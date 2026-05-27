Cremosa agua de rompope al estilo de La Michoacana

Las aguas frescas son una de las mayores aportaciones de México al mundo, para lidiar con el calor. La Michoacana es experta en hacer las más cremosas y de sabores originales, como el agua de rompope. Si no la has probado, sigue esta receta.

Aunque tiene similitudes con bebidas como el ponche de huevo, el rompope es de origen mexicano, pero con influencia española. Nació en la época virreinal en los conventos y hoy es indispensable en las celebraciones, por su sabor dulce, aunque pegador.

Tal es el éxito del rompope, que se ha incorporado a recetas de postres, pero también bebidas y no hablamos solo de cocteles. El agua de rompope es una opción refrescante y cremosa para el calor.

Aunque puedes prepararla usando rompope de botella, aquí te damos una receta para evitar el alcohol.

El rompope es una bebida mexicana de herencia virreinal Canva

¿Cómo hacer agua de rompope cremosa?

Ingredientes:

1 litro de leche entera

1 taza de leche evaporada

½ taza de leche condensada (ajustar al gusto)

4 yemas de huevo

½ taza de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 raja de canela

2 tazas de agua

Hielo, para servir

Preparación:

En una cacerola, vierte la leche entera y agrega la raja de canela. Pon a fuego lento y deja calentar, cuidando que no hierva. En un recipiente resistente al calor, bate las yemas con el azúcar, usando un batidor de globo. Cuando tengas un tono amarillo claro y una mezcla espesa, agrega un poco de leche caliente y bate; continúa agregando poco a poco la leche, sin dejar de batir. Este paso es muy importante para evitar que el huevo se cocine como si fuera revuelto. Vierte la mezcla a la cacerola donde calentaste la leche y ponla a fuego bajo. Mueve constantemente hasta que espese ligeramente; evita que hierva o saque burbujas, para prevenir que se corte. Apaga el fuego, agrega la vainilla y mezcla. Deja enfriar por completo antes de preparar el agua de rompope. Licúa esta mezcla con la leche evaporada, la leche condensada y el agua. Ajusta la textura usando más o menos agua, según desees. Introduce la mezcla al refrigerador por al menos dos horas para que se enfríe. Llena un tercio de una jarra de dos litros con hielo y vierte el agua de rompope. Sirve bien fría.

Enfría bien el agua de rompope antes de servirla Canva

Si no quieres preparar el rompope de cero, puedes usar el que venden en el súper. Simplemente licúa 3 tazas de esta bebida con el resto de los ingredientes. Eso sí, toma en cuenta que, al tener alcohol, no deberá ser consumida por niños.

Para quienes temen que el sabor del huevo esté presente en su bebida, puedes espesar con fécula de maíz. Utiliza 3 cucharadas de maicena disuelta en ½ taza de leche fría y viértela a la leche caliente cuando se infusione con la canela.

Cambia las aguas frescas de siempre por un sabor original y delicioso. Prepara una cremosa agua de rompope, tan rica como la de La Michoacana.