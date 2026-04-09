Sheinbaum destaca inversión de 315 mil 331 mdp en carreteras

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera se invierten, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 315 mil 331 millones de pesos.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que a la fecha se tienen 360 kilómetros (km) de obras concluidas de construcción o modernización de carreteras, 4 mil 500 km de repavimentación con el MegaBachetón y 78 puentes terminados.

“¿Qué queremos? Más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas. Y al mismo tiempo tener más conectado al país. Y al mismo tiempo generar empleos. Y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, enfatizó.

Reconstruirán carreteras y puentes afectados por lluvias

La mandataria federal anunció que este mes inician las obras de reconstrucción de carreteras y de puentes afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron en octubre de 2025 en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, ya que culminaron los proyectos ejecutivos y las licitaciones de obra correspondientes.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, recordó que la inversión en Ejes Prioritarios es de 113 mil 347 millones de pesos, para intervenir 2 mil 485 kilómetros.

Sobre la reconstrucción por afectaciones de lluvias, Esteva Medina detalló que en abril inician los trabajos en 396 tramos y caminos, 94 puentes: 50 en Hidalgo, 2 en Puebla, 18 en Veracruz, tres en Querétaro y uno en San Luis Potosí.

El secretario destacó la conclusión de las carreteras, San Ignacio Tayoltita, Bavispe–Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad. En proceso se encuentran: Cuautla–Tlapa; Macuspana–Escárcega; Salina Cruz–Zihuatanejo; Toluca–Zihuatanejo y Guaymas–Esperanza–Yécora-Chihuahua, Tamazunchale–Huejutla; además, este año arrancan los trabajos en Ciudad Valles–Tampico.

Sobre los puentes en el país, Jesús Esteva mencionó que se destinan 18 mil 77 millones de pesos para 29 km. Los puentes Los Muros en Morelos y el Pérez Escobosa en Sinaloa ya están concluidos. En proceso se encuentran: Nichupté Quintana Roo: 97 por ciento de avance. Además, tras su conclusión iniciará la construcción del puente Kukulcán.

Rizo de Oro en Chiapas: 88 por ciento de avance y su apertura a circulación está programada para septiembre. La Glorieta de las Mujeres Libres en Baja California Sur: 85 por ciento de avance y se estará abriendo a la circulación a finales de abril.

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