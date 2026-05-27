Educación en los estudios latinoamericanos

Esta semana se lleva a cabo en París la decimosexta conferencia anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés). Este año es en colaboración con académicos europeos. Participamos más de seis mil latinoamericanistas de los cinco continentes; una buena porción de ellos son estudiantes de posgrado. Se nota que los historiadores llevaron la mano en la elección del tema paraguas, República y revolución. No obstante, hay apertura y se presentan ponencias con tramas y enfoques diversos. No hay sectarismo.

Las conferencias magistrales exploran las luchas históricas y contemporáneas de América Latina en torno a la democracia, la soberanía y las desigualdades sociales, en un contexto de crisis global. También analizará los vínculos de las revoluciones al otro lado del Atlántico con la independencia latinoamericana. En la convocatoria se nos solicita reflexionar sobre el legado del colonialismo, las jerarquías sociales, el patrimonialismo y la violencia, y abordar diversos tipos de crisis, como la intervención internacional, el autoritarismo, el cambio climático y el retroceso democrático. Esperamos debates entre expertos y militantes de diversas corrientes políticas sobre las críticas liberales y conservadoras a la democracia. El programa se organiza en cuatro temas clave: constitucionalismo, repúblicas oligárquicas, democracias violentas y legados de la revolución.

Los organizadores planearon mesas redondas para examinar reformas constitucionales, el populismo, la violencia, el arte revolucionario, las protestas digitales y las luchas comunitarias. Destaca el resurgimiento de la Doctrina Monroe y los riesgos que conlleva el intervencionismo estadunidense. En varias áreas se analizarán las ventajas e inconvenientes que conlleva la expansión acelerada de la inteligencia artificial. Ya comenzaron las presentaciones de libros y un festival de cine. Todos esperamos una convención rica en aportaciones intelectuales, con la organización de foros novedosos y la posibilidad de encontrar a amistades que no frecuentamos con asiduidad.

El área de educación organizó las ponencias en ocho paneles, con una destacada colaboración entre académicos de la Unión Europea, de Estados Unidos y de América Latina. Los temas clave incluyen la participación social en la educación, la producción regional, las contradicciones educativas posneoliberales, las desigualdades de género y la internacionalización de la educación en el Sur Global. Trataremos proyectos sobre educación rural, derechos de las comunidades indígenas y marginadas, retos pedagógicos en contextos autoritarios, planes de estudio decoloniales e interculturales frente a la influencia del neoliberalismo. También analizaremos los efectos de la tecnología en la educación.

Tendremos sesiones centradas en las crisis de la educación superior, en las historias, las políticas y las transformaciones educativas, así como en el papel de la educación en la democracia, la justicia social y la memoria colectiva. El programa hace hincapié en los debates sobre las desigualdades educativas, la resistencia y el futuro de los sistemas educativos latinoamericanos y mundiales en medio de los retos tecnológicos y políticos. Se presentarán, al menos, diez ponencias sobre la educación en México, con énfasis en las polémicas que desata la Nueva Escuela Mexicana y en el papel de los líderes de las facciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por supuesto, organizar la conferencia en París implicó invitar al turismo académico. El martes conocí a dos jóvenes estudiantes de posgrado que, por primera vez, salen de su país: uno, mexicano, y el otro, guatemalteco. Y nada menos que a París. Los observé tomando notas, desesperados, como si quisieran resumir el mundo en dos cuartillas. Y no pude evitar rememorar mis tiempos de aprendizaje en conferencias internacionales. Eran tiempos distintos y no comencé tan joven, sino hasta que concluí mi doctorado.

La semana que viene resumiré para mis lectores de Excélsior la ponencia que presentaré. Por lo pronto, voy a participar en mesas cuyos temas o ponentes me llamaron la atención.