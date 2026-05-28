Las hamburguesas son una de las comidas rápidas más populares y queridas en todo el mundo. Ya sea de carne, pollo o incluso vegetales, este platillo se ha convertido en uno de los favoritos por su sabor y variedad. Pero, ¿sabías que existe una hamburguesa hecha con oro comestible?

En el marco del Día de la Hamburguesa, te contamos cuáles son algunas de las hamburguesas más raras y extravagantes del mundo que han sorprendido a miles de personas por sus ingredientes y presentación.

Día de la hamburguesa

Aunque no se trata de una fecha oficial, el Día de la Hamburguesa se celebra cada 28 de mayo para recordar el momento en que Louis Lassen, un inmigrante alemán, sirvió por primera vez un filete de carne entre dos rebanadas de pan en el año 1900.

Este hecho ocurrió en New Haven, Connecticut, y con el paso del tiempo dio origen a uno de los platillos más famosos y consumidos del mundo.

¿Cuáles son las hamburguesas más raras del mundo?

Hamburguesa de oro

Una de las hamburguesas más sorprendentes es la famosa hamburguesa de oro, un platillo gourmet que ha llamado la atención por sus exclusivos ingredientes y su elevado precio.

Entre los pioneros de esta creación se encuentra el chef Robbert Jan de Veen, reconocido por preparar “The Golden Boy”, una hamburguesa elaborada con carne Wagyu A5, salsa BBQ y otros ingredientes premium.

Sin embargo, el detalle más llamativo es que está cubierta con oro comestible de 24 quilates, lo que la convierte en una experiencia gastronómica de lujo.

Dependiendo del restaurante y los ingredientes, algunas versiones pueden costar entre 5 mil y 10 mil dólares.

Incluso en la Ciudad de México algunos restaurantes han lanzado propuestas inspiradas en este concepto, aunque es importante consultar la disponibilidad.

Hamburguesa de sushi

Otra de las versiones más curiosas es la hamburguesa de sushi, una combinación que une dos de los platillos favoritos de muchas personas.

En lugar del tradicional pan, esta hamburguesa utiliza arroz frito o empanizado para formar los discos que envuelven la carne o el relleno principal.

Su sabor y presentación la han convertido en una opción popular para quienes buscan probar algo diferente y creativo.

Hamburguesa de ramen

La hamburguesa de ramen también se ha ganado un lugar entre las más raras y llamativas del mundo.

En esta versión, el pan es sustituido por discos hechos de ramen, mientras que el interior conserva ingredientes clásicos como carne, queso, lechuga y aderezos.

La combinación entre la textura del ramen y los ingredientes tradicionales de la hamburguesa ha conquistado a muchos amantes de la comida asiática.

Hamburguesas más raras del mundo Foto: Canva

Black Burger

La Black Burger o hamburguesa de pan negro es otra de las variedades más famosas por su apariencia poco común y muy visual.

Su distintivo color negro en el pan le da un estilo moderno y gourmet que rápidamente llamó la atención en redes sociales y restaurantes especializados.

Generalmente mantiene ingredientes clásicos como carne, queso y aderezos, aunque su presentación es lo que la hace destacar entre las demás.

Hamburguesas más raras del mundo Foto: Canva

Si eres amante de las hamburguesas y te gusta experimentar nuevos sabores, estas versiones extravagantes pueden convertirse en una gran opción para salir de lo tradicional.

Desde hamburguesas cubiertas de oro hasta versiones con sushi, ramen o pan negro, este popular platillo sigue reinventándose y sorprendiendo a personas en todo el mundo.