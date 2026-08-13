Sencillo pay frío de café sin horno, el postre para la sobremesa
Sorprende a tu familia con un pay frío de café sin horno. Te compartimos una receta cremosa, sencilla y perfecta para disfrutar en casa.
Si eres amante del café y buscas una opción diferente para disfrutar su sabor, este pay frío de sin horno puede convertirse en uno de tus postres favoritos. Es una receta sencilla, cremosa y perfecta para preparar en casa, ya sea para compartir con la familia, consentirte o incluso sorprender a alguien con un delicioso regalo.
Lo mejor es que no necesitas utilizar el horno y puedes prepararlo en pocos pasos. Solo tendrás que dejarlo reposar unas horas en el refrigerador para disfrutar de una combinación irresistible de café, queso crema y una base crujiente de galletas.
¿Cómo preparar un pay frío de café sin horno?
Ingredientes
- 1 paquete de galletas Marías (puedes utilizar otras galletas si lo prefieres).
- 1 barra de mantequilla.
- 2 a 3 cucharadas de café instantáneo (soluble).
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 sobre de grenetina sin sabor.
- 1 barra de queso crema chica.
- 1 lata de leche condensada.
- 1/2 taza de media crema.
Preparación del pay frío de café
- Muele el paquete de galletas hasta obtener un polvo fino y colócalo en un recipiente.
- Derrite la mantequilla y agrégala a las galletas molidas.
- Mezcla muy bien hasta obtener una preparación con textura de arena húmeda.
- Coloca la mezcla en el molde donde prepararás el pay y presiona para formar una base uniforme.
- Mientras la base reposa, disuelve el café instantáneo en un poco de agua y agrega la esencia de vainilla.
- Hidrata la grenetina sin sabor con menos de media taza de agua, siguiendo las indicaciones del producto.
- Calienta la grenetina durante unos segundos hasta que quede completamente líquida.
- Licúa el queso crema, la media crema, la leche condensada, la mezcla de café y la grenetina hasta obtener una preparación homogénea.
- Vierte la mezcla sobre la base de galletas.
- Refrigera durante 4 a 6 horas, o hasta que el pay esté completamente firme.
- ¡Decora y disfruta este delicioso pay de café!
Una vez que el pay esté listo, puedes darle un toque especial con la decoración que más te guste. Espolvorea un poco de cocoa o café soluble por encima, agrega chocolate rallado o incorpora algún ingrediente que combine con su sabor.
Si quieres prepararlo para regalar, también puedes añadir una pequeña cantidad de fruta como decoración. Lo importante es conservarlo en refrigeración y mantenerlo frío hasta el momento de disfrutarlo.
Aunque el café puede formar parte de una alimentación variada, recuerda que su consumo debe ser moderado, especialmente en personas sensibles a la cafeína, ya que puede provocar efectos como nerviosismo, ansiedad o aumento de la frecuencia cardiaca.
Si buscas un postre frío, cremoso y fácil de preparar, este pay de café sin horno puede ser una opción deliciosa para consentirte de vez en cuando y disfrutar todo el sabor del café en una presentación diferente.