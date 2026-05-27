Disfruta de unos huevos motuleños, el clásico yucateco para desayunar en casa, con el sabor del sur de México en un platillo tradicional. La receta se prepara de forma sencilla y con una mezcla de dulce y salado que todos disfrutan.

La gastronomía del estado de Yucatán, ubicada en el sureste de México, se distingue del resto del patrimonio culinario del país debido a una fascinante conjunción de factores históricos y geográficos.

Al permanecer aislada del centro de la república por densas selvas durante siglos, la península desarrolló una identidad culinaria propia que fusiona de manera orgánica las raíces de la civilización maya con las influencias europeas, caribeñas y de Oriente Medio que arribaban a sus puertos comerciales.

Los huevitos son básicos a la hora del desayuno, pero si lo que quieres es probar los auténticos huevos motuleños, entonces prepárate para cocinar todos los ingredientes y convertirlos en un solo clásico yucateco.

Receta de huevos motuleños Canva

Receta de huevos motuleños

Ingredientes:

4 huevos

4 tortillas de maíz (preferiblemente de consistencia delgada y de un par de días antes)

1 taza de frijoles negros cocidos, licuados y refritos

Aceite vegetal

Sal fina al gusto

Para la salsa:

4 jitomates guajes

½ cebolla blanca mediana, finamente picada

1 diente de ajo grande, picado finamente

1 chile habanero entero

1 cucharada de manteca de cerdo o aceite vegetal

Sal y pimienta negra molida al gusto

Para los complementos:

½ taza de jamón de pierna de buena calidad, cortado en cubos pequeños

½ taza de chícharos cocidos

½ taza de queso fresco o cotija rallado

1 plátano macho maduro, cortado en rodajas medianas

Preparación:

Comienza por escalfar los jitomates en agua hirviendo durante 5 minutos hasta que la piel comience a desprenderse. Retíralos del agua, quítales la piel y tritúralos en la licuadora brevemente (sin hacerlos puré). En una cacerola pequeña, calienta una cucharada de manteca o aceite a fuego medio; añade la cebolla y el ajo, sofriéndolos hasta que se tornen transparentes. Vierte el tomate triturado e introduce el chile habanero entero con todo y su tallo. Cocina a fuego lento durante 10-12 minutos hasta que la salsa espese y cambie a un rojo intenso. Sazona con sal y reserva caliente. En una sartén mediana, añade suficiente aceite o manteca para cubrir el fondo de manera generosa. Calienta a fuego medio-bajo e introduce las rodajas de plátano macho; cocínalas hasta que los azúcares naturales del plátano se caramelicen, adquiriendo un color dorado oscuro y una textura suave en su interior. Retíralos de la sartén con una espumadera y colócalos sobre papel absorbente para retirar el exceso de grasa. En la misma grasa caliente, pasa las tortillas de maíz una por una. El proceso debe ser veloz: aproximadamente 10 a 15 segundos por lado. De inmediato, toma cada tortilla caliente y úntala generosamente con una capa uniforme de frijoles negros refritos calientes. Coloca dos tortillas untadas en cada plato de servicio, con los frijoles mirando hacia arriba. En una sartén antiadherente limpia, calienta un chorrito de aceite o manteca a fuego medio-bajo. Rompe los huevos con cuidado y vierte en la sartén. Cocínalos al estilo "estrellado", vigilando que la clara se fije por completo y adquiera un color blanco opaco, mientras que la yema permanezca líquida y cremosa en el centro. Agrega una pizca de sal sobre las yemas durante la cocción. Retira los huevos con una espátula delgada con sumo cuidado para no romper las yemas. Coloca con delicadeza un huevo estrellado sobre cada una de las tortillas preparadas con frijol en los platos. Retira el chile habanero de la salsa de tomate tibia. Vierte la salsa de manera generosa sobre las claras de los huevos, dejando la yema parcialmente descubierta para lograr un impacto visual atractivo. Distribuye por encima de la salsa los cubos de jamón de pierna y los chícharos cocidos. Espolvorea el queso fresco rallado por toda la superficie y decora los costados del plato con las rodajas de plátano macho frito para unos huevos motuleños completos.

Receta de huevos motuleños Canva

¿Por qué el plátano macho es esencial?

Uno de los errores más comunes al replicar los huevos motuleños fuera de la península de Yucatán es omitir el plátano macho o considerarlo un elemento puramente decorativo.

En la arquitectura gustativa de este platillo, el plátano macho cumple una función de contraste crítico conocida en el análisis sensorial como balance umami-dulce.

La cremosidad salada del frijol y el huevo, sumada a la acidez de la salsa de tomate, encuentra su contraparte perfecta en la dulzura profunda y la textura tierna del plátano caramelizado.

Receta de huevos motuleños Canva

¿Cuál es la leyenda de los huevos motuleños?

El origen de este emblemático platillo nos traslada a la histórica ciudad de Motul de Carrillo Puerto durante las primeras décadas del siglo XX.

La narrativa histórica popular atribuye su creación al cocinero local Jorge Siqueff, quien ideó la combinación para agasajar al gobernador de la época, Felipe Carrillo Puerto, y a una comitiva de invitados distinguidos que incluía a personalidades de la política y el arte.

Ante la falta de vajilla suficiente para servir los componentes por separado, el ingenioso chef decidió superponer los ingredientes sobre tortillas fritas untadas con frijol, dando vida de manera accidental a una de las composiciones más balanceadas de la cocina nacional, donde cada estrato aporta una dimensión crujiente, cremosa o untuosa.

La receta de huevos motuleños se erige como una de las máximas expresiones del desayuno peninsular, un platillo que combina texturas, colores y contrastes en un equilibrio perfecto.