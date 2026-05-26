¿Tu perro tiene mucho calor? Estas son las partes del cuerpo que sí debes mojar

Las altas temperaturas no solo afectan a las personas; los perros también pueden sufrir golpes de calor, una condición que puede convertirse en una emergencia veterinaria si no se atiende a tiempo.

Por ello, durante la temporada de calor, algunos dueños buscan la mejor manera de refrescar a sus mascotas y conocer qué partes del cuerpo deben mojar para ayudarlas a reducir su temperatura corporal.

¿Dónde mojar a tu perro cuando tiene calor? Así puedes refrescarlo Canva

¿Dónde mojar a tu perrito cuando tiene calor para evitar un golpe de calor?

Mojar a un perro puede ayudarlo a refrescarse, pero hacerlo de manera incorrecta podría resultar poco efectivo. De acuerdo con la Fundación Affinity, las zonas más recomendadas para humedecer son:

Almohadillas de las patas

Barriga

Axilas

Cuello

Parte interna de las piernas

La Cornell University College of Veterinary Medicine señala que, ante la sospecha de un golpe de calor, el enfriamiento debe comenzar de inmediato con agua fresca, nunca helada.

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¿Por qué funciona mojar a los perritos en ciertas partes del cuerpo?

Estas áreas tienen menos pelo y permiten liberar la temperatura corporal con mayor rapidez. Además, el agua fresca ayuda a disipar el calor conforme se evapora.

Durante una ola de calor, los veterinarios aconsejan prestar especial atención a las patas y la barriga del perro, debido a que son zonas con menor densidad de pelo. Los especialistas también recuerdan que los perros sudan principalmente por las almohadillas, por lo que mojarlas contribuye a disminuir su temperatura corporal.

La Fundación Affinity recomienda utilizar paños húmedos cuando el perro jadea demasiado o luce cansado por el calor.

Algunas razas tienen mayor riesgo de sufrir golpes de calor, especialmente:

Pug

Bulldog francés

Bulldog inglés

Chow chow

Husky siberiano

Los perros braquicéfalos, de hocico corto, tienen más dificultades para regular su temperatura corporal.

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¿Es bueno mojar a los perros con agua fría?

Uno de los errores más comunes es utilizar agua helada pensando que refrescará más rápido al animal. Sin embargo, expertos veterinarios advierten que un cambio brusco de temperatura podría provocar estrés térmico.

La Universidad de Cornell explica que lo mejor es utilizar agua fresca o templada para disminuir gradualmente la temperatura corporal del perro.

Además, especialistas recomiendan evitar:

Aplicar hielo directamente sobre la piel

Dejar al perro completamente empapado bajo el sol

Obligar al animal a beber demasiada agua en poco tiempo

Sacarlo a pasear durante las horas de más calor

La Fundación Affinity también sugiere mantener agua limpia disponible todo el día y crear espacios frescos y ventilados dentro de casa.

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Señales de que tu perro tiene demasiado calor y necesita ayuda inmediata

Reconocer los síntomas de un golpe de calor puede salvar la vida de una mascota. La Cornell University College of Veterinary Medicine indica que las señales más comunes son:

Jadeo excesivo

Babeo constante

Debilidad

Vómito

Desorientación

Colapso

Diarrea

Encías muy rojas

Si el perro presenta alguno de estos síntomas, lo recomendable es llevarlo a una zona fresca, comenzar a refrescarlo con agua y acudir de inmediato al veterinario.

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El error que muchos dueños cometen al refrescar a sus perros en días calurosos

Algunas personas creen que rapar completamente el pelo del perro ayuda a combatir el calor, pero organizaciones especializadas advierten que el pelaje también protege la piel del sol y ayuda a regular la temperatura.

La Fundación Affinity recomienda únicamente recortar el exceso de pelo, especialmente en la zona de la barriga, sin rasurar totalmente al animal.

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Otro error frecuente es pasear a los perros sobre asfalto caliente. El calor acumulado en el pavimento puede provocar quemaduras en las almohadillas. Por ello, veterinarios sugieren sacar a pasear a las mascotas temprano por la mañana o durante la noche.

Cuidar a un perro durante los días de calor no solo implica darle agua o mantenerlo bajo sombra. Saber cómo refrescarlo correctamente y reconocer las señales de alerta puede prevenir complicaciones graves. Ante cualquier síntoma de golpe de calor, la atención veterinaria inmediata sigue siendo la mejor opción para proteger su salud.