Prepara unos hot cakes de amaranto sin azúcar, nutritivos y deliciosos
¿Tienes antojo de hot cakes? Aprende a preparar esta sencilla receta de amaranto sin azúcar para disfrutar en el desayuno.
¿Se te antojaron unos hot cakes para el desayuno, pero buscas una opción diferente a las recetas tradicionales con azúcar?
Estos hot cakes de amaranto sin azúcar pueden ser una alternativa fácil de preparar para disfrutar en familia o darte un gusto de vez en cuando.
Lo mejor es que prepararlos es muy sencillo y solo necesitas algunos ingredientes que probablemente ya tienes en casa.
Ingredientes para preparar hot cakes de amaranto sin azúcar
- 1/2 taza de leche de almendras, soya o la de tu preferencia
- 1 huevo
- 1/2 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de polvo para hornear
- Amaranto, cantidad necesaria
- En caso de que lo veas necesario puedes añadir un plátano maduro, para aprovechar su dulzor natural.
¿Cómo preparar hot cakes de amaranto fáciles y sin azúcar?
- Primero, coloca en la licuadora la leche, el huevo, la esencia de vainilla y el polvo para hornear. Y el plátano maduro, en caso de que lo quieras agregar.
- Licúa hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente espesa.
- Agrega el amaranto y mezcla nuevamente hasta incorporarlo.
- Coloca un sartén a fuego bajo y agrega un cuadrito de mantequilla o poca aceite de tu preferencia.
- Cuando esté caliente, vierte una porción de la mezcla con ayuda de un cucharón.
- Cocina hasta que comiencen a aparecer pequeñas burbujas en la superficie.
- Voltea el hot cake y deja que se cocine del otro lado hasta que esté completamente cocido.
- Repite el procedimiento hasta terminar con la mezcla.
¡Y listo! Ya tienes unos hot cakes de amaranto sin azúcar para disfrutar en el desayuno. Puedes acompañarlos con fruta fresca, como fresas, que aportan vitamina C, fibra y antioxidantes, o elegir otros ingredientes de tu preferencia.
¿Qué tan saludable es comer amaranto?
El amaranto es un alimento que aporta fibra, calcio, hierro y otros minerales, por lo que puede formar parte de una alimentación variada y equilibrada.
Al incorporarlo en unos hot cakes, puedes darle un giro diferente a este tradicional desayuno y combinarlo con otros alimentos nutritivos, como fruta fresca.
Eso sí, aunque esta receta no contiene azúcar añadida, la alimentación equilibrada también implica cuidar las porciones y la frecuencia con la que se consumen determinados alimentos.
Así que, si tienes antojo de unos hot cakes, esta preparación puede convertirse en una opción sencilla para disfrutar de un desayuno diferente. Puedes prepararlos para compartir en familia o consentirte con algo rico sin complicarte demasiado en la cocina.