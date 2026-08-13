¡No solo hay chiles! Festival de la Nogada en CDMX presenta sopas y hasta postres

Desde principios de julio, aparece en México la nuez de Castilla y con ella los chiles en nogada. Sin embargo, este platillo no es el único que se come con una cremosa salsa de nuez; el Festival de la Nogada llega a Ciudad de México con propuestas deliciosas.

El término nuez se usa para referirse a semillas comestibles de varias especies de árboles de los géneros Junglans y Carya. Aunque, estrictamente, solo incluye especies como la nuez de Castilla, pecana, anacardo y macadamia, se usa la palabra para englobar a otras.

Entre estas se encuentran frutos secos como las almendras y los pistaches. Todas ellas se aprovechan en el Festival de la Nogada que tendrá su edición número 16 en La Hacienda de los Morales.

El Festival de la Nogada aprovecha diferentes frutos secos Canva

¿Cuándo será el Festival de la Nogada en CDMX?

Del 16 de agosto al 30 de septiembre se llevará a cabo el Festival de la Nogada en La Hacienda de los Morales en la CDMX. Aunque el chile en nogada es el protagonista de la temporada, en su menú traen una propuesta culinaria diferente.

Como explica Armando Palacios, director general de Hacienda de los Morales, para este restaurante, la nogada es una preparación con cualquier nuez. Por lo tanto, en este festival encuentras desde la crema tradicional con nuez de Castilla, hasta recetas con pistache, nuez pecana y almendras.

“El Festival de la Nogada invita a recorrer un menú que explora diversas posibilidades a partir de estos sabores, con la calidad y el cuidado que distinguen a la cocina de la Hacienda”, señala Benigno Fernández, Chef Ejecutivo de Hacienda de los Morales

Algo curioso de este lugar es que es uno de los pocos donde encuentras chiles en nogada todo el año y preparados de forma tradicional, es decir, sin sustituir los ingredientes clásicos.

Esto se logra porque cada año compran una tonelada de nuez de Castilla para garantizar que, sin importar la época en que los visites, podrás comer este icónico platillo mexicano. De paso, se sirven dos por plato para garantizar el mismo tamaño para todos.

Por esa razón, lo que hace diferente a este festival es su amplia propuesta gastronómica, con platillos que van desde una pasta con nogada, hasta un chile poblano cristalizado acompañado de helado para el postre.

El Festival de la Nogada explora desde entradas hasta platos fuertes y postres Hacienda de los Morales

¿Qué hay en el Festival de la Nogada en CDMX?

Rollito de salmón ahumado relleno de una mezcla de queso de cabra y queso doble crema con nuez, pistaches y una reducción de vino tinto.

Carne tártara de res picada a cuchillo, mezclada con alcaparras, aceitunas verdes, piñón, pistache y almendras.

Ensalada de calabaza cruda con aderezo de nogada con cítricos y almendras tostadas.

Crema de nogada caliente de nuez pecana servida con bolitas de queso y granada.

Ravioles rellenos de nuez de Castilla con espuma de parmesano reggiano.

de nuez de Castilla con espuma de parmesano reggiano. Chiles en nogada tradicionales, con relleno de carne, frutas y nueces, sin capear.

Pulpo en salsa cremosa de pistache, cilantro y especias.

Posta de robalo rostizado y aderezado con salsa pibil, salteado con papa cambray, nuez, almendra, champiñón, granos de elote, cebollita cambray, juliana de poblano y aceite de cilantro.

Filete de res en salsa de nuez de Castilla con chipotle y jerez seco.

Lengua de res en almendrado al mezcal, acompañada de puré de papa y espárragos a la mantequilla.

Pastel de zanahoria con nueces y coco, con capas de glaseado de queso crema.

Pastel de nuez con chocolate, sin harina.

Chile cristalizado relleno con helado de nogada.

Los chiles en nogada son un plato que no puede faltar esta temporada Hacienda de los Morales

¿Cuánto cuestan los chiles en nogada en La Hacienda de los Morales?

El costo del chile en nogada en La Hacienda de los Morales dentro del Festival de la Nogada, es de 580 pesos mexicanos e incluye dos chiles rellenos del picadillo tradicional y bañados con salsa de nuez de Castilla.

El resto del menú varía en precio, pero en este restaurante, basándonos en festivales anteriores, las entradas tienen un costo aproximado entre los 400 y 600 pesos, las sopas 230 pesos y los platos fuertes entre 600 y 900 pesos.

Con una historia de casi 60 años, La Hacienda de los Morales ofrece comida mexicana auténtica, por esa razón, los chiles en nogada se mantienen presentes todo el año en su menú.

Para disfrutar al máximo la temporada de nuez de Castilla y la entrada al otoño, lánzate al Festival de la Nogada con una propuesta culinaria original y deliciosa.