Pechugas de pollo en crema de chipotle, el sazón mexicano en un platillo

Las pechugas de pollo en crema de chipotle se han ganado un lugar de honor en las mesas, pues tienen todo el sazón mexicano en un platillo, combinando la sutileza de una carne blanca y magra con una salsa aterciopelada, ¡prepara la receta en casa!

La magia ocurre cuando el picor del chile se mitiga con la untuosidad de los lácteos, creando una experiencia reconfortante que envuelve el paladar en cada bocado.

Así como las pechugas de pollo nunca pasan de moda en el menú, puedes darle ese toque diferente entre la sofisticación y la practicidad.

El uso del chipotle aporta notas profundas que transforman una salsa ordinaria en una obra maestra de la cocina. Al integrarse con elementos cremosos, los matices acres del humo se suavizan, dando como resultado un plato que cautiva desde el aroma.

Lo que es mejor: cocinar estas pechugas de pollo en crema de chipotle es sumamente sencillo y permite que te conviertas en experto en el sellado de la proteína o en la emulsión correcta de una salsa base. ¡Checa los pasos!

Pechugas de pollo en crema de chipotle Canva

Receta de pechugas de pollo en crema de chipotle

Ingredientes:

4 mitades de pechuga de pollo deshuesadas y sin piel

2 cucharadas de aceite

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta negra recién molida al gusto

Hojas de perejil fresco o cilantro finamente picadas

Para la salsa:

1 taza de crema ácida de mesa

½ taza de leche entera

2 a 3 chiles chipotles en adobo de lata

2 cucharadas de la salsa de adobo que acompaña a los chiles en la lata

¼ de pieza de cebolla blanca picada finamente

2 dientes de ajo medianos, finamente picados

1 cucharadita de caldo de pollo

1 cucharada de mantequilla sin sal

Preparación:

Coloca las pechugas de pollo sobre una tabla y seca la superficie de la carne con toallas de papel absorbente. Espolvorea de manera homogénea el ajo en polvo, la sal y la pimienta negra por ambos lados de las piezas de pollo. En una sartén amplia, vierte las dos cucharadas de aceite y calienta a fuego medio-alto. Cuando el aceite empiece a brillar pero sin humear, introduce las pechugas con cuidado; cocina sin moverlas durante aproximadamente 3 o 4 minutos por lado. El interior no debe cocinarse por completo, retira el pollo de la sartén y resérvalo en un plato cubierto con papel aluminio. Mientras la sartén se asienta, prepara el vaso de la licuadora. Introduce la taza de crema ácida, la leche entera, los chiles chipotles junto con sus cucharadas de adobo y el caldo de pollo en polvo. Procesa los ingredientes a velocidad máxima durante al menos un par de minutos, hasta que obtengas una mezcla completamente homogénea y de un tono naranja salmón. No laves la sartén donde sellaste el pollo, baja el fuego a nivel medio y añade la cucharada de mantequilla. Una vez derretida, incorpora la cebolla picada y cocínala durante 3 minutos hasta que tome un aspecto traslúcido. Agrega el ajo picado y sofríelo por un minuto adicional. Vierte la salsa de chipotle licuada directamente sobre la sartén con la cebolla y el ajo sofritos. Reduce el fuego al mínimo y permite que la salsa suelte un hervor muy suave durante 3 minutos, removiendo continuamente con movimientos envolventes. Reincorpora las pechugas de pollo reservadas con todos los jugos que hayan liberado en el plato. Baña generosamente las piezas con la crema, tapa la sartén y cocina a fuego lento por un espacio de 7 a 10 minutos. Rectifica la sazón si es necesario y sirve de inmediato; espolvorea el perejil o cilantro fresco por encima de las pechugas de pollo en crema de chipotle.

Pechugas de pollo en crema de chipotle Canva

Trucos para que la crema de chipotle quede perfecta:

Utiliza lácteos con un porcentaje considerable de grasa butírica y evita a toda costa las versiones "ligeras" o bajas en grasa.

La crema nunca debe someterse a un punto de ebullición, ya que el calor excesivo rompe la emulsión original de la grasa y el agua, separando el suero.

Vierte la crema a temperatura ambiente y mantén el fuego en una intensidad baja-media, buscando apenas un burbujeo periférico.

El uso de utensilios de silicona o madera para remover constantemente el fondo previene que la salsa se adhiera y se queme localmente.

Si por algún motivo la salsa muestra indicios de separación o luce demasiado espesa debido a la evaporación del agua, retira la sartén del fuego de manera inmediata y añade un par de cucharadas de leche entera tibia o de caldo de pollo templado.

Bate utilizando un batidor de globo manual hasta restablecer la homogeneidad de la emulsión antes de devolver el recipiente a un fuego mínimo.

Pechugas de pollo en crema de chipotle Canva

Guarniciones para acompañar las pechugas de pollo en crema de chipotle:

Arroz blanco, preferentemente cocinado con granos de elote y sazonado con un toque de ajo y cebolla.

Puré de papa rústico con mantequilla y un toque de nuez moscada.

Verduras al vapor o salteadas al sartén (como calabacitas, zanahorias baby, brócoli o espárragos).

Disfruta de estas pechugas de pollo en crema de chipotle, ya sea para una cena especial de fin de semana o para elevar el menú cotidiano. ¡Tienen todo el sabor de México en su sazón!