Conoce los ingredientes indispensables que dan vida al auténtico chile en nogada; ¡no pueden faltar en uno de los platillos más populares de la gastronomía mexicana!

El chile en nogada, nacido en el albor de la independencia nacional entre las paredes del Convento de Santa Mónica en Puebla, es una obra arquitectónica de la cocina barroca donde cada textura, aroma y matiz evoca la pureza de sus tradiciones y la riqueza de la cocina nacional.

Sin embargo, ¿cuáles son realmente aquellos ingredientes indispensables que convierten a un simple chile relleno en la auténtica joya barroca? La respuesta se compone de un equilibrio entre lo dulce, lo salado, lo cremoso y lo especiado.

Es por eso que preparar un chile en nogada auténtico exige comprender que cada fruto tiene su momento exacto de maduración durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Ingredientes del chile en nogada Canva

Ingredientes necesarios para preparar chile en nogada

Chile poblano

El auténtico ejemplar de chile poblano para nogada debe cultivarse en las regiones de San Andrés Calpan o San Martín Texmelucan. Debe ser amplio, de piel firme, verde oscuro brillante y con la estructura suficiente para sostener un relleno denso sin romperse durante la cocción.

Aunque en diversas regiones del país se sirve sin capear por practicidad o ligereza, la receta poblana dice que el chile debe ir capeado con huevo a punto de turrón batido suavemente.

Carne

La proporción ideal suele ser 50% cerdo y 50% res. La regla de oro indica que la carne debe ser picada a mano con cuchillo en cubos milimétricos y jamás molida industrialmente.

Fruta

La fruta que compone el relleno del chile en nogada es manzana pardo o poblana, una variedad pequeña, de piel rugosa, pulpa firme y sabor acidulce. Su virtud principal es que no se deshace ni se vuelve puré al entrar en contacto con el calor del sartén.

Pera de leche, pequeña, jugosa pero extremadamente firme; así como durazno criollo, de color amarillo intenso y menor tamaño que el durazno industrial

Ingredientes del chile en nogada Canva

Semillas y frutos secos

Piñón rosa: Aporta un matiz de textura crujiente y una grasa dulce inconfundible.

Aporta un matiz de textura crujiente y una grasa dulce inconfundible. Almendras peladas y pasas sultanas: Introducidas por la tradición árabe-española para aportar dulzor y textura.

Plátano macho frito: En pequeñas proporciones, añade cremosidad al picadillo.

Especias virreinales: Un toque sutil de canela de Ceylán, clavo de olor, pimienta negra recién molida, tomillo fresco, orégano y laurel.

Acitrón

Originalmente, la receta barroca utilizaba acitrón, un dulce cristalizado derivado del tallo de la biznaga dulce (Echinocactus platyacanthus). Sin embargo, debido a la sobreexplotación que puso a la especie en peligro de extinción, su consumo y comercialización hoy constituyen un delito ambiental.

Algunas recetas lo sustituyen con xoconostle cristalizado, fruta de la pasión en almíbar, chayote cristalizado o cáscaras de naranja y cidra confitadas.

Ingredientes del chile en nogada Canva

Nogada

Nuez de Castilla fresca (recién pelada): Debe ser nuez "de agua" o fresca de la cosecha de verano. Se le debe retirar la piel delgada y amarga que cubre la almendra.

Debe ser nuez "de agua" o fresca de la cosecha de verano. Se le debe retirar la piel delgada y amarga que cubre la almendra. Queso de trapo o queso de cabra criollo: Un queso fresco, salado y ligeramente ácido de leche de vaca o cabra (tradicionalmente producido en la Sierra de Puebla).

Jerez Dulce (o vino de Oporto): Un chorrito de Jerez seco o tipo oloroso aporta complejidad alcohólica, notas amaderadas y aroma virreinal.

Leche entera o crema fresca: Para moler la nuez sin diluir su sabor denso.

Azúcar o miel: Una pizca mínima para equilibrar los tonos salados del queso.

Decoración

Para darle el toque patrio al chile en nogada, se necesita granada roja para colocar al finalizar el plato; y hojas de perejil fresco, que aportan el toque verde y un aroma herbal para limpiar el paladar entre bocado y bocado.

El chile en nogada es una celebración de la naturaleza mexicana. Respetar sus ingredientes es un acto de fidelidad con la tierra, los agricultores de San Andrés Calpan y la memoria viva de nuestra cocina regional.