¿Por qué se llama ‘burrito’? Este es el origen del clásico México-americano

Conoce la historia del burrito y el origen del clásico México-americano que cambió la comida rápida y conquistó paladares de ambos lados de la frontera. ¡Hecho para estudiantes universitarios, oficinistas apurados y críticos gastronómicos en todo el mundo!

Los burritos son animales que han formado parte de la fauna en México desde hace siglos, pero en el contexto culinario, es también un guiso hecho con una tortilla de harina de trigo colosal, que envuelve frijoles refritos con queso, guiso de carne asada (u otros), arroz, aguacate y salsa picante.

Pocas creaciones gastronómicas han logrado despertar tantas pasiones, debates fronterizos y, sobre todo, un apetito tan voraz y universal como el burrito. Es un híbrido culinario que narra la historia de la migración, la adaptación de ingredientes y la necesidad humana de comer de forma práctica sin sacrificar un ápice de sabor.

Origen del burrito Canva

¿Cuál es la historia del burrito?

De acuerdo con el Diccionario Gastronómico de Larousse, la historia del burrito nos traslada a Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, en los tiempos de la Revolución Mexicana.

Según cuenta la leyenda, un vendedor de comida callejera llamado Juan Méndez utilizaba un burro para transportar los alimentos que vendía en su puesto. Para evitar que la comida se enfriara rápidamente, a Juan se le ocurrió una idea: envolver los guisados calientes dentro de grandes tortillas de harina hechas a mano.

Pronto, la gente comenzó a cruzar el río Bravo desde El Paso, Texas, buscando la comida de Juan. Se dice que cuando los clientes veían acercarse al vendedor con su animal de carga, exclamaban con alegría: "¡Ahí viene el de los burritos!" o "¡Vamos a comer con el burrito!".

¿Por qué se llama ‘burrito’? Canva

¿Por qué se llama burrito?

Aparentemente, el burrito obtuvo su nombre debido a que la gente describía el medio de transporte del comerciante y bautizaron el platillo envuelto en tortilla de esa forma; sin embargo, existen también otras teorías.

Según el Diccionario de Mejicanismos de Félix Ramos y Duarte, publicado en el año 1895, ya se definía al burrito como:

Una tortilla arrollada, con carne u otro ingrediente dentro, que en Yucatán llaman coçito, y en Cuernavaca, taco.

¿Por qué se llama ‘burrito’? Canva

¿El burrito es mexicano o americano?

El burrito es una combinación de la comida fronteriza, por lo que representa los tex-mex o gastronomía México-americana.

En los estados norteños de México, como Chihuahua, Sonora, Coahuila y Durango, el burrito se elabora con tortilla de harina y el relleno consiste en un solo guisado a la vez, permitiendo que los sabores no compitan entre sí. Se consume principalmente como desayuno o almuerzo rápido en los viajes por carretera.

En Estados Unidos, el burrito de comida rápida nació en el distrito de Mission en San Francisco, California. El famoso Mission-style burrito (burrito estilo Mission) consistió en

tortillas de harina de proporciones descomunales rellenas con arroz mexicano, frijoles enteros, carne asada o al pastor, lechuga picada, crema agria, guacamole, queso rallado y salsa.

Para evitar que se desmoronara, los cocineros adoptaron la técnica de envolver el burrito en papel aluminio. El burrito estilo Mission transformó por completo las reglas de la comida rápida en Norteamérica, sirviendo de inspiración directa para la fundación de corporaciones globales como Chipotle Mexican Grill.

La historia del burrito no es 100% exacta, pero lo que sí es un hecho es su pasado y presente México-americano que lo ha convertido en in ícono de la gastronomía mundial.