Denuncian a Fidel Ortiz por abuso sexual; víctima presenta querella

Los viernes “ya era a fuerza que tenía que salir con él, ya que me dejaba salir temprano para invitarme a algún lugar y luego me llevaría a mi domicilio. Y si yo no quería, me empezaba a amenazar con mi hijo, que podía tener los días contados”.

El relato es parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), con la carpeta de investigación CI-FIDS/FDS-2/UI-FDS-2-03/01334/12-2023, por “abuso sexual agravado y acoso sexual”, que una subalterna de Fidel Ortiz Barragán, entonces director general de Resguardo Parlamentario, presentó en su contra.

“… Fue cuando me empezó a besar de forma forzada. Me empezó a quitar la ropa, me quitó mi chamarra, mi suéter, luego me sentó en la taza del baño y él se empezó a desabrochar el pantalón…”, continúa el relato de cinco fojas de la indagatoria abierta a raíz de la denuncia presentada el 11 de diciembre de 2023 en contra del ahora exdirector general de Resguardo Parlamentario del Senado.

En la indagatoria se pueden leer los detalles de cómo la víctima vivió un infierno durante el tiempo que estuvo bajo el mando de Fidel Ortiz Barragán, jefe de Resaguardo del Senado. Foto: Especial.

El documento, cuya copia tiene Excélsior, contiene detalles de la forma en que Ortiz Barragán abrumaba a su subalterna en las oficinas de Resguardo Parlamentario del Senado, ubicadas a sólo unos pasos de una de las entradas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“… Todo el tiempo que estuve trabajando con él todos los días me manoseaba, me tocaba mi cuerpo, mis senos, mis glúteos, desde el día 1 de julio de 2022 hasta el día 1 de septiembre de 2023, que fue cuando le puse un alto, porque lo confronté y le dije que yo no era su sobrina y que no me podía hacer eso a mí, y le dije de groserías y me dijo que yo había confundido las cosas y yo le dije que cómo iba a confundir todos sus toqueteos, con qué lo iba a confundir, y el señor sólo se reía”, añade el relato de los hechos denunciados.

Sobrina de Ortiz también lo denunció por acoso sexual, pero se desistió

Meses antes de esta denuncia, una sobrina de Fidel Ortiz, a quien él metió a trabajar al Senado, también lo denunció por acoso sexual, pero se desistió.

Pero en esta denuncia que se encuentra en la Fiscalía se da cuenta de que en la oficina de Fidel Ortiz existe un área de descanso con una cama.

La víctima relata que en una ocasión “me cargó y me llevó hacia la cama y me aventó y se me fue encima y me desabrochó mi blusa…” e intentó forzar una relación sexual, a la que ella se resistió y logró escapar de la oficina de quien fuera su jefe.

Ayer, Excélsior informó que los días 8 y 19 de mayo agentes de investigación de Michoacán acudieron al Senado para cumplimentar una orden de aprehensión contra Fidel Ortiz por hechos ocurridos en 2017 en Arantepacua, Michoacán, donde perdieron la vida cuatro personas.

Ignacio Mier dijo a coordinadores de partidos en el Senado que ya había muchas quejas contra Fidel Ortiz. Foto: Especial.

Ya lo iban a despedir por quejas: Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, aseguró a coordinadores parlamentarios que hasta el momento no le han informado sobre los intentos de policías de investigación de Michoacán por detener a quien fuera el director general de Resguardo Parlamentario, Fidel Ortiz, pero aclaró que él ya había tomado la decisión de despedirlo debido a las crecientes quejas en su contra.

Ayer, durante la reunión de la Jucopo, el líder de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, preguntó directamente a Ignacio Mier sobre el caso de Fidel Ortiz, a raíz de la noticia publicada por Excélsior de que el viernes 8 y el martes 19 de mayo elementos de la Policía de Investigación de Michoacán se presentaron en la Puerta 4 del Senado para cumplimentar una orden de aprehensión en contra del ahora exdirector general, pero sus subalternos negaron que estuviera en las instalaciones.

De acuerdo con la información proporcionada por coordinadores y vicecoordinadores que asistieron a la reunión privada, Ignacio Mier respondió que dicha información se trata de “filtraciones a la prensa” que él respeta.

Les relató que la mañana del 20 de mayo, Fidel Ortiz pidió una reunión con él para presentarle su renuncia.

El también líder de los senadores de Morena informó, además, que independientemente de los problemas judiciales que pueda enfrentar el exfuncionario del Senado, él ya había tomado la decisión de cesarlo porque había quejas de senadores, periodistas, visitantes y diputados federales de Morena por los malos tratos que el grupo de Resguardo Parlamentario les daba.

*mcam