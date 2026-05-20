Gastronomía en CDMX: Los 5 puestos callejeros gourmet que debes probar

La Ciudad de México tiene un encanto especial, capaz de esconder alimentos de gran calidad en sus lugares más recónditos y también en otros sitios por los que puedes transitar en tu día a día sin darte cuenta de los manjares que puedes dejar pasar, por ello, vale la pena conocer estos cinco lugares que ofrecen gastronomía gourmet.

FUSIÓN ASIÁTICA Y SABORES TRADICIONALES EN LAS CALLES DE LA ROMA

Fritanguita

El asfalto de la colonia Roma alberga propuestas culinarias de alto nivel. En la esquina de Puebla y Medellín, el puesto Fritanguita transforma los antojitos poblanos utilizando productos derivados de maíces criollos del molino Maizajo.

Chalupas de Fritanguita. Foto de IG: Fritanguita

El menú deslumbra de inmediato. La chalupita de mole de guayaba con suadero y el taco fritanga, armado con milanesa de cerdo y adobo de costilla de res, dominan los pedidos. La experiencia exige probar su postre: un chile guajillo caramelizado relleno de chocolate rosa y frambuesas. Operan de lunes a sábado de 8:00 am a 8:00 pm.

Chalino Chino

A unas calles de distancia, sobre Sinaloa 41, el cruce de culturas toma forma en Chalino Chino. Este rincón callejero fusiona la comida sinaloense con la técnica del street food chino, abriendo sus puertas de 1:00 pm a 9:30 pm.

Tostada de Chalino Chino. Foto de IG: Chalino Chino

La carta ataca de frente el apetito. La pescadilla primavera y los camarones katsu empanizados con panko, aderezados con mayonesa Kewpie y salsa tonkatsu, lideran las comandas. El cierre dulce llega con un contundente helado de galleta de la fortuna.

Memel's Deli

A pocos pasos del Metrobús Sonora (Zacatecas 231), Memel's Deli redefine el concepto del emparedado. El chef y diseñador Memel ensambla ingredientes de primera línea de martes a domingo, alejándose por completo del clásico sándwich escolar.

Puesto callejero de Memel's Deli. Foto de: Redes Sociales

La plancha despacha el famoso sándwich Rubén, armado con pastrami de Tío Klaus, chucrut casero, queso suizo y aderezo ruso. Su contraparte, el Uptown Grill, lanza un ataque de sabor con roast beef y crema de rábano picante, siempre acompañados de papas y pepinillos.

DEL RAMEN VIRAL A LOS CLÁSICOS TACOS DE LENGUA EN LA CAPITAL

Ramen Chido

La fiebre digital catapultó a Ramen Chido al éxito masivo. El concepto nacido en TikTok inauguró una nueva sede en Culiacán 124, colonia Condesa, justo a la salida del Metrobús Nuevo León, expandiendo el alcance de su famosa receta.

Ramen especial de la Colonia Condesa. Foto de IG: Ramen Chido

La cocina despacha tazones repletos del clásico caldo Chido, fideos gruesos, panceta de cerdo y vegetales frescos. El toque distintivo radica en el ajo crudo picado, un ingrediente intenso que puedes pedir con moderación antes de recibir tu plato.

El horario cubre las necesidades de todos los clientes de martes a domingo. Si no perdonas el bajón nocturno, la sucursal de Álvaro Obregón extiende su servicio hasta las dos de la mañana para ofrecer un caldo caliente de madrugada.

El Vaporcito

El recorrido exige una escala obligada en la colonia Doctores. Afuera del Metro Salto del Agua (Arcos de Belén 30), El Vaporcito sirve los tacos de lengua más reconocidos y confiables de la zona, cocinados en su jugo bajo la estricta sazón de la herencia tapatía.

Puesto de El Vaporcito en la Doctores. Foto de: Redes Sociales

El menú despliega cortes de labio, pecho, sesos y surtida. Los comensales desfilan de lunes a sábado, entre las 10:00 am y las 5:00 pm, para aclimatar el paladar con el clásico consomé de la casa antes de atacar las generosas porciones de carne.

El asfalto capitalino consolida su posición como un escenario culinario de primer nivel. Las esquinas y banquetas de la ciudad demuestran que la alta cocina abandonó la exclusividad de los restaurantes cerrados para conquistar diariamente el paladar de los transeúntes.