Día de la Hamburguesa 2026: Dónde encontrar promociones en la CDMX

El calendario marca este 28 de mayo como la fecha oficial para celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa. La jornada rinde un homenaje global a uno de los platillos más icónicos y consumidos de la historia, desatando una ola de ofertas irresistibles en la industria restaurantera.

En territorio nacional, este alimento rebasa la etiqueta de comida rápida para consolidarse como una experiencia culinaria intergeneracional. El sector reporta millones de ventas anuales, confirmando el gusto de los mexicanos por la carne a la parrilla y el pan esponjoso.

Hamburguesa junto a unas papas fritas. Foto: Redes Sociales

Para festejar como dictan las reglas del mercado, los negocios de comida activan sus mejores estrategias de venta con atractivos descuentos. Conoce las mejores promociones de este 2026 para saciar el antojo en la capital sin golpear el bolsillo.

OFERTAS DE LOCURA: DESDE UN PESO HASTA PRECIOS ESPECIALES EN APPS

McDonald's

La famosa cadena de los arcos dorados, McDonald's, lanza una agresiva campaña digital. La empresa rebaja el precio de su clásico Cuarto de Libra a tan solo $28 pesos durante toda la jornada festiva.

Promoción de McDonald's para el Día de la Hamburguesa. Foto: Redes Sociales

Los consumidores deben cumplir un solo requisito para aplicar el beneficio: procesar la compra exclusivamente a través de su aplicación oficial para teléfonos inteligentes. La oferta cubre las sucursales de la CDMX y los municipios del Área Metropolitana.

Carls Jr.

La franquicia Carl´s Jr repite su exitosa fórmula comercial de años pasados. La compañía remata su emblemática Famous Star con queso a un costo irreal de $1 peso.

Promoción de Carl's Jr. para el Día de la Hamburguesa. Foto: Redes Sociales

La dinámica exige la compra previa de cualquier combo del menú para validar el descuento en el área de cajas. La promoción aplica únicamente este 28 de mayo en los establecimientos de la zona conurbada y la capital del país.

DOS POR UNO Y SLIDERS DOBLES PARA COMPARTIR EL FESTEJO

Open House Burgers

El sector de restaurantes independientes también lanza promociones de alto calibre. El establecimiento Open House Burgers tira la casa por la ventana y activa un 2x1 en todas sus famosas sliders.

Promoción de Open House para el Día de la Hamburguesa. Foto: Redes Sociales

El local ubicado en la calle Milwaukee 66, dentro de la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez, extiende la fiesta gastronómica por partida doble. Los comensales podrán devorar estas creaciones a precio especial durante los días 27 y 28 de mayo.

Chazz

La cadena de restaurantes Chazz entra de lleno a la competencia comercial y duplica el valor del dinero de sus clientes. La marca impone un 2x1 aplicable a la totalidad de las hamburguesas de su catálogo regular.

Promoción de Chazz para el Día de la Hamburguesa. Foto: Redes Sociales

Los fanáticos de las recetas clásicas encontrarán esta rebaja en las múltiples sucursales distribuidas estratégicamente a lo largo de la CDMX y el Estado de México.

Burger King

El corporativo multinacional Burger King mantiene total hermetismo sobre sus promociones oficiales para la celebración actual. La compañía guarda silencio a pocas horas de abrir sus puertas al público general.

Burger King tiene promociones recurrentes. Foto: Redes Sociales

El historial de mercado de la marca del 'Rey' sugiere la activación de su oferta más exitosa: un 2x1 en sus populares Whoppers. Los clientes frecuentes esperan el anuncio inminente de esta rebaja para las tiendas de la urbe metropolitana.

La industria de la comida rápida proyecta incrementos masivos en sus ingresos durante las 24 horas de esta celebración. El Día Internacional de la Hamburguesa 2026 garantiza a los consumidores opciones que van desde menús de un peso hasta porciones dobles. Las parrillas capitalinas encenderán el fuego a máxima capacidad, demostrando el peso económico y cultural de este popular platillo en el mercado gastronómico de México.