Disfruta de esta receta de pechugas de pollo bañadas en salsa de huitlacoche, un manjar azteca a la mesa. Su textura jugosa y suave absorbe la riqueza de todos los ingredientes, complementando la receta.

El huitlacoche es un ingrediente que ha estado en la gastronomía mexicana desde tiempos prehispánicos; pero hoy en día, también es parte de la alta cocina.

Lo que en diversas regiones del mundo llegó a considerarse una plaga agrícola, en México fue reinterpretado desde tiempos precolombinos como una exquisitez única, caracterizada por un sabor terroso, ahumado y dulce que le ha valido el sobrenombre de "el caviar mexicano".

Aprovecha la majestuosidad de la comida y transforma varios elementos básicos en obras de arte culinarias. ¿Cómo? Sigue los pasos para preparar esta pechuga de pollo bañada en salsa de huitlacoche y convierte una cena ordinaria en un festín inolvidable.

Receta de pollo en salsa de huitlacoche Canva

Pechugas de pollo bañadas en salsa de huitlacoche

Ingredientes:

Para las pechugas:

4 pechugas de pollo deshuesadas y sin piel

2 cucharadas de aceite de oliva o mantequilla sin sal

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal de grano y pimienta negra recién molida al gusto

Para la salsa de huitlacoche:

300 g de huitlacoche fresco (o en conserva, bien escurrido)

1/2 cebolla blanca grande, finamente picada

2 dientes de ajo, picados finamente

1 rama de epazote fresco

1 cucharada de mantequilla sin sal

1 taza de crema ácida

1/2 taza de caldo de pollo concentrado

90 g de queso crema a temperatura ambiente (opcional).

1 chile serrano o poblano asado y desvenado (opcional, para un toque sutil de picor).

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Limpia las pechugas de pollo eliminando cualquier exceso de grasa o cartílago. Seca muy bien la superficie con toallas de papel absorbente. Sazona cada pieza por ambos lados con sal, pimienta negra y el ajo en polvo. En una sartén a fuego medio-alto, calienta una cucharada de aceite de oliva junto con media cucharada de mantequilla. Coloca las pechugas y déjalas sellar durante 5 a 6 minutos por lado, hasta que adquieran un tono dorado. Retira las pechugas de la sartén y colócalas en un plato cubierto con papel aluminio para conservar sus jugos mientras preparas la salsa. En la misma sartén donde sellaste el pollo, agrega la mantequilla restante a fuego medio. Agrega la cebolla picada y sofríela durante 3 minutos hasta que luzca translúcida. Añade el ajo picado y cocina por 1 minuto adicional sin dejar que se queme. Incorpora el huitlacoche escurrido y desmenuzado suavemente con las manos. Integra bien con la cebolla y el ajo. Añade las hojas de epazote picadas y el chile serrano o poblano si decides utilizarlo; saltea a fuego medio-bajo durante unos 7 a 10 minutos. Sazona con una pizca de sal. Transfiere dos terceras partes del sofrito de huitlacoche al vaso de la licuadora (reserva el tercio restante en la sartén para aportar textura rústica a la salsa). Agrega al vaso de la licuadora el caldo de pollo, la crema ácida y el queso crema. Licúa a velocidad alta durante 1 a 2 minutos hasta obtener una emulsión tersa y de color gris. Vierte la mezcla licuada de regreso a la sartén con el huitlacoche salteado reservado. Mezcla a fuego bajo para integrar los ingredientes y deja que la salsa rompa en un hervor muy suave durante 3 a 5 minutos hasta que tome cuerpo. Rectifica la sazón con sal y pimienta. Coloca nuevamente las pechugas selladas con todo y sus jugos acumulados dentro de la salsa cremosa. Tapa la sartén y cocina a fuego lento durante 4 a 5 minutos adicionales para que el pollo termine de cocinarse e impregnarse de todo el aroma. Sirve las pechugas de pollo bañadas en salsa de huitlacoche y decora con unas hojas frescas de epazote o tiras de chile poblano salteadas.

Receta de pollo en salsa de huitlacoche Canva

¿Cómo seleccionar el huitlacoche?

Busca agallas que se sientan firmes al tacto, turgentes y de un color gris aperlado o azabache.

Evita aquellos granos que luzcan secos, marchitos o con escurrimientos de líquido viscoso.

Para limpiarlo, corta suavemente la base del grano adherida al olote (si viene en la mazorca) y retira cualquier resto de cabellos de elote ( estigmas ).

). Pásalo bajo un hilo muy delgado de agua fría e inmediatamente sécalo con papel absorbente con pequeñas palmaditas.

El huitlacoche debe saltearse a fuego medio-bajo junto con la cebolla y el ajo.

Receta de pollo en salsa de huitlacoche ChatGPT

Acompañamiento perfecto para el platillo:

Arroz blanco a la mantequilla

Arroz con elote

Puré de papa con ajo horneado

Verduras al vapor o asadas

Tortillas de maíz criollo recién hechas

Combina la pechuga de pollo con una salsa de huitlacoche y goza de uno de los máximos exponentes de la cocina de fusión mexicana contemporánea.