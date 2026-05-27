La “ajolotización” rumbo al Mundial ya alcanzó el corazón de la Ciudad de México, cuadrillas de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras (Sobse) comenzaron la instalación de mosaicos luminosos monumentales en el Zócalo capitalino, como parte de la decoración alusiva a la Copa del Mundo de 2026.

El primero de estos adornos luminosos es un ajolote multicolor en tonos morado y rosa, enmarcado por un sol azteca, que desde este martes empezó a colocarse en la fachada del edificio del Congreso de la Ciudad de México, frente a la Plaza de la Constitución.

La estructura monumental mide alrededor de 13.5 metros de largo por nueve de ancho y está integrada por más de cuatro mil focos LED.

Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Los trabajos son realizados, de forma manual, por cerca de 30 trabajadores del área de Alumbrado decorativo de la Secretaría de Obras, quienes desde hace dos meses comenzaron la fabricación de las piezas.

Ya nada más estamos en la etapa de instalación y posteriormente se harán las pruebas generales de iluminación”, dijo en entrevista con Excélsior, Mario Frías Álvarez, integrante de una de las cuadrillas encargadas de los montajes.

Refirió que además del ajolote monumental, se proyecta colocar otro mosaico sobre Avenida 20 de Noviembre y una serie de figuras luminosas entre las calles 5 de Febrero y Madero, así como en distintas fachadas del primer cuadro de la ciudad.

Reproducir “Ajolotización” alcanza al Zócalo y Centro Histórico con luminosos murales

Cada figura monumental tendrá unos cuatro mil foquitos en promedio; en colores rosa, amarillo, azul, rojo y blanco”, aunque predominan los tonos morado y rosa, que se han vuelto emblemáticos del gobierno capitalino.

La jefa de Gobierno Clara Brugada defendió el uso tanto del color morado, como de iconografía del ajolote, para identificar a la Ciudad de México durante el Mundial.

Ante voces que señalan que se afecta la estética y la señalética en puentes y vialidades, Brugada Molina dijo que se trata de “comentarios prejuiciosos y clasistas”.

En una conferencia de prensa, la mandataria capitalina aseguró que el ajolote es un símbolo endémico y de orgullo chilango que reivindica la pertenencia de los capitalinos, mientras que el color morado, representa “la lucha feminista”.

La estructura monumental mide alrededor de 13.5 metros de largo por nueve de ancho Foto: Hilda Castellanos | Excélsior

Mario Frías refirió que se prevé que la intervención lumínica, en el primer cuadro de la ciudad, quede lista antes del Mundial.