Gobernador de Sinaloa agradece apoyo de Sheinbaum en rescate de mineros

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, el apoyo del Gobierno de México para el rescate de los mineros en la mina Santa Fe.

Mediante un enlace a Palacio Nacional con motivo de la inauguración del área de trasplantes y reconocimientos en el Hospital General de Culiacán, el mandatario estatal señaló que en los trabajos donde se rescataron a dos mineros con vida y uno fallecido, ha colaborado permanentemente la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC).

“Ahí tenemos un equipo que merece todo nuestro reconocimiento, y el reconocimiento se lo hago a usted también porque aquí ha estado la coordinadora general de Protección Civil, que no se ha ido para nada, Laura Velázquez”, expresó.

El caso de Rafael Francisco Zapata Nájera se suma a una lista poco frecuente pero significativa de rescates prolongados en minas, donde la supervivencia depende de una combinación de factores como la disponibilidad de oxígeno, acceso a agua, condiciones físicas del atrapado y la rapidez en la coordinación de los equipos de emergencia.

En México, este tipo de eventos son menos comunes en comparación con países con mayor tradición minera, pero cada episodio reactiva el debate sobre los protocolos de seguridad en explotaciones subterráneas.

Especialistas en rescate minero han señalado que las primeras 72 horas suelen ser determinantes para encontrar con vida a personas atrapadas; sin embargo, casos como el de Sinaloa rompen esa estadística y evidencian la capacidad de resistencia humana en condiciones extremas.

La experiencia internacional, como el rescate de los 33 mineros en Chile en 2010, ha servido como referencia para perfeccionar técnicas de localización, perforación y extracción en escenarios de alto riesgo.

En este contexto, el papel de las Fuerzas Armadas, particularmente del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano, ha cobrado relevancia en los últimos años al integrarse como un componente clave en operaciones de protección civil.

Su intervención no solo aporta capacidad logística y disciplina operativa, sino también recursos técnicos para actuar en entornos complejos donde el tiempo es un factor crítico.

El rescate en la mina Santa Fe también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la supervisión de las condiciones laborales en el sector minero, así como la implementación de tecnologías que permitan monitorear en tiempo real la seguridad de los trabajadores.

Mientras Zapata Nájera inicia su proceso de recuperación, su historia se perfila como un testimonio de supervivencia, pero también como un recordatorio de los riesgos persistentes en una de las actividades más exigentes del país.