Los merengues son uno de esos postres que parecen sencillos de preparar, pero conseguir una textura firme, ligera y crujiente requiere algo más que batir claras de huevo. El azúcar cumple una función importante en la estructura de esta preparación, por lo que eliminarla implica hacer algunos ajustes.

La buena noticia es que existen edulcorantes que pueden utilizarse como sustitutos del azúcar en recetas de productos horneados. Por ello, si buscas una alternativa para preparar merengues sin azúcar, el secreto está en elegir un endulzante adecuado para cocinar con calor y prestar atención al batido, la temperatura y el secado en el horno.

¿Cómo hacer merengues sin azúcar? Canva

¿Cómo hacer merengues sin azúcar? Esta es la receta fácil con pocos ingredientes

Para preparar merengues sin azúcar se necesitan pocos ingredientes, pero cada uno cumple una función específica. La base son las claras de huevo y un edulcorante que pueda utilizarse con calor.

Ingredientes

3 claras de huevo

2 cucharadas soperas de stevia líquida u otro edulcorante apto para cocinar

1/4 de cucharadita de cremor tártaro o unas gotas de jugo de limón

1 cucharadita de esencia de vainilla, opcional

Papel para hornear

Para esta receta conviene elegir un producto cuya etiqueta indique que es adecuado para cocinar u hornear. La FDA señala que no todos los edulcorantes se comportan de la misma manera con el calor: mientras la sucralosa y el acesulfamo de potasio son estables durante el horneado, el aspartamo pierde dulzor cuando se calienta y, por ello, normalmente no se utiliza en productos horneados.

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Paso a paso: Así puedes conseguir merengues firmes, crujientes y ligeros

Uno de los errores más frecuentes al preparar merengue es pensar que basta con batir las claras durante varios minutos. En realidad, la limpieza de los utensilios, la incorporación gradual del endulzante y el control de la temperatura son determinantes para obtener un buen resultado.

Asegúrate de que el recipiente y las varillas estén completamente limpios y secos. Separa las claras de las yemas con cuidado, ya que la presencia de grasa puede dificultar la formación de una espuma estable. Comienza a batir las claras a velocidad media. Cuando aparezca una espuma blanca, incorpora el ingrediente ácido y continúa con el batido. Añade el edulcorante poco a poco. En una receta tradicional, el azúcar suele incorporarse de forma gradual para favorecer una textura estable. En esta versión, la cantidad y la forma de incorporación dependerán del producto que utilices. Cuando la mezcla alcance picos firmes, estará lista para formar los merengues. Puedes utilizar una manga pastelera para obtener piezas uniformes o una cuchara si buscas una presentación más rústica. Coloca las porciones separadas entre sí sobre una charola. El tamaño importa: los merengues pequeños suelen secarse con mayor facilidad que las piezas grandes. El horno debe trabajar a temperatura baja. El objetivo no es dorar rápidamente el exterior, sino permitir que la humedad salga de manera gradual.

El tiempo puede variar según el tamaño de los merengues y las características del horno. En este postre, más que buscar una cocción rápida, se pretende eliminar poco a poco la humedad para conseguir la textura característica.

Una vez secos, deja que se enfríen antes de manipularlos. Si intentas retirarlos mientras todavía están calientes, pueden romperse con facilidad.

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¿Qué ingredientes se necesitan para preparar merengues sin azúcar?

El ingrediente principal son las claras de huevo, ya que sus proteínas permiten formar la espuma que da estructura al merengue. El edulcorante aporta el dulzor, mientras que el componente ácido puede ayudar a mantener la estabilidad de la preparación.

Sin embargo, existe una diferencia importante respecto a una receta convencional: el azúcar no solo aporta dulzor. También interviene en la consistencia y el comportamiento de la mezcla durante el horneado. Por eso, sustituirla puede modificar el resultado final.

La FDA indica que los edulcorantes de alta intensidad se utilizan porque aportan un nivel de dulzor mucho mayor que el azúcar y, en consecuencia, se requieren cantidades menores.

Entre las opciones que aparecen en la información de la FDA están la sucralosa, sacarina, acesulfamo de potasio, aspartamo, neotame y advantame, además de determinados glucósidos de esteviol y productos derivados de la fruta del monje bajo las condiciones correspondientes.

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Para un postre que permanecerá en el horno, es especialmente importante revisar las instrucciones del producto. La sucralosa y el acesulfamo de potasio son ejemplos de edulcorantes que la FDA identifica como estables al calor.

También hay que prestar atención al huevo. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) recomienda utilizar huevos o productos de huevo pasteurizados cuando una preparación requiera huevo crudo o poco cocido.

Para esta receta, el horneado y secado de los merengues ofrece una ventaja frente a preparaciones que conservan las claras crudas. El USDA señala que las cáscaras de merengue seco pueden considerarse seguras cuando se preparan y almacenan de forma adecuada.

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¿Cuánto tiempo deben hornearse los merengues sin azúcar?

No existe un tiempo universal para todos los merengues sin azúcar, porque influyen factores como el tamaño de cada pieza, la humedad ambiental, el tipo de edulcorante y las características del horno.

La preparación requiere un proceso lento de secado. Por ello, es preferible trabajar con una temperatura baja y revisar la textura hacia el final.

Una señal práctica para saber si los merengues están listos es comprobar que estén secos al tacto y se desprendan con facilidad del papel para hornear. Si el centro todavía presenta una textura húmeda o pegajosa, necesitan más tiempo de secado.

Otro indicador es el color. Un merengue correctamente seco debe conservar un tono claro. Si comienza a tomar demasiado color, es posible que la temperatura sea elevada.

Por eso, para esta receta es mejor tener paciencia: un horno demasiado caliente puede dorar el exterior antes de que el interior pierda suficiente humedad. En este postre, más que buscar una cocción rápida, se pretende eliminar poco a poco la humedad para conseguir la textura característica.

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¿Cómo conservar los merengues sin azúcar para que no se pongan blandos?

Después de todo el trabajo, uno de los mayores problemas es que los merengues pierdan su textura crujiente. La humedad es el principal enemigo de este tipo de postre.

Antes de guardarlos, permite que se enfríen completamente. Después, colócalos en un recipiente hermético, lejos de fuentes de humedad y calor.

No los guardes mientras todavía estén calientes. El vapor que desprenden puede quedar atrapado dentro del recipiente y afectar su consistencia.

También conviene evitar mezclarlos con ingredientes húmedos hasta el momento de servirlos. Si los utilizas para decorar un pastel, una fruta o algún postre con crema, su textura puede cambiar con mayor rapidez.

Preparar merengues sin azúcar requiere algunos ajustes frente a la receta tradicional, sobre todo porque el azúcar cumple funciones que van más allá de aportar dulzor. La elección del edulcorante, el cuidado de las claras y un horno a baja temperatura son claves para obtener un mejor resultado.

Con un edulcorante apto para hornear, claras bien batidas, utensilios limpios y un proceso de secado adecuado, es posible preparar pequeños merengues caseros con una textura ligera y crujiente.

Y si quieres conservarlos así, recuerda la última regla: una vez completamente fríos, guárdalos en un recipiente hermético y protégelos de la humedad. De esta forma, podrás disfrutar por más tiempo de un postre ligero y con la textura característica del merengue.