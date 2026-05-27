¿Te da miedo viajar sola? Uber lanzó una opción pensada especialmente para mujeres

Si eres mujer y has viajado sola, seguramente te has preguntado: “¿Quién me va a llevar?”, una duda frecuente dentro del contexto de insertidumbre por la seguridad y amigas que se cuidan entre sí.

Ante este panorama, la plataforma de movilidad Uber lanzó en México una nueva función llamada “Uber Mujeres”, herramienta que permitirá a las usuarias solicitar viajes únicamente con conductoras dentro de la aplicación.

La opción comenzó a implementarse de forma gradual en cinco ciudades del país y busca ofrecer una experiencia con mayor control y percepción de seguridad para las pasajeras.

La nueva modalidad representa una evolución de “Ellas”, función que desde 2020 permitía a las socias conductoras aceptar exclusivamente viajes de mujeres. Ahora, la compañía amplía esta alternativa para que las pasajeras también puedan decidir con quién viajar.

Uber mujeres: ¿Cómo elegir que te lleve una conductora en la app? Canva.

¿Qué es Uber Mujeres y cómo funciona la nueva opción de la app?

Uber Mujeres es una categoría dentro de la aplicación que prioriza la asignación de conductoras cuando una usuaria solicita un viaje. De acuerdo con Uber, el objetivo es brindar más opciones de movilidad y generar una experiencia más cómoda y confiable para las pasajeras.

La empresa explicó que esta nueva modalidad operará mediante tres esquemas distintos:

Preferencia permanente para todos los viajes: opción que prioriza la asignación de conductoras en cada solicitud.

opción que prioriza la asignación de conductoras en cada solicitud. Viaje anticipado mediante Uber Reserve: pensado para situaciones donde se busca mayor previsibilidad.

pensado para situaciones donde se busca mayor previsibilidad. Viaje inmediato: disponible al momento de pedir el servicio de movilidad.

Uber señaló que, si no existe una conductora cercana disponible, la aplicación ofrecerá la posibilidad de esperar más tiempo o aceptar un conductor hombre para completar el trayecto.

Uber mujeres: ¿Cómo elegir que te lleve una conductora en la app? Canva.

Paso a paso: ¿Cómo elegir una conductora mujer en Uber?

Las usuarias podrán activar esta función directamente desde la configuración de la plataforma. Según detalló Uber, la ruta dentro de la aplicación es:

Cuenta > Configuración > Preferencias de viaje > Uber Mujeres

Al utilizar la herramienta por primera vez, la app solicitará una confirmación de género. La compañía explicó que esta verificación forma parte de los controles de funcionamiento de la nueva modalidad.

También será posible solicitar un viaje inmediato seleccionando la categoría “Uber Mujeres” antes de confirmar el trayecto. En el caso de viajes programados, las usuarias podrán reservar con al menos 30 minutos de anticipación mediante Uber Reserve.

Uber mujeres: ¿Cómo elegir que te lleve una conductora en la app? Canva.

¿En qué ciudades de México está disponible Uber Mujeres?

Uber confirmó que el despliegue inicial de la función arrancará en:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

Cancún

Los Cabos

La compañía indicó que la expansión será gradual y dependerá de la disponibilidad de conductoras activas en cada ciudad. En algunas regiones, la modalidad inmediata operará únicamente entre las 5:00 y las 23:00 horas.

Uber mujeres: ¿Cómo elegir que te lleve una conductora en la app? Canva.

Uber Mujeres: la función que busca mejorar la seguridad de las pasajeras

La empresa aseguró que esta nueva herramienta forma parte de sus estrategias enfocadas en movilidad segura para mujeres. Uber destacó que millones de pasajeras utilizan diariamente la plataforma y que la nueva función responde a solicitudes realizadas por las propias usuarias desde hace varios años.

El debate sobre seguridad en aplicaciones de transporte tomó relevancia internacional durante los últimos años. En Estados Unidos, Uber implementó programas similares bajo el nombre “Women Drivers”, permitiendo que pasajeras soliciten únicamente conductoras.

En México, la compañía también mantiene acuerdos institucionales enfocados en movilidad femenina. Uno de ellos contempla la entrega de 18 mil viajes gratuitos para mujeres mexicanas en situación vulnerable, en colaboración con la Secretaría de las Mujeres.

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¿Qué pasa si no hay conductoras disponibles al pedir un viaje en Uber?

Uber aclaró que la disponibilidad de conductoras dependerá de la zona y la demanda en tiempo real. Si la aplicación no encuentra una socia conductora cercana, mostrará alternativas para continuar con el servicio.

Las usuarias podrán:

Esperar más tiempo hasta encontrar una conductora

O aceptar un conductor hombre para realizar el viaje

El crecimiento de esta modalidad dependerá del aumento de mujeres conductoras registradas en la plataforma. De acuerdo con análisis citados por sitios especializados, los servicios de movilidad podrían impulsar una mayor participación femenina en el mercado laboral mexicano.

La llegada de Uber Mujeres representa un nuevo paso en las opciones de movilidad dentro de las plataformas digitales en México. Aunque la disponibilidad dependerá de la cantidad de conductoras activas, la herramienta abre la puerta a una experiencia más personalizada para miles de usuarias que buscan sentirse más tranquilas durante sus trayectos diarios.