¿Cómo hacer pizza casera desde cero? Receta sencilla para la mejor masa

Es muy difícil encontrar una persona a quien no le guste la pizza, ya sea napolitana, estadounidense o mexicana, siempre será un éxito. El secreto para que quede deliciosa está en la masa, te enseñamos a hacer pizza casera desde cero con una receta fácil.

Cuando tenemos antojo de pizza, la mayoría optamos por pedirla a domicilio o, cuando queremos algo más tradicional o gourmet, vamos a un restaurante. Contrario a otras comidas, pocos son quienes saben preparar pizza.

La razón es la idea de que es difícil, principalmente por el tema de la masa. Sin embargo, conseguir una buena masa de pizza casera no requiere demasiadas aptitudes culinarias, de hecho, se requieren ingredientes simples como harina, aceite y agua.

Lo que puede llegar a ser complicado es el uso de levadura y amasado. Pero si sigues esta receta y consejos para hacer pizza desde cero, el resultado será delicioso.

El secreto para una buena pizza casera es la masa Canva

Receta de masa para pizza casera

Ingredientes:

360 gramos de harina de trigo

240 mililitros de agua tibia

2 cucharaditas de levadura seca en polvo

1 ¼ cucharaditas de sal

2 cucharadas de aceite de oliva

Una pizca de azúcar

Preparación:

Disuelve la levadura en el agua tibia junto con el azúcar; mezcla para que no queden grumos y deja reposar por 15 minutos. Esto ayuda a activar la levadura para que la masa fermente bien. Estará lista cuando aparezca espuma en la superficie. En un recipiente amplio, mezcla la harina con la sal. Haz un hueco al centro y vierte la levadura activada junto con el aceite de oliva. Usando una cuchara o las manos, mezcla los ingredientes para que se integren; el resultado debe ser una masa suave y ligeramente húmeda. Tip: aunque sientas la masa pegajosa, no agregues más harina o quedará dura. Pasa la masa a una mesa limpia y ligeramente enharinada. Amasa presionando con la palma de la mano para después doblarla sobre sí misma y volver a presionar.

Repite por aproximadamente 10 minutos o hasta que la masa tenga una textura lisa y elástica, sin pegarse en tus manos. Si en este punto sigue pegajosa, puedes agregar otro poco de harina y amasar. Forma una bola con la masa y colócala en un recipiente amplio, ligeramente engrasado. Cúbrela con un trapo de cocina limpio y húmedo y colócala en un lugar cálido. Deja reposar la masa alrededor de una hora o hasta que haya doblado su tamaño. Cuando esto ocurra, “pónchala” para liberar el gas y divídela en dos porciones del mismo tamaño. Forma una bola con cada porción de masa y déjalas reposar por 5 minutos más. En una superficie limpia y ligeramente enharinada, estira la masa para darle forma redonda. Presiona suavemente del centro hacia afuera; continúa hasta que tengas el diámetro deseado, dejando los bordes gruesos para una orilla esponjosa. Pasa la masa a una charola para horno y cúbrela con una ligera capa de salsa de tomate para pizza. Evita usar demasiada pues el exceso de humedad hará que la masa quede cruda. En seguida, distribuye 200 gramos de queso mozzarella rallado por toda la superficie, seguido de tus ingredientes favoritos. Puedes usar desde jamón y pepperoni, hasta una variedad de vegetales o carne molida previamente cocinada. Lleva la pizza al horno precalentado a 250 °C y cocina de 10 a 15 minutos o hasta que los bordes estén dorados y ligeramente inflados. Saca del horno y deja reposar 5 minutos antes de servir. Disfruta tu pizza casera sola o acompañada de ensalada, papas fritas o lo que más te guste.

Al preparar tu pizza, evita sobrecargarla de ingredientes y salsa Canva

Consejos para hacer pizzas caseras perfectas

Aunque la levadura seca requiere de activado para una mejor fermentación, en caso de comprar la versión instantánea puedes ahorrarte este paso. Simplemente, agrégala a la harina y añade el agua tibia después.

Amasa durante el tiempo recomendado antes de añadir más harina. Esto evitará que la pizza quede dura , pero también, trabajar suficiente la masa ayuda a desarrollar el gluten para una pizza perfecta.

, pero también, trabajar suficiente la masa ayuda a desarrollar el gluten para una pizza perfecta. Respeta el tiempo de fermentación, así la levadura actúa y consigues una masa más ligera.

Evita estriar la masa con mucha fuerza, por eso se recomienda usar las manos y no un rodillo. De esta forma no se rompe la masa y consigues bordes más aireados.

No satures de salsa ni otros ingredientes tu pizza para que se cocine de forma pareja. La sobrecarga aumenta la humedad y puede derivar en una masa cruda.

Siempre precalienta el horno antes de introducir la pizza, así recibirá una buena cantidad de calor desde el primer momento. Un tip es precalentar la charola junto con el horno antes de colocar la pizza.

Coloca la pizza en la parte media o ligeramente inferior del horno para que haya una buena circulación de calor y se cocine correctamente.

Además de los bordes, revisa la base de la pizza antes de sacarla del horno. Esta debe estar firme y dorada para garantizar la cocción.

Si eres un amante de la pizza, es tu momento de empezar a experimentar para prepararla en casa. Con esta receta y trucos, no volverás a pedirla a domicilio.