en México, el Pentapichichi reaccionó con emoción y lanzó una petición a los aficionados.“¿Qué vemos? Un Mundial interesante, distinto, entretenido y van a ser 48 selecciones. Es la primera vez en la historia que se hace esto y pienso que va a ser muy cansado porque las distancias entre Canadá, Estados Unidos y México no son lo mismo que en Qatar, en donde todo estuvo ahí. Ahora va a ser un tanto complicado, va a haber muchas caminatas por lo que he estado viendo”, comentó.

México será sede del Mundial por tercera vez. Héctor López

“Y me gustaría, como dije en el sorteo al que me hizo favor la FIFA de invitarme, que ojalá no haya violencia, porque los mexicanos nos caracterizamos por organizar los eventos deportivos más importantes y la gente se va con un recuerdo muy bonito, entonces que no sea la excepción en este mundial. Que haya como siempre servicio, atenciones, cariño, gastronomía, playas, hoteles y el cariño de la gente para que sea otro mundial inolvidable. He escuchado a mucha gente cuando voy a otras partes del mundo que se acuerdan del mundial del 70, del mundial del 86 y ahora tenemos que hacer como mexicanos que se acuerden de este, que es el mejor de la historia”, apuntó.

Respecto a si tiene algún futbolista mexicano que se pueda sumar al listado de jugadores que aún faltan por revelarse para completar los 26 convocados oficiales, el Pentapichichi se mostró receptivo.

“Ya que lo dices tú, estoy de acuerdo contigo”, le respondió Sánchez a un periodista que le sugirió el nombre de Jordan Carrillo, de Pumas.

“Es que Javier Aguirre y Rafa Márquez son los encargados de formar la selección. Yo estuve en esa posición, lamentablemente no en el Mundial, pero sí en la Selección y prefiero que lo decidan ellos. Ya que diste ese nombre, apúntalo, que lo digo yo”, acotó.