Sencillo pay frío de café sin horno, el postre para la sobremesa

Si eres amante del café y buscas una opción diferente para disfrutar su sabor, este pay frío de sin horno puede convertirse en uno de tus postres favoritos. Es una receta sencilla, cremosa y perfecta para preparar en casa, ya sea para compartir con la familia, consentirte o incluso sorprender a alguien con un delicioso regalo.

Lo mejor es que no necesitas utilizar el horno y puedes prepararlo en pocos pasos. Solo tendrás que dejarlo reposar unas horas en el refrigerador para disfrutar de una combinación irresistible de café, queso crema y una base crujiente de galletas.

¿Cómo preparar un pay frío de café sin horno?

Ingredientes

1 paquete de galletas Marías (puedes utilizar otras galletas si lo prefieres).

1 paquete de galletas Marías (puedes utilizar otras galletas si lo prefieres). 1 barra de mantequilla.

2 a 3 cucharadas de café instantáneo (soluble).

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 sobre de grenetina sin sabor.

1 barra de queso crema chica.

1 lata de leche condensada.

1/2 taza de media crema.

Pay frío de café sin horno: receta fácil y deliciosa Foto: Canva

Preparación del pay frío de café

Muele el paquete de galletas hasta obtener un polvo fino y colócalo en un recipiente.

Muele el paquete de galletas hasta obtener un polvo fino y colócalo en un recipiente. Derrite la mantequilla y agrégala a las galletas molidas.

Mezcla muy bien hasta obtener una preparación con textura de arena húmeda.

Coloca la mezcla en el molde donde prepararás el pay y presiona para formar una base uniforme.

Mientras la base reposa, disuelve el café instantáneo en un poco de agua y agrega la esencia de vainilla.

Hidrata la grenetina sin sabor con menos de media taza de agua, siguiendo las indicaciones del producto.

Calienta la grenetina durante unos segundos hasta que quede completamente líquida.

Licúa el queso crema, la media crema, la leche condensada, la mezcla de café y la grenetina hasta obtener una preparación homogénea.

Vierte la mezcla sobre la base de galletas.

Refrigera durante 4 a 6 horas, o hasta que el pay esté completamente firme.

¡Decora y disfruta este delicioso pay de café!

Pay frío de café sin horno: receta fácil y deliciosa Foto: Canva

Una vez que el pay esté listo, puedes darle un toque especial con la decoración que más te guste. Espolvorea un poco de cocoa o café soluble por encima, agrega chocolate rallado o incorpora algún ingrediente que combine con su sabor.

Si quieres prepararlo para regalar, también puedes añadir una pequeña cantidad de fruta como decoración. Lo importante es conservarlo en refrigeración y mantenerlo frío hasta el momento de disfrutarlo.

Aunque el café puede formar parte de una alimentación variada, recuerda que su consumo debe ser moderado, especialmente en personas sensibles a la cafeína, ya que puede provocar efectos como nerviosismo, ansiedad o aumento de la frecuencia cardiaca.

Pay frío de café sin horno: receta fácil y deliciosa Foto: Canva

Si buscas un postre frío, cremoso y fácil de preparar, este pay de café sin horno puede ser una opción deliciosa para consentirte de vez en cuando y disfrutar todo el sabor del café en una presentación diferente.